L’acquisto di un veicolo a basse emissioni di anidride carbonica consente di usufruire di un incentivo statale oltre all’esenzione dal bollo auto.

Il bonus auto elettriche o ecobonus è un incentivo di cui possono beneficiare coloro che acquistano un veicolo a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione della vecchia auto. La scorsa legge di bilancio ha previsto un meccanismo di bonus/malus ecologico, valido a partire dal 1 marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, che da un lato premia chi acquista un’auto green dall’altro tassa chi compra un veicolo ad alte emissioni inquinanti. In entrambi i casi, si tratta di misure varate dal nostro Governo con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, la diffusione di auto pubbliche e private non inquinanti oltre all’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Gli ecobonus sono a disposizione dal 2 gennaio scorso.

Il ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 40 milioni di euro fino al 30 giugno 2020 e 70 milioni di euro per tutto l’anno in corso. Insieme a questi incentivi ci sono anche i bonus erogati dalle singole Regioni (come ad esempio la Lombardia), che in qualche modo abbassano sensibilmente il costo di acquisto di un’auto elettrica.

A quali veicoli si applica il bonus auto elettriche

Il bonus auto elettriche si applica ai veicoli a basse emissioni inquinanti ovvero a quelli con emissioni di anidride carbonica allo scarico che non superano i 70 g/km come ad esempio i:

veicoli a trazione elettrica, dotati di un solo motore alimentato a batteria;

veicoli ibridi, che hanno due motori: uno elettrico e uno termico, che può essere alimentato a gasolio o a benzina. Il motore elettrico riduce l'emissione di gas inquinanti rispetto alle automobili tradizionali in quanto supportato da un propulsore a combustione interna (il motore termico appunto), che trasforma l'energia chimica del carburante in energia cinetica e carica la batteria del motore elettrico.

L’incentivo è riservato ai veicoli di categoria M1, destinati al trasporto fino a 8 persone + il conducente e di categoria L, cioè i furgoni e i camioncini, nuovi di fabbrica ed immatricolati in Italia.

A quanto ammonta il bonus auto elettriche

L’importo del bonus auto elettriche dipende dalla tipologia della vettura acquistata, a seconda cioè, se appartiene alla categoria euro 1, euro 2, euro 3 o euro 4. L’incentivo viene erogato considerando le emissioni di anidride carbonica (Co2) e può arrivare ad un massimo di 6.000 euro.

Per beneficiare dell’ecobonus, il prezzo di listino dell’auto non deve superare i 50.000 euro Iva esclusa, ovvero 61.000 euro Iva inclusa.

Lo schema è il seguente:

per le nuove auto con emissioni fino a 20 g/km, l’incentivo è di 6.000 euro con rottamazione del vecchio veicolo di classe fino ad euro 4 e di 4.000 euro senza rottamazione; per le nuove auto con emissioni da 21 a 70 g/km, l’incentivo è pari a 2.500 con rottamazione del vecchio veicolo di categoria fino ad euro 4 e di 1.500 euro senza rottamazione.

Come viene erogato il bonus auto elettriche

Il bonus auto elettriche viene corrisposto dal venditore all’acquirente sotto forma di riduzione del prezzo di acquisto del veicolo. A loro volta, le case costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano il venditore dell’importo del contributo e recuperano la somma sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Va precisato che dell’incentivo è possibile beneficiare anche nel caso di acquisto di un’auto in locazione finanziaria (leasing).

Per il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici contributi:

6903, denominato "Ecobonus veicoli cat. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018", che è valido per le auto acquistate anche in locazione finanziaria e immatricolate in Italia;

6904, denominato "Ecobonus veicoli cat. L1/L7– Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018", applicabile a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica appartenente alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Qual è l’iter per accedere al bonus auto elettriche

Per accedere al bonus auto elettriche, i concessionari devono:

registrarsi sull’apposita piattaforma, istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), raggiungibile all’indirizzo www. ecobonus.mise.gov.it, fornendo i propri dati identificativi; inserire l’ordine e prenotare l’incentivo sul sistema informatico del Mise.

Ogni concessionario può effettuare fino a 50 prenotazioni giornaliere e può annullarne massimo 20.

Nei 180 giorni successivi alla prenotazione, il concessionario deve registrare la targa dell’auto nel sistema e consegnarla all’acquirente.

In caso di rottamazione il vecchio veicolo:

va consegnato entro 15 giorni dalla consegna di quello nuovo, pena la perdita del diritto al bonus;

deve essere intestato da almeno un anno al soggetto al quale viene intestata l'auto nuova o ad uno dei familiari conviventi;

deve appartenere alla stessa categoria del veicolo acquistato;

deve essere omologato alle categorie euro 1, euro 2, euro 3 o euro 4.

Quali gli ulteriori incentivi per le auto elettriche

Alcune Regioni prevedono ulteriori incentivi per le auto elettriche in aggiunta a quello statale fino ad ora esaminato. Facciamo qualche esempio.

Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta l’incentivo cumulabile con l’ecobonus, è riconosciuto a chi acquista un veicolo elettrico a basse emissioni inquinanti, sempre nel limite di 70 g/km, sia nuovo sia usato – ma solo se comprato presso un concessionario – anche in locazione finanziaria o a noleggio.

Il bonus è previsto, altresì, in caso di acquisto di biciclette a pedalata assistita e di dispositivi della micromobilità elettrica come ad esempio i monopattini.

Il bonus può aumentare fino al 20% in caso di rottamazione di un vecchio veicolo di classe compresa tra euro 0 ed euro 4.

Lombardia

I residenti in Lombardia possono usufruire di un ulteriore incentivo nel caso in cui sostituiscono autovetture inquinanti con veicoli a basse emissioni, nuovi o usati.

Il bonus è riconosciuto solo se l’acquisto della nuova vettura è accompagnato dalla rottamazione di un veicolo inquinante fino a euro 2, se a benzina, e fino a euro 5, se diesel.

Pertanto, quando il venditore accerta la sussistenza della condizione per la quale può applicare l’incentivo, effettua uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base del nuovo veicolo, al netto di eventuali allestimenti opzionali.

Solo per i veicoli di categoria M1 ad alimentazione elettrica pura è previsto, in alternativa allo sconto del 12%, l’applicazione di uno sconto di importo pari ad almeno 2.000 euro Iva inclusa.

L’entità del contributo varia da 2.000 euro per l’acquisto di un veicolo fino a 130 g/km di anidride carbonica ad 8.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica ad emissioni zero.

Trentino Alto Adige

Le province autonome di Trento e Bolzano erogano un incentivo per l’acquisto di auto non inquinanti in aggiunta all’ecobonus, che ammonta a 4.000 euro se si tratta di un veicolo elettrico e a 2.000 euro se si tratta di una vettura ibrida, senza obbligo di rottamazione.

All’incentivo possono accedere sia i privati cittadini sia gli enti pubblici e le imprese.

In cosa consiste il bonus moto elettriche

Per il 2020 il Governo italiano ha previsto incentivi anche per l’acquisto di moto e scooter elettrici. Pertanto, rottamando un veicolo a due ruote di classe fino ad euro 3, viene applicato un contributo del 30% sul costo dell’acquisto della nuova moto o scooter, fino ad un massimo di 3.000 euro, Iva esclusa.

Quale esenzione è prevista per le auto elettriche/ibride

A chi acquista un veicolo nuovo elettrico si applica l’esenzione dal bollo per un periodo che può variare dai 3 ai 5 anni, a seconda della Regione di residenza.

Per le auto ibride e bifuel a gpl o a metano, invece, l’agevolazione funziona diversamente: il tributo non si paga in alcune Regioni mentre in altre bisogna versarlo.

Cos’è l’ecotassa

Per completezza, è opportuno accennare anche all’ecotassa. Si tratta di un’imposta che va pagata, all’immatricolazione, da chi acquista un’auto nuova – anche in locazione finanziaria – ad alte emissioni di anidride carbonica, ossia superiori a 160 g/km.

Questa tassa rappresenta, infatti, il rovescio della medaglia rispetto al bonus auto elettriche e colpisce tutte i veicoli alimentati a carburanti inquinanti come benzina e gasolio. Viene calcolata sulla base di anidride carbonica emessa per chilometro dall’auto e si applica sia ai suv sia alle auto di lusso, ai modelli di fascia media e ai veicoli da lavoro.

L’importo dell’ecotassa ammonta a:

1.100 euro, per i veicoli con emissioni di Co2 comprese tra i 161 e 175 g/km;

1.600 euro, per quelli con emissioni di Co2 che vanno da 176 a 200 g/km;

2.000 euro, per le auto con emissioni di Co2 tra i 201 e i 250 g/km;

2.500 euro, per le auto con emissioni superiori a 250 g/km.

Il pagamento dell’ecotassa va effettuato dall’acquirente tramite il modello F24, adoperando con il codice tributo 3.500.

I casi di esenzione dal versamento dell’imposta riguardano:

le auto con accesso per sedie a rotelle; i veicoli blindati; le auto funebri; i camper.

Quali sono i modelli di auto per i quali è prevista l’ecotassa

La lista delle auto interessate dalla ecotassa è in continuo aggiornamento. Volendo fare solo qualche esempio, tale imposta colpisce veicoli come: