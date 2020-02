Insegnante di sostegno: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: alunno affetto da handicap; conseguimento dell’incarico di insegnante di sostegno; impugnazione dei provvedimenti di assegnazione delle ore di sostegno previste nel PEI; giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Minore disabile e assegnazione dell’insegnante di sostegno

La domanda d’impugnazione del provvedimento emesso dall’amministrazione scolastica, mediante il quale è stato assegnato ad un minore già riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3, co.3, Legge n. 104/1992, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali limitato rispetto a quello previsto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) deve ritenersi fondata.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 24/09/2019, n.4543

Mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un disabile

Nel caso di alunno affetto da handicap ex art. 3 l. n. 104/92 il danno da mancato insegnante di sostegno può ascriversi astrattamente ad entrambe le categorie fenomeniche del danno dinamico-relazionale e del danno da sofferenza, concretizzanti un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..

Infatti nel primo caso, in deroga ai principi costituzionali di uguaglianza ed inclusione, l’alunno subisce, in astratto, una perdita sia sotto il profilo della didattica sia sotto quello, altrettanto importante, della integrazione nell’ambito della classe di appartenenza ed è esposto a discriminazioni. Nell’altro sono indennizzabili tutte le sofferenze e di patemi d’animo conseguenti a questa carenza.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 02/12/2019, n.5668

Abilitazione all’insegnamento e titolo specifico di insegnante di sostegno

Ai fini del conseguimento dell’incarico di insegnante di sostegno è necessaria, oltre all’abilitazione all’insegnamento in una classe disciplinare, anche il conseguimento del titolo di insegnante di sostegno specifico (conseguito ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 325, in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 30 novembre 1999, n. 287, attuativo del D.I. 4 novembre 1998, n. 460).

In presenza di tali requisiti la scelta dell’insegnante deve essere operata in primo luogo con riferimento alla disciplina di insegnamento vacante. Solo nel caso in cui manchino nella graduatoria di sostegno soggetti in possesso del titolo di specializzazione richiesto è consentito ricorrere ad insegnanti di altre discipline prima di attingere a graduatorie formate presso altre scuole. Sempre alla condizione che il soggetto destinatario dell’incarico sia in possesso dello specifico titolo abilitante per il sostegno (condizione necessaria ai fini dell’utile inserimento nella graduatoria).

Tribunale Teramo sez. lav., 14/01/2019, n.509

Insegnante di sostegno: inquadramento

Mentre all’insegnante di sostegno spetta la contitolarità nell’insegnamento, essendo egli un docente chiamato a garantire una adeguata integrazione scolastica — e deve, pertanto, essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante — diversamente, l’assistente educatore svolge un’attività di supporto materiale individualizzato, estranea all’attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 01/06/2016, n.2788

Ore di sostegno insufficienti assegnate all’alunno disabile

Deve essere devoluta al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale l’amministrazione scolastica ha assegnato ad un minore, già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 04/01/2019, n.43

Controversie ore di sostegno: giurisdizione

Rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi (art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.) la controversia avente ad oggetto il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno previste nel PEI, venendo in rilievo scelte discrezionali: non può escludersi un margine di apprezzamento, per ragioni obbiettive che non possono consistere nella indisponibilità di insegnanti di sostegno e di risorse economiche, ma nella manifesta erroneità, contraddittorietà della documentazione, o nella possibilità che a fronte di due o più alunni disabili nella stessa classe, sia sufficiente un unico insegnante di sostegno.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 27/03/2019, n.262

Attribuzione di un limitato numero di ore di sostegno

Nel caso concreto, l’attribuzione da parte dell’Amministrazione scolastica di un limitato numero di ore di sostegno in mancanza del documento tecnico che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore, comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del P.E.I. (o documento analogo di pari funzione) e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore di sostegno ivi quantificate.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 02/01/2019, n.15

Violazione del diritto all’istruzione

La natura fondamentale del diritto all’istruzione fa si che, in relazione alle condizioni cliniche dell’alunno disabile, ci si debba orientare verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno in quanto attribuire un insegnante di sostegno per un numero di ore inadeguato significa sia precludere al disabile la possibilità di ottenere un’adeguata istruzione, sia serbare una condotta confliggente con il diritto fondamentale all’istruzione

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 13/11/2018, n.653

Minore affetto da cecità: ha diritto all’insegnante di sostegno specializzato

Lo studente minore affetto da cecità ha diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno, in particolare di un insegnante che sia specializzato in tiflotecniche e tiflodidattica, nonché all’adattamento dei libri di testo e di tutti gli altri strumenti idonei all’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Consiglio di Stato sez. VI, 11/10/2018, n.5851

Assistenza scolastica agli alunni disabili

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., sulla controversia avente ad oggetto la richiesta di un dato numero di ore settimanali di insegnamento di sostegno e l’accertamento, per l’anno in corso e per quelli futuri, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, da effettuare in sede di PEI (programma educativo individuale, o documento analogo, che non risulta redatto per l’anno in corso), e alle sue concrete esigenze.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 12/12/2017, n.5874

Insegnante di sostegno in caso di grave handicap

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia promossa dai genitori di un alunno affetto da handicap grave per ottenere l’attribuzione dell’insegnante di sostegno, qualora per il relativo anno scolastico non sia stato ancora redatto il piano educativo individualizzato.

Cassazione civile sez. un., 28/02/2017, n.5060