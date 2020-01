Come fare per fissare un appuntamento all’Inps

Come evitare le file all’Inps; come scegliere la giornata e la fascia oraria più adatta alle tue esigenze. Tutte le modalità di prenotazione che hai a disposizione.

Quando devi andare all’Inps, cosi come quando ti rechi all’agenzia delle entrate, spesso, devi fare i conti con tempi di attesa lunghissimi e file interminabili; sai quando entri nella sede ma non sai quando esci. Tale situazione diventa soprattutto un problema per chi ha giornate fitte di impegni e, quindi, non può permettersi il lusso di mettersi comodamente in fila e aspettare il proprio turno. Andiamo sempre di fretta e, spesso, si ha l’abitudine di rimandare e ridursi all’ultimo per presentare una domanda (ad es. bonus nido) o di richiedere lo stato di avanzamento della propria pratica di pensione. Cosi come per il dentista, un appuntamento che per mille motivi rimandiamo ma poi alla fine dobbiamo andarci.

L’Inps è consapevole di tali disagi e di fatto offre la possibilità di prenotare un appuntamento agli sportelli. Ad oggi, quasi tutti i servizi vengono eseguiti su prenotazione. Anche per andare dal barbiere o dal parrucchiere devi prima prenotare. Tutti si stanno adeguando e con il passar del tempo tutto sarà eseguito previo appuntamento.

L’Inps, è già da un po’ che offre un servizio di prenotazione per evitare la fila. Il servizio però non è ad oggi attivo in tutti gli sportelli presenti sul territorio e nemmeno per tutte le prestazioni disponibili. In particolare, puoi trovare, presso la sede che ti interessa, il servizio di prenotazione Inps:

attivo per tutti le prestazioni e i servizi offerti;

attivo per alcune tipologie di prestazioni e servizi;

attivo e obbligatorio;

non attivo.

Se vuoi, quindi, sapere come fare per prendere un appuntamento all’Inps, sperando che il servizio sia comunque disponibile, nei successivi paragrafi puoi trovare tutte le informazione che fanno al tuo caso.

Come fare per andare all’Inps su prenotazione?

Se devi andare all’Inps per sbrigare una pratica (ad es. di bonus mamma) hai la possibilità di fissare un appuntamento. Diverse sono le modalità che hai a disposizione per evitare la fila all’Inps. Puoi prenotare il tuo turno agli sportelli e scegliere il giorno e l’orario più comodi per te.

In alcune sedi Inps, puoi addirittura accedere agli uffici solo su prenotazione. In tal caso, non hai scelta, se devi andare all’Inps devi prendere un appuntamento. L’obiettivo dell’Istituto è quello di azzerare completamente i tempi di attesa.

L’accesso agli sportelli Inps, esclusivamente su prenotazione, non è ad oggi attivo in tutta Italia, ma solo nelle seguenti regioni:

Sicilia, per le sedi di Enna, Caltanissetta, Ragusa, Modica, Vittoria, Trapani, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Alcamo, Marsala, Siracusa, Lentini, Noto, Agrigento, Sciacca, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Patti, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa di Riva, Catania, Caltagirone, Giarre, Mascalucia, Paternò, Palermo, Bagheria, Partinico, Termini Imerese;

Lombardia, per le sedi di Pavia, Voghera, Stradella, Cantù, Vigevano, Busto Arsizio, Cesano Maderno, Desio, Seregno-Carate, Vimercate, Como, Sondrio, Varese, Lecco, Legano, Merate, Milano Esta-San Donato, Monza;

Liguria, per le sedi di Imperia, Sanremo, Ventimiglia;

Emilia Romagna, per le sedi di Rimini, Ferrara, Faenza, Ravenna, Reggio Emilia, Lugo, Bologna;

Marche, per le sedi di Pesaro, Fermo;

Veneto, per le sedi di Vicenza, Adria, Badia Polesine, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Chioggia, Conegliano, Dolo, Lonigo, Mestre, Montebelluna, Oderzo, Portogruaro, Rovigo, San Donà di Piave, Schio, Treviso, Venezia.

In tali sedi, è comunque garantito l’acceso libero allo sportello dedicato alle prenotazioni e alla consegna dei documenti.

Ora devi solo sapere come fare per andare all’Inps su prenotazione.

Per tutte le sedi, puoi fissare un appuntamento:

tramite il servizio sportelli di sede sul sito istituzionale, se sei in possesso del pin personale;

sull’ app inps mobile , scaricabile gratuitamente dal proprio smartphone o tablet;

, scaricabile gratuitamente dal proprio smartphone o tablet; tramite lo sportello di sede preposto agli appuntamenti;

telefonando al contact center.

Solo accedendo al servizio di prenotazione puoi però verificare se per la sede che ti interessa puoi prendere un appuntamento.

Come prenotare un appuntamento all’Inps sul sito o con l’app mobile?

Se sei in possesso del pin personale, puoi fissare il tuo appuntamento direttamente sul sito dell’Inps. Devi andare nella sezione “prestazioni e servizi” ed hai diversi modi per accedere agli “sportelli di sede”. Ti consiglio di ricercare il suddetto servizio nel campo testo libero o in ordine alfabetico nella lettera “s”.

Se, invece, sei sprovvisto del pin, puoi comunque prenotare l’appuntamento salta fila all’Inps con estrema velocità dal tuo smartphone, scaricandoti l’app inps mobile da App store o da Google play. Una volta che hai scaricato l’app sul tuo cellulare devi andare nella home utente e cliccare su “le sedi dell’istituto”.

Entrambi i servizi di prenotazione ti consentono di avere a portata di mano tutte le informazioni sugli sportelli aperti al pubblico:

ubicazione degli uffici;

orari di apertura;

tempi medi di servizio;

numero di persone in coda;

stato di avanzamento della coda.

Puoi effettuare la prenotazione nella stessa giornata nelle code attualmente in corso presso gli sportelli aperti al pubblico. Il servizio termina 30 minuti prima l’orario di chiusura. La prenotazione è possibile solo se allo sportello risultano in coda almeno 5 utenti. Puoi effettuare una sola prenotazione per ogni tipologia di sportello e fino ad un massimo di 3 giornaliere. Infine hai anche a disposizione la prenotazione all’Inps ad orario prefissato che ti consente di scegliere il giorno e l’orario in cui desideri accedere allo sportello. Con tale servizio puoi prenotare il tuo appuntamento anche per i giorni successivi della settimana.

Dopo che hai effettuato l’accesso, o dal sito o dall’app, devi poi cliccare su “avanti” e di seguito vedi comparire una pagina dove puoi ricercare una sede Inps e consultare le tue prenotazione. Puoi attivare la ricerca utilizzando filtri avanzati (regione, provincia, comune, sede) o inserire l’indirizzo che già conosci della sede che ti interessa.

Se ricerchi la sede con i filtri, una volta inseriti tutti i dati (ad es. regione: Lombardia; provincia: Milano; comune: Milano; sede: via Pietro Martire d’Anghiera 2), puoi salvare la suddetta sede come preferita, cercarla sulla mappa e calcolare il percorso, consultare il numero di telefono, fax e il giorno di festività per il Santo Patrono. Se invece ricerchi la sede digitando l’indirizzo, vedi aprire di seguito una mappa della città e devi cliccare sul logo inps corrispondente all’indirizzo che hai inserito.

Una volta che hai individuato la sede che ti interessa devi poi cliccare su “prenota”. Se accedi dal sito, per continuare con la prenotazione devi inserire il tuo pin personale Inps e il tuo codice fiscale. Con l’app mobile, tali informazioni, al momento, non occorrono. A questo punto, puoi visualizzare la lista degli sportelli disponibili e gli orari (ad es. assicurato pensionato, soggetto contribuente, sostegno al reddito). Fai attenzione!! Può essere che per la sede che ti interessa non è attivo il servizio di prenotazione. In tal caso, puoi tentare con un’altra sede oppure devi rassegnarti e recarti allo sportello Inps senza la prenotazione, prendere il numero e fare fila.

Se invece per la sede che hai scelto è attivo il servizio salta fila, e tra quelli disponibili trovi lo sportello che ti interessa, sulla schermata del tuo apparecchio vedi comparire un calendario aperto al mese corrente. Se stai procedendo alla prenotazione con l’app mobile devi prima scegliere se prenotare con autenticazione, inserendo pin e codice fiscale, o senza autenticazione, inserendo solo il codice fiscale.

Ora, puoi fare la tua prenotazione. In verde trovi i giorni disponibili, in rosso quelli non disponibili per il tuo appuntamento. Scelto il giorno, devi poi selezionare l’orario. Infine, vedi comparire i dati della tua prenotazione (sede, sportello, codice fiscale, data e orario di prenotazione) e il sistema ti chiede di inserire i seguenti dati (facoltativi):

servizio richiesto (ad es. certificazione unica o comunicazione di decesso);

il motivo della prenotazione;

numero di telefono cellulare;

indirizzo e-mail.

Ora, puoi confermare e inviare la tua prenotazione che puoi sempre consultare nella tua app; il sistema genera automaticamente il numero del tuo turno allo sportello. Per evitare di perdere la tua prenotazione, è importante che ti rechi nella sala di attesa della sede inps qualche minuto prima dell’orario fissato.

Puoi anche prenotare l’appuntamento all’inps telefonando al contact center, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00, da rete fissa al numero 803 134 o da cellulare al numero 06 164 164. Quando chiami, per il servizio in italiano devi premere il tasto 1.

Dopo l’informativa sul trattamento dei dati personali, se desideri avere notizie sugli orari di apertura degli uffici devi cliccare sul numero 1. Se, invece, vuoi avere informazioni sui servizi inps e quindi procedere alla prenotazione del tuo appuntamento devi premere sul 2. A questo punto, la voce guida ti consiglia di avere a portata di mano il tuo pin, se lo possiedi, o i dati identificativi di eventuali pratiche presentate.

Al fine di metterti in contatto con il servizio appropriato con la tua esigenza devi poi esprimere brevemente il motivo della chiamata, in tal caso, ad esempio, “prenotazione appuntamento allo sportello”. Devi poi rimanere in linea e la tua chiamata viene inoltrata al primo operatore libero competente. Ora, puoi effettuare la tua prenotazione, sempreché per la sede che ti interessa e per il servizio che richiedi è attivo il servizio salta fila Inps.

La prenotazione con il contact center, rispetto alle altre modalità disponibili, ti consente comunque di parlare direttamente con un operatore e di avere assistenza diretta per eventuali dubbi e chiarimenti. E’ consigliabile se non hai tanta dimestichezza con le applicazioni internet e mobile. Ricorda che in ogni caso puoi sempre provare a fissare un appuntamento in sede, presso lo sportello preposto.