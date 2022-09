Divieto di caccia: ultime sentenze

Tabellazione della zona; onere della prova della PA; presunzione di conoscenza a carico del trasgressore; ignoranza e consapevolezza del divieto caccia; divieto di esercizio venatorio in area protetta.

Divieto temporaneo di caccia

È incostituzionale l’art. 29, comma 3, l. reg. Liguria 29 dicembre 2020 n. 32, nella parte in cui prevede che il divieto temporaneo di caccia ad una determinata specie sospende il decorso dei termini dell’arco temporale massimo, consentendo in pratica il recupero delle giornate di sospensione anche nel periodo eccedente l’arco temporale massimo.

Corte Costituzionale, 15/03/2022, n.69

Sostituzione del divieto di predazione con il divieto di cattura della fauna selvatica

È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, lett. b), l. reg. Veneto 8 febbraio 2019, n. 6, che sostituisce l’art. 3, comma 3, l. reg. Veneto 20 gennaio 2000, n. 2, nella parte in cui prevede il divieto di cattura in luogo del divieto di predazione di fauna selvatica. Invero, la sostituzione del divieto di predazione con il divieto di cattura della fauna selvatica, operata dalla norma impugnata, abbassa il livello di tutela dell’ambiente e, quindi, invade la competenza statale prevista dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. (sentt. nn. 468 del 1999, 74 del 2017, 7 del 2019).

Corte Costituzionale, 10/04/2020, n.63

Divieto di caccia e tabellazione della zona

Qualora in una determinata zona viga un divieto di caccia, se l’ente pubblico provvede alla tabellazione della zona, tale divieto di caccia di presume noto e la P.A. non deve dimostrare la sua conoscenza da parte del trasgressore.

Senza la tabellazione, invece, è la P.A. che deve dimostrare che, nonostante tale mancanza, il trasgressore fosse a conoscenza del divieto (sulla base di elementi di fatto quali, a titolo esemplificativo, la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa, l’abituale esercizio della caccia in quei siti, la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati e, in genere, le peculiari modalità dell’azione).

Tribunale Firenze sez. II, 25/06/2019, n.2025

Divieto di cacciare determinate specie di animali

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, l. reg. Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26 e dell’art. 1, comma 1, l. reg. Piemonte 27 dicembre 2016, n. 27, i quali, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all’art. 40, comma 4, l. reg. Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, censurati per violazione degli artt. 102, comma 1, e 117, comma 1, Cost., in relazione al considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 e agli artt. 114 e 193 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, nella parte in cui vietano la caccia di alcune specie di animali che sono, invece, considerate cacciabili dall’art. 18, comma 1, l. 11 febbraio 1992, n. 157.

La motivazione a sostegno della asserita violazione dell’art. 102, comma 1, Cost. è insufficiente, non avendo il giudice a quo minimamente illustrato perché — a suo dire — nella norma censurata sarebbe ravvisabile una legge specificamente diretta ad alterare l’esito del giudizio in corso, né ha dato conto delle ragioni per cui essa dovrebbe risultare ascrivibile alla categoria delle norme interpretative, così come non ha in alcun modo motivato sul supposto effetto retroattivo della disposizione stessa.

Anche la questione relativa all’art. 117, comma 1, Cost. è priva di adeguata motivazione sulle ragioni dell’asserito vulnus, non essendo individuato lo specifico contenuto precettivo delle norme interposte che contrasterebbe con le disposizioni regionali sospettate d’illegittimità costituzionale, con il risultato che la censura è formulata in modo generico ed apodittico.

Il rimettente, infatti, ritiene che non sarebbe stata svolta un’adeguata istruttoria, omettendo, tuttavia, di illustrare le ragioni per cui il parere dell’ISPRA sarebbe imposto dalla normativa eurounitaria citata — che peraltro appare prevalentemente rivolta più alle istituzioni comunitarie che agli Stati membri — e, conseguentemente, omettendo, in definitiva, di chiarire in cosa sarebbe consistita la violazione denunciata (sentt. nn. 432 del 1997, 170 del 2008, 80 del 2010; ordd. nn. 263 del 2002, 344 del 2008) .

Corte Costituzionale, 17/01/2019, n.7

Calendario venatorio

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 1, l. reg. Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26, e dell’art. 1, comma 1, l. reg. Piemonte 27 dicembre 2016, n. 27, i quali, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all’art. 40, comma 4, l. reg. Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, censurati per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nella parte in cui vietano la caccia di alcune specie di animali che sono, invece, considerate cacciabili dall’art. 18, comma 1, l. 11 febbraio 1992, n. 157. Il carattere trasversale della materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell’ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantiene, infatti, salva la facoltà di queste di adottare, nell’esercizio delle loro attribuzioni legislative — quali nella specie in materia di caccia, affidata alla competenza legislativa residuale della Regione —, norme di tutela più elevata. Le disposizioni censurate, estendendo il divieto di caccia a specie che, sulla scorta dell’art. 18, comma 1, l. n. 157 del 1992, sarebbero cacciabili, non si risolvono in una riduzione della soglia minima di tutela della fauna selvatica, ma risultano, al contrario, più rigorose rispetto alla disciplina statale, nella direzione quindi di un legittimo incremento della suddetta protezione minima.

Le norme denunciate hanno poi rispettato il principio per cui il calendario venatorio deve necessariamente essere adottato con atto amministrativo, in quanto queste non hanno approvato alcun calendario venatorio, bensì hanno introdotto, in via generale e astratta, un divieto di caccia per determinate specie, prescindendo da una specifica stagione venatoria (sentt. nn. 1002 del 1988, 577 del 1990, 67 del 1992, 272 del 1996, 536 del 2002, 227 del 2003, 233 del 2010, 20, 278, 310 del 2012, 90 del 2013, 74, 139, 174 del 2017) .

Corte Costituzionale, 17/01/2019, n.7

La segnalazione del divieto di caccia

La necessità di segnalazione del divieto di caccia mediante regolare tabellazione, crea una presunzione di conoscenza a carico del trasgressore che solleva l’accusa dell’onere di dimostrare la conoscenza della proibizione.

Cassazione penale sez. III, 21/03/2018, n.31380

Possibilità della caccia nei parchi

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, l. prov. Trento 9 dicembre 1991, n. 24, e dell’art. 8, comma 1, della stessa l. prov. Trento n. 24 del 1991, in combinato disposto con l’art. 44, comma 1, l. prov. Trento 23 maggio 2007, n. 11, censurati, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nella parte in cui, rispettivamente, consentono l’esercizio della caccia congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso — in contrasto con il principio della caccia di specializzazione stabilito dall’art. 12, comma 5, l. 11 febbraio 1992, n. 157 — e consentono, a determinate condizioni, che nei parchi la caccia sia esercitata dagli aventi diritto — in contrasto con il divieto di caccia nei parchi sancito dall’art. 22, comma 6, l. 6 dicembre 1991, n. 394.

Successivamente all’ordinanza di rimessione il quadro normativo di riferimento ha subito considerevoli modifiche in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 11 dicembre 2016, n. 239, sicché si rende necessario un rinnovato esame, da parte del giudice a quo, dei termini della questione e della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate (ord. n. 378 del 2008).

Corte Costituzionale, 14/07/2017, n.200

Divieto di caccia e perimetrazione delle aree naturali con regolare tabellazione

In tema di caccia, il divieto di esercizio di attività venatoria nelle aree naturali protette regionali si presume conosciuto se le aree sono perimetrate da regolare tabellazione, di modo che il trasgressore, salvo casi eccezionali, non può invocare a propria discolpa l’ignoranza del divieto; la mancanza o l’inadeguatezza della tabellazione non determina, peraltro, l’automatica inconfigurabilità del reato di cui agli artt. 21 e 30 l. n. 157 del 1992, ponendo solo a carico dell’accusa l’onere di dimostrare che, nonostante l’assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque consapevole del divieto.

Cassazione penale sez. III, 08/03/2016, n.17102

La disciplina regionale sul divieto di caccia

Il divieto nell’esercizio dell’attività venatoria, se previsto dalla legislazione regionale in termini diversi rispetto a quelli sanciti dalla legislazione statale, assume funzione integrativa della norma penale solo quando abbia effetti in “bonam partem”; mentre, nel caso in cui abbia un ambito più esteso rispetto a quello fissato dalla legge penale statale, la sua inosservanza può eventualmente costituire solo un illecito amministrativo, se come tale previsto dalla normativa medesima.

Cassazione penale sez. III, 11/02/2016, n.26424

Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella tutela dell’ambiente

È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s), cost.), l’art. 24, comma 5, della l.reg. Campania 9 agosto 2012 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. reg. n. 12 del 2013, che consente l’addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì.

La disposizione impugnata consente l’attività di addestramento dei cani in periodi differenti da quelli stabiliti per l’esercizio dell’attività venatoria al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall’art. 10 della l. n. 157 del 1992 e senza le garanzie procedimentali di cui all’art. 18 della medesima legge che costituiscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna.

Corte Costituzionale, 12/12/2013, n.303

Divieto di caccia nelle aree naturali protette

Il divieto di esercizio dell’attività venatoria nelle aree naturali protette se è segnalato da regolare tabellazione si presume conosciuto dal trasgressore e solleva l’accusa dall’onere della prova; viceversa, in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l’accusa deve dimostrare che, nonostante l’assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione.

Cassazione penale sez. III, 29/05/2013, n.39112

Deroga al divieto di caccia per necessità di protezione

Ai sensi dell’art. 29 comma 2, l. prov. Bolzano n. 14 del 1987 sul controllo della fauna, per poter parlare di « protezione della zootecnica » il pregiudizio non può essere misurato con riguardo al singolo allevatore di animali domestici, ma deve avere una rilevanza generale.

Diversamente la deroga al divieto di caccia per necessità di protezione perde il carattere di strumento eccezionale e finisce per costituire una deroga generale, se pur per una determinata riserva, ai periodi di caccia regolamentati ai fini della tutela della fauna selvatica, secondo i principi dell’ordinamento comunitario, nazionale e provinciale.

T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 21/02/2013, n.58

Divieto di caccia e onere della prova

Il divieto di esercizio dell’attività venatoria in zona permanente di protezione faunistica, se é segnalato da apposita tabellazione (art. 10 legge 11 febbraio 1992 n. 157), è opponibile al trasgressore e solleva l’accusa dall’onere della prova; viceversa in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l’accusa deve dimostrare che, nonostante l’assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione.

Cassazione penale sez. III, 25/01/2012, n.9576

Zona di protezione speciale

La zona di protezione speciale (ZPS), pur essendo accomunata al divieto di caccia nei valichi migratori nella finalità di tutela dell’avifauna migratrice, assolve la diversa funzione di mantenimento e sistemazione del territorio in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità, in conformità delle esigenze ecologiche degli habitat interni e limitrofi.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 27/05/2010, n.2156