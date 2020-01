M5S: eletti i facilitatori che affiancheranno Di Maio

Svolte su Rousseau le votazioni per formare il gruppo di direzione politica del Movimento; più di 50 mila votanti su tre liste in gioco.

Si sono concluse alle ore 19 di ieri lunedì 20 gennaio le votazioni sulla piattaforma Rousseau per la scelta dei facilitatori regionali del Team del Futuro. Lo comunica il Movimento con una nota apparsa sul Blog delle Stelle, diffusa ora dall’agenzia stampa Adnkronos.

“Gli iscritti abilitati al voto hanno espresso un totale di 53.846 preferenze per le tre aree: Formazione e coinvolgimento; Relazioni interne (rapporti con gli eletti del MoVimento della regione, punto di supporto per le liste); Relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati, ecc)”.

Il Blog pubblica anche il link con i nominativi (divisi per regione) di coloro che sono diventati facilitatori regionali del Team del Futuro, ma non adesso e non per tutte le Regioni.

Infatti, “Come precedentemente comunicato, nelle regioni Marche, Trentino Alto-Adige e Veneto per l’Area Formazione e Coinvolgimento, non essendo pervenute candidature, la designazione avverrà nei prossimi giorni a cura del Capo Politico e Team del Futuro che sceglieranno secondo criteri di competenza e merito”, spiega il Blog.

“Dal momento che a breve si terranno i ballottaggi in Liguria, Puglia e Toscana, essendoci tra i candidati alla presidenza di queste regioni delle persone che avevano avanzato la candidatura anche come facilitatori regionali, il dettaglio dei voti di questa votazione e la certificazione del notaio – si precisa – verranno pubblicati giovedì 23 gennaio al termine dei ballottaggi”.