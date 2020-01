Youtube: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: pubblicazione del video su Youtube; minaccia di pubblicazione in rete di video imbarazzanti; violazione del diritto d’autore; danno economico per il titolare esclusivo dei diritti di sfruttamento economico della serie televisiva.

Video di agenti di polizia registrato durante una deposizione

La registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su Youtube, ove gli utenti possono visionare e condividere il video rientra nella disciplina europea di trattamento dei dati personali. Spetta al giudice però valutare se una tale diffusione possa avere uno scopo divulgativo di informazioni al pubblico o costituisca una violazione del trattamento dei dati personali.

Questo è quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per la quale, dunque, se l’unico fine è quello di divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee, scatta l’eccezione prevista per l’attività giornalistica.

Corte giustizia UE sez. II, 14/02/2019, n.345

Youtube e rimozione dei video condivisi in violazione del diritto d’autore

Pur non sussistendo, in capo alla piattaforma Youtube, alcun obbligo di vaglio preventivo dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video, essa è comunque giuridicamente tenuta ad impedire nuovi caricamenti di video già segnalati come violazione del diritto d’autore, e ciò sulla base del chiaro disposto normativo di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 70/2003, il quale stabilisce che il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, ma solo a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita.

Una volta a conoscenza dell’illiceità, il gestore della piattaforma di videosharing ha invero l’obbligo di attivarsi e cooperare con il titolare dei diritti d’autore violati al fine di interrompere effettivamente l’illecito ad esso denunciato ed evitare la sua perpetuazione.

Tribunale Torino sez. I, 07/04/2017, n.1928

Youtube e reato di diffamazione

Il reato di diffamazione è un reato di evento e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso di immagini o scritti lesivi messi in rete, quando il collegamento viene attivato. Di tale principio si deve tener conto nel valutare la tempestività della querela con la conseguenza che chi ritiene di essere stato diffamato via web può proporre la querela a partire dal momento in cui ha appreso la notizia, anche da altri utenti.

(La Cassazione ha così fatto chiarezza sulla questione del momento della proposizione della querela confermando la condanna dell’imputato che aveva caricato in una rubrica su Youtube dal titolo “Facce da schiaffi” il nome del suo debitore reo di avergli saldato la fattura, con quest’ultimo che aveva presentato querela otto mesi dopo la pubblicazione sul web in quanto aveva appreso la notizia da altri solamente in un secondo momento.)

Cassazione penale sez. V, 10/11/2014, n.12695

Riproduzione delle fissazioni delle emissioni radiotelevisive

È illecito il comportamento della società proprietaria di un sito web che, agendo come “hosting provider”, consenta agli utenti del servizio offerto il caricamento e la successiva diffusione nella rete internet di video che riproducano le fissazioni delle emissioni radiotelevisive, relative a un’opera audiovisiva o a sequenze di immagini in movimento, sulle quali un’emittente televisiva abbia il diritto di esclusiva utilizzazione economica in Italia.

Qualora vi sia una notevole pubblicizzazione commerciale sulle pagine web in cui compaiono i video illecitamente inseriti, infatti, non possono essere validamente invocati né il diritto di cronaca a scopo informativo né il diritto di critica o di discussione.

Ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non rileva poi il luogo in cui sia collocato il server sul quale vengono caricati i video, dovendosi aver riguardo, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, come interpretato dalla Corte di giustizia, al luogo in cui si sono verificati gli effetti pregiudizievoli dell’illecito (cosiddetto danno-conseguenza).

Inoltre, non può sostenersi, a fronte di ripetuti solleciti a rimuovere i filmati tutelati dal diritto d’autore, l’esenzione da responsabilità del provider che, invece, senz’altro sussiste allorquando quest’ultimo sia consapevole della presenza di materiale sospetto e si astenga dall’accertarne l’illecito inserimento e dal rimuoverlo (in base a tali principi, il giudice, su istanza cautelare promossa dalla società proprietaria dell’emittente televisiva Canale 5, ha ordinato alle società proprietarie dei siti YouTube e Google l’immediata rimozione dai server e l’immediata disabilitazione all’accesso di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative alla decima edizione del “reality show” televisivo Grande Fratello, inibendo altresì il proseguimento della violazione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del programma predetto).

Tribunale Roma, 16/12/2009

Azione risarcitoria

In merito all’azione risarcitoria proposta in relazione alla divulgazione in rete, di talune puntate di una telenovela spagnola, sul sito Youtube.com, accessibile gratuitamente da chiunque, in spregio e con danno economico per il titolare esclusivo dei diritti di sfruttamento economico della serie televisiva, si rileva come, il punto nodale della questione concerne il bilanciamento tra fra diritti configgenti, quali, la tutela della proprietà intellettuale da un lato e quella dei c.d. “servizi della società dell’informazione”, che costituiscono una manifestazione della più generale libertà di espressione, intesa sia come diritto a comunicare che a ricevere le comunicazioni altrui.

Il “punto di equilibrio” fra questi diritti è stato ravvisato nella necessità di appuntare un sistema di controllo successivo e ad attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti d’autore ritenuti violati. Questo sistema pur se implica un peculiare obbligo di facere (l’obbligo di sorveglianza e vigilanza in proprio) da parte del titolare del diritto violato, è l’unico che consente di mantenere e attuare il favor alla diffusione dei servizi della società dell’informazione che il legislatore europeo e nazionale intende attuale e concretare.

Tribunale Torino, Civile, Sentenza, 23/06/2014

Filmato dell’insegnante diffuso su Youtube

La violazione del divieto di fumo in classe da parte dell’insegnante, se evidenziata da riprese filmate diffuse su Youtube in modo da recare discredito all’istituzione, è fonte di responsabilità erariale.

Corte dei Conti Toscana, Sentenza, 4/02/2009, n. 70

Youtube: è reato l’uso della piattaforma come arma di ricatto

È reato usare Youtube come arma di ricatto per coartare la volontà di qualcun altro tenendolo sotto scacco con la minaccia di pubblicare in rete un video imbarazzante, a maggior ragione se la vittima del ricatto è una donna. Questo comportamento configura il reato di violenza privata, al quale si accompagna anche la condanna per violazione della privacy nel caso in cui, dalle minacce, si passi poi alla effettiva divulgazione del filmato.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 8/10/2015, n. 40356

Divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da tabacco

In tema di divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da tabacco, nel caso di “hashtag” che richiamano un marchio o un modello di sigarette elettroniche, anche se le società produttrici non possono essere considerate responsabili per le attività degli utenti, in ogni caso esse non possono ripubblicare o richiamare, anche mediante link, sui propri canali social tali “hashtag”, qualora riproducano le sigarette elettroniche da sole o con cose e/o persone in atteggiamenti di soddisfazione o di piacere, in presenza o grazie all’utilizzo del prodotto.

In tal caso, infatti, si tratta di immagini finalizzate o che hanno come effetto, diretto o indiretto, quello di invogliare i consumatori o anche i potenziali consumatori ad utilizzare la sigaretta elettronica, promuovendone così la vendita, a fronte del divieto assoluto di cui all’art. 21 del D. Lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, che ha la sua “ratio” nel pericolo per la salute umana che può derivare dall’utilizzo dei prodotti per i quali la legge vieta la pubblicità commerciale. Per gli stessi motivi, deve ritenersi vietata la stessa pubblicità a mezzo cartellonistica e YouTube.

Tribunale Roma, Sezione 17, Civile, Sentenza, 5/11/2019