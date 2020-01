Mazzuca (Unindustria Calabria): “Facciamo ripartire questa Regione perché riparta Sud e Italia”

Reggio Calabria, 21 gen. (Labitalia) – “La Calabria sta cambiando, c’è un sistema produttivo con tante eccellenze, che chiede più ricerca e innovazione, ci sono tre Università che formano i nostri giovani e un giacimento di capitale umano straordinario. Ripartiamo da qui e dalla nostra gente che deve essere ascoltata: per questo, noi industriali, rappresentanti del mondo produttivo, abbiamo voluto mettere a disposizione dei candidati alla guida della Regione una serie di proposte per fare uscire questo territorio dal ‘pantano’, perché la Calabria è Italia e se non riparte la Calabria non riparte il Mezzogiorno, e se non riparte il Mezzogiorno non riparte l’Italia”. Natale Mazzuca, presidente di Unindustria Calabria, spiega ad Adnkronos/Labitalia le priorità che il prossimo governatore dovrà affrontare.