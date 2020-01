Mattarella: ‘economia sostenibile concilia produzione e cura persone’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Trento 25 gen. (Adnkronos) – “Le economie sostenibili sono quelle compatibili con l’ambiente, con gli equilibri ecologici, ma la sostenibilità è anche quella che fa superare le diseguaglianze, che riesce a conciliare produzione e cura delle persone, è quella della responsabilità sociale delle imprese, che per fortuna cresce come consapevolezza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Trento alle celebrazioni per il centenario della nascita di Chiara Lubich.