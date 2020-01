Animali: veterinari a sindaco Milano, sì microchip ma no sanzioni a medici

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 22 gen. (AdnKronos Salute) – “Via la multa da 40 a 240 euro ai medici veterinari se, nella loro struttura di cura, non appendono un cartello che intima al pubblico l’obbligo di identificazione di cani, gatti e furetti. E’ una regola che non può essere condivisa né accolta”, secondo il presidente di Anmvi Lombardia, Francesco Orifici, che in merito ha scritto una lettera al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all’assessore competente Roberta Guaineri e al presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolè.