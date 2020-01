Puglia: Bellanova, ‘no a primarie farsa, Iv non partecipa’

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Italia Viva non sosterrà né parteciperà alle primarie pugliesi per la scelta del candidato alla presidenza della Regione. E dice al Pd: no a primarie farsa, si azzeri tutto e si lavori al progetto di una nuova Puglia”. Lo dice in una intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, la ministra alle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva.