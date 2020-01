Salute: più sport più materia grigia, bici e corsa per 2020 da ‘cervelloni’

Milano, 2 gen. (Adnkronos Salute) – Primi giorni del nuovo anno, tempo di buoni propositi. Con l’immancabile promessa di fare più sport salda in cima alla lista. Ma se il miraggio di guadagnare muscoli non basta a dare la giusta spinta per mettersi in movimento dopo i bagordi delle feste, la scienza offre una ragione ulteriore. Una semplice equazione: più sport più materia grigia. A dimostrarlo è un nuovo studio condotto da scienziati del German Center for Neurodegenerative Diseases e pubblicato su ‘Mayo Clinic Proceedings’ proprio all’indomani del Capodanno.