Trattamento estetico: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: trattamento estetico; attività di estetista; trattamento abbronzante; apparecchi elettromeccanici per uso estetico; sospensione dell’attività di estetista; messaggi pubblicitari ingannevoli.

Chi possiede la qualifica professionale di estetista è titolare di una posizione di garanzia a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico.

Qualifica professionale di estetista

Colui che ha la qualifica professionale di estetista è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma 2 cod. pen., a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature, sia infine quando l’uso delle attrezzature e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.

Tribunale Massa, 20/11/2018, n.805

Trattamento estetico: danni procurati al cliente

Ferma la posizione di garanzia dell’estetista professionale, al fine di verificare l’incidenza causale della condotta rispetto ai danni procurati ad un cliente in seguito all’applicazione di un determinato trattamento estetico – e quindi accertare la causalità della colpa presupposta alla fattispecie di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. – occorre appurare che le regole cautelari violate siano imposte al fine di evitare proprio l’evento in concreto verificatosi.

(Nello specifico di un cliente di centro estetico che lamentava l’insorgenza di dermatite come reazione allergica in conseguenza del trattamento abbronzante somministrato da un estetista, la Corte ha censurato l’operato del Giudice di merito che, nel riconoscere la responsabilità dell’imputato, non aveva accertato se lo stesso avesse effettivamente omesso di verificare la pericolosità di una crema e il regolare funzionamento della lampada abbronzante, aveva impropriamente indicato come obbligatoria la non prevista richiesta di un certificato medico o di una dichiarazione liberatoria del cliente e aveva svolto argomentazioni illogiche in merito alla prevedibilità dell’evento).

Cassazione penale sez. IV, 12/05/2015, n.22835

Trattamento estetico e lesioni

In tema di responsabilità per colpa medica, il nesso di causalità tra condotta, commissiva o omissiva, ed evento deve essere provato in base a criteri di alta probabilità logica ed elevato grado di credibilità razionale.

(Nella specie, il Tribunale ha ritenuto dimostrata con certezza la sussistenza del nesso di causalità tra somministrazione di collagene quale trattamento estetico e lesioni in zona perioculare provocate da intolleranza alla predetta sostanza nonché tra trattamento cortisonico al solco nasiogeno ed atrofia del tessuto cutaneo e teleangestasie successivamente insorte, in quanto il decorso patologico e la. scansione temporale, in entrambi i casi, erano del tutto congrui rispetto al tipo di trattamento praticato).

Tribunale Milano sez. V, 25/11/2005

Trattamento degli inestetismi

È affetto da difetto di motivazione e di istruttoria il decreto ministeriale di attuazione dell’art. 10, comma 1, l. n. 1 del 1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista, nella parte in cui esclude dall’elenco alcuni apparecchi, ovvero li include ma con limitazioni di potenza e di intensità tali da rendere tali strumenti sostanzialmente inutilizzabili o largamente inefficaci nel trattamento degli inestetismi e ciò sul presupposto della loro pericolosità sulla base di un parere del Consiglio Superiore di Sanità, senza, tuttavia, che si evidenzino studi clinici o scientifici, ovvero una casistica capace di corroborare tale assunto, e senza che venga neppure chiarito se le limitazioni all’uso predette siano da riconnettere al non adeguato livello professionale attuale delle estetiste (suscettibile, tuttavia, di essere migliorato con opportune iniziative formative), ovvero se dipenda da una oggettiva, accertata ed intrinseca pericolosità degli strumenti (allo stato, tuttavia, non provata), tale da escluderne anche per il futuro l’utilizzo, quale che sia il livello di formazione professionale che possa raggiungere la categoria.

Consiglio di Stato sez. VI, 24/03/2014, n.1417

Trattamento abbronzante

La messa a disposizione della clientela di lampade Uva è riconducibile all’attività di estetista, consistendo quest’ultima in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali, ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e richiede pertanto l’ ottenimento di un’autorizzazione comunale, rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante: conseguentemente lo svolgimento di tale attività, in difetto della suddetta autorizzazione, integra illecito amministrativo ed espone chi lo commette all’ordine di sospensione dell’attività di estetista, poiché chi decide di servirsi di dette apparecchiature ripone un legittimo affidamento sull’esistenza della relativa specializzazione professionale in capo al personale che gestisce l’esercizio.

Consiglio di Stato sez. V, 04/08/2014, n.4132

Messa a disposizione di un lettino abbronzante

Ai sensi dell’art. 1, l. 4 gennaio 1990 n. 1, la messa a disposizione della clientela di un lettino abbronzante è riconducibile all’attività di estetista, in quanto consiste in una prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano con apparecchi elettromeccanici per uso estetico e richiede l’ottenimento di un’autorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 10/06/2011, n.365

Pubblicità di un trattamento estetico

Viola l’art. 6 del CAP l’inserzionista che produce una documentazione che non integra i caratteri dello studio scientifico, atteso che lo stesso deve sempre disporre della prova scientifica precostituita della verità della promessa reclamistica che rivolge al pubblico, e che per prova scientifica si intende la prova formata secondo canoni approvati dalla comunità scientifica di riferimento (nel caso di specie, con riferimento alla pubblicità di un trattamento estetico, la documentazione prodotta consisteva in schede compilate da un numero eccessivamente ristretto di clienti sottoposti al trattamento, senza alcun riscontro comparativo con altri gruppi, e senza alcuna indicazione circa il principio attivo coinvolto).

Giurì cod. aut. pubb.ria, 28/10/2014, n.62

Trattamento estetico che promette la perdita di peso

È in contrasto con l’art. 2 CAP la pubblicità di un trattamento estetico che promette una perdita di peso (nello specifico, dai 2 ai 3 kg in 5 giorni), qualora l’inserzionista non abbia assolto l’onere, gravante sullo stesso, di fornire elementi scientifici sufficienti a dissipare i dubbi riguardo alla veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio pubblicitario, considerata altresì la particolare capacità di quest’ultimo di far breccia su un pubblico ipersensibile.

Giurì cod. aut. pubb.ria, 11/03/2016, n.106

Trattamento estetico anticellulite: messaggio pubblicitario

È in contrasto con gli art. 2 e 2 4 del CAP il messaggio pubblicitario di un trattamento estetico anticellulite che, con riferimento a cuscinetti adiposi, maniglie dell’amore e cellulite, utilizza il claim “se ti sembrano un problema enorme, la soluzione che funziona è nel tuo DNA”, considerato che esso, nella genericità dei suoi contenuti, utilizza il richiamo al DNA unicamente allo scopo di attirare l’attenzione e l’interesse del consumatore e orientarlo verso il prodotto, sfruttando il fatto che tale termine è associato, nell’immaginario del consumatore, al progresso scientifico e tecnologico (cd. “richiamo civetta”).

Giurì cod. aut. pubb.ria, 16/07/2014, n.53

Pubblicità ingannevole di un trattamento estetico

È ingannevole la pubblicità di un trattamento estetico quando l’operatore non è in grado di fornire un’idonea documentazione tecnico scientifica sull’efficacia degli ingredienti e sui risultati promessi; anche il testo sperimentale condotto a livello universitario sul prodotto cosmetico è insufficiente a fornire la prova richiesta quando valuta parametri diversi da quelli reclamizzati e comunque non evidenzi risultati eclatanti.

Garante concorr. e mercato, 20/01/2000, n.7949

Trattamento estetico per la riduzione della cellulite e delle rughe

È in contrasto con l’art. 2 c.a.p. il messaggio pubblicitario di un trattamento estetico (thermage) per la riduzione della cellulite e delle rughe nonostante sia la traduzione di una pubblicità estera in quanto un eventuale illecito all’estero non può giustificare un illecito autodisciplinare italiano.

Giurì cod. aut. pubb.ria, 01/07/2008, n.50