Consenso informato: ultime sentenze

Diritto alla salute; rilevanza causale dell’omissione informativa; sottoscrizione di un modulo informativo generico; responsabilità medica; conflitto tra amministratore di sostegno del paziente e struttura sanitaria.

Sottoscrizione del consenso informato

Non è manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1 l. 22 dicembre 2019 n. 219, nella parte in cui non prevede l’esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 d.l. 1° aprile 2021 n. 44, conv., con modificazioni, in l. 28 maggio 2021 n. 76, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 22/03/2022, n.351

Consenso informato del paziente: limita la responsabilità del medico per eventuali errori?

La sussistenza della responsabilità del medico per i danni subiti dal paziente non può ritenersi superata dalla sottoscrizione da parte del medesimo paziente del c.d. consenso informato, in quanto quest’ultimo è destinato a fornire specifica informazione dei rischi e delle conseguenze indesiderate dell’intervento correttamente eseguito, ma non è idoneo a sopperire specifiche responsabilità od errori medici commessi a causa di una errata scelta della modalità di intervento.

Corte appello Genova sez. II, 17/03/2022, n.285

Come deve essere il consenso informato?

In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire al paziente la piena conoscenza della natura, della portata e dell’estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione da parte del paziente di un modulo del tutto generico.

Corte appello Torino sez. III, 09/03/2022, n.284

Contenuto degli obblighi informativi

L’intermediario è tenuto a classificare il grado di rischio degli strumenti finanziari che propone e a consegnare il documento sui rischi generali al cliente, per renderlo edotto sui rischi generali correlati alle diverse tipologie di investimento; è, inoltre, tenuto ad acquisire specifiche informazioni sul ‘profilo’ del cliente (c.d. profilazione), al fine di fornirgli le informazioni necessarie in ordine all’adeguatezza delle specifiche operazioni, ad astenersi dall’effettuare operazioni inadeguate, a segnalare al cliente l’inadeguatezza, salva specifica richiesta scritta dell’investitore, previa acquisizione di un vero e proprio consenso informato.

Tribunale Teramo sez. I, 16/02/2022, n.128

Rifiuto ingiustificato dei genitori a prestare consenso informato per emotrasfusioni da praticare al figlio minore

È ingiustificato il rifiuto opposto dai genitori a prestare consenso informato a cure mediche proposte per il minore consistenti in intervento chirurgico salvavita comportante trasfusioni ematiche ed emoderivati, sotto la condizione che il sangue trasfuso non provenga da donatori non vaccinati anti Covid 19 e va nominato un curatore speciale autorizzato a prestare consenso informato.

Tribunale Modena sez. I, 08/02/2022

È ingiustificato il rifiuto opposto dai genitori a prestare consenso informato a cure mediche proposte per il minore consistenti in intervento chirurgico salvavita comportante trasfusioni ematiche ed emoderivati, sotto la condizione che il sangue trasfuso non provenga da donatori non vaccinati anti Covid 19 (nella specie, è stato accolto il ricorso di un’azienda ospedaliera e nominato un curatore speciale autorizzato a prestare consenso informato per l’intervento chirurgico con eventuali trasfusioni di sangue ed emoderivati di provenienza scelta dell’ospedale).

Tribunale Modena sez. I, 08/02/2022, n.902

Prova del consenso informato

In tema di responsabilità medica, per quanto attiene al consenso informato non è richiesta la forma scritta purché vi sia prova che il consenso sia stato completo e comprensibile, manifestato anche dalla condotta del paziente che prima di procedere all’intervento (nel caso di specie intervento odontoiatrico di estrazione) abbia seguito una specifica terapia evidenziando una piena consapevolezza e adesione. Il consenso informato, tuttavia non esclude la responsabilità del professionista sanitario che abbia tenuto una condotta commissiva o omissiva che abbia portato alla causazione del danno.

Tribunale Benevento sez. II, 26/01/2022, n.188

Consenso informato: intervento ben riuscito

In tema di responsabilità medica, non può essere mosso alcun addebito al professionista sanitario in ordine al consenso informato, né alla struttura sanitaria, nel caso in cui egli non abbia potuto svolgere personalmente l’intervento programmato dal paziente, a causa di un malessere improvviso ma che lo stesso sia stato eseguito da un membro del suo staff e che comunque il primo professionista abbia controllato lo svolgimento dell’intervento; che in ogni caso il paziente sia stato informato di tale cambiamento ed abbia dato il proprio consenso a proseguire, ed in ogni caso, l’intervento sia riuscito positivamente.

Tribunale Nola sez. I, 18/01/2022, n.116

Quando non c’è obbligo di acquisire il consenso informato?

In tema di trattamento medico non sorge per il sanitario l’obbligo di acquisire il consenso informato laddove si tratti di un semplice differimento dell’intervento già programmato rispetto al quale il paziente abbia già prestato il proprio consenso.

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2021, n.39084

Semplice differimento dell’intervento già programmato

In materia di responsabilità medica, in caso di intervento chirurgico, una volta prestato il consenso, quest’ultimo non è richiesto di nuovo in caso differimento dell’operazione. Il differimento dell’intervento chirurgico non necessita cioè di un ulteriore consenso informato da parte del paziente. Lo ha chiarito la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo che si era sottoposto a due interventi chirurgici all’ulna destra, il primo eseguito, il secondo differito per scelta del medico. Per la Suprema corte, semplicemente, «non ha senso un consenso informato al differimento di un intervento già deciso ed assentito».

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2021, n.39084

Diritto al consenso informato e diritto al corretto trattamento terapeutico: differenze

La sussistenza della responsabilità del medico per i danni subiti dal paziente non può ritenersi superata dalla sottoscrizione da parte del medesimo paziente del c.d. consenso informato, in quanto quest’ultimo è destinato a fornire specifica informazione dei rischi e delle conseguenze indesiderate dell’intervento correttamente eseguito, ma non è idoneo a sopperire specifiche responsabilità od errori medici commessi a causa di una errata scelta della modalità di intervento.

In tema di responsabilità medica, il diritto al consenso informato è diverso e distinto rispetto a quello al corretto trattamento terapeutico. Il primo attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e, quindi, alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del diritto fondamentale alla salute.

Tribunale Teramo, 22/10/2021, n.936

Possibilità per un genitore di sottoscrivere il consenso informato anche senza il consenso dell’altro

Se il rifiuto opposto dalla madre alla vaccinazione anti Covid-19 della figlia appare non solo decisamente in contrasto con la volontà manifestata dalla figlia, ma anche contrario alla salvaguardia della salute psicofisica della minore, la cui mancanza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, la espone ad un concreto rischio di contrarre la malattia, oltre a costringerla a pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti, scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale, al padre va riconosciuta la facoltà di condurre la minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore.

Tribunale Bologna sez. I, 13/10/2021

Quando va acquisito il consenso informato?

Il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni.

Cassazione civile sez. III, 06/10/2021, n.27112

Autodeterminazione del minore

In caso di contrasto tra genitori sulla vaccinazione del figlio minorenne, il giudice autorizza la somministrazione del vaccino anti Covid-19 con il consenso di un solo genitore, qualora il figlio adolescente sia favorevole a sottoporsi al trattamento e non sussistano controindicazioni specifiche clinicamente accertate. I vaccini somministrati in Italia contro il Covid-19 sono infatti considerati efficaci dalla comunità scientifica, prevengono un pericolo attuale per la salute del minore e consentono a quest’ultimo di tornare a svolgere attività di integrazione sociale.

Tribunale Monza sez. IV, 22/07/2021

Obbligo della struttura sanitaria e del medico

La struttura sanitaria e il medico hanno l’obbligo di fornire al paziente, ai fini della sua libera e consapevole autodeterminazione, un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue prevedibili conseguenze, connotandosi come illecito l’intervento eseguito in mancanza di consenso informato validamente prestato.

Cassazione civile sez. III, 25/06/2021, n.18283

L’obbligo del medico di acquisire il consenso informato del paziente

Nell’ambito della prestazione medica va distinto il profilo relativo all’informazione (e all’acquisizione del consenso informato da parte del paziente) da quello concernente l’esecuzione dell’intervento. Ciò comporta che l’inadempimento da parte del sanitario dell’obbligo di richiedere al paziente l’espressione del consenso informato costituisce – in ogni caso – violazione del diritto inviolabile alla autodeterminazione e discende dal solo fatto della sua condotta omissiva, a prescindere dalla circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno; sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che, a causa del deficit di informazione, il paziente non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.

Tribunale Civitavecchia, 11/11/2020, n.1014

Il danno prescinde dall’esito dell’intervento

L’obbligo del medico di acquisire il consenso informato del paziente al trattamento sanitario è posto a tutela di due diritti fondamentali della persona, quello all’autodeterminazione e quello alla salute (ex artt. 2,13 e 32 Cost.) ed è autonomo rispetto all’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione sanitaria in quanto tale.

Ciò comporta che la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato discende dal solo fatto della sua condotta omissiva, a prescindere dalla circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno (fermo restando che la corretta esecuzione influenzerà la liquidazione del danno, che – ovviamente – dovrà essere rapportato alla sola lesione del diritto all’autodeterminazione); sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che, a causa del deficit di informazione, il paziente non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.

Tribunale Civitavecchia, 14/10/2020, n.904

Suicidio assistito: riflessioni e condizioni

È costituzionalmente illegittimo l’art. 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 l. 22 dicembre 2019, n. 217 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Corte Costituzionale, 22/11/2019, n.242

Obbligo del medico di informare il paziente

In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non adeguata l’informazione fornita ad una paziente dapprima mediante consegna di un modulo prestampato dal contenuto generico in occasione del primo intervento chirurgico e poi, senza indicazione degli esatti termini della patologia determinatasi a causa di questo, delle concrete prospettive di superamento della medesima attraverso una serie di interventi successivi).

Cassazione civile sez. III, 19/09/2019, n.23328

Consenso informato del paziente: è un diritto irretrattabile della persona

Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona – bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell’ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio.

Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento “absque pactis” sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale “deficit” di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.

Cassazione civile sez. III, 15/04/2019, n.10423

Responsabilità del medico e della struttura ospedaliera

Il diritto alla salute è del tutto distinto dal diritto all’autodeterminazione e la questione relativa al consenso informato non costituisce affatto un «antecedente logico necessario» rispetto alla questione concernente la corretta esecuzione dell’intervento chirurgico.

Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n.8756

Consenso informato: le informazioni sui rischi oggettivi e tecnici

Il consenso informato, personale del paziente o di un proprio familiare, in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, concerne i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell’arte della disciplina. Il c.d. consenso informato ha ad oggetto la portata dell’intervento, le inevitabili difficoltà, gli eventuali rischi prevedibili, ma non già agli esiti anomali, ricollegabili ad una situazione soggettiva del paziente non prevedibile con i mezzi diagnostici a disposizione.

Tribunale Cosenza sez. II, 25/02/2019, n.393

Consapevole adesione al trattamento sanitario

Il principio per cui il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali e negli artt. 13 e 32 Cost.

Tribunale Milano sez. I, 28/01/2019, n.847

Amministrazione di sostegno e consenso informato

In tema di consenso informato alle terapie mediche, qualora sussista contrasto fra l’amministratore di sostegno del paziente e la struttura sanitaria che lo abbia in cura circa la necessità di terapie, la decisione in ordine al conflitto va risolta tenendo conto dei profili menzionati dall’art. 1 comma 3 l. n. 219/2017 e avendo particolare riguardo ai rischi e ai benefici (anche relativi alle più generali condizioni di vita del paziente) della terapia proposta dai medici curanti e di quella alternativa eventualmente suggerita.

Tribunale Mantova sez. I, 06/12/2018