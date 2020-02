Aspettativa non retribuita: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: autorizzazione al collocamento in aspettativa non retribuita; diritto di esercitare l’elettorato passivo; diritto alla conservazione del posto di lavoro; lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali provinciali e nazionali.

Lavoratore assunto in sostituzione del lavoratore in aspettativa non retribuita

Il contratto di lavoro a tempo determinato del lavoratore assunto in sostituzione di altro lavoratore (nel caso di specie: lavoratrice in aspettativa non retribuita) contrattualmente collegato al solo termine mobile per relationem del rientro della risorsa sostituita dall’aspettativa, si trasforma in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro prosegua anche dopo le dimissioni del lavoratore sostituito.

Il nuovo rapporto si instaura ex novo per “fatto concludente”, infatti, è considerato equipollente al rientro del lavoratore sostituito la circostanza che ne rende definitivamente impossibile il rientro. Nel pubblico impiego tuttavia tale circostanza da luogo al solo risarcimento del danno.

Tribunale La Spezia sez. lav., 04/05/2018, n.147

Lavoro presso altre strutture durante l’aspettativa non retribuita

Non è licenziabile il dipendente della Asl che lavora senza autorizzazione presso altre strutture nel periodo di aspettativa non retribuita. Tale comportamento non è di per sé sufficiente a integrare la giusta causa di licenziamento.

Lo ha ribadito la Cassazione che ha accolto il ricorso di un dipendente licenziato sulla base del principio generico del licenziamento per giusta causa per mancanza di fiducia tra datore e prestatore.

Per la Corte, invece, l’inadempimento che giustifica il licenziamento deve essere particolarmente grave. Difatti, l’art. 53 d.lg. n. 165 del 2001, al pari dell’art. 13 c.c.n.l. per il comparto sanità, consente il licenziamento solo nell’ipotesi di recidiva plurima che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, n.14103

Aspettativa non retribuita del personale universitario

Ai fini dell’autorizzazione al collocamento in aspettativa non retribuita da parte del personale di una Università, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa, è necessario ai sensi dell’art. 18 l. 183/2010, il previo esame della documentazione prodotta dal dipendente, tenuto conto delle esigenze organizzative.

Tribunale Pescara sez. lav., 24/05/2016, n.505

Aspettativa al personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

È costituzionalmente illegittimo l’art. 27, comma 4, l. prov. Trento 27 dicembre 2011 n. 18, nella parte in cui introduce il comma 10 bis nell’art. 44 l. prov. 23 luglio 2010 n. 16. La disposizione censurata, la quale affida alla Giunta provinciale la funzione di formulare direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di concedere un’aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di novanta giorni ogni biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall’Azienda medesima, per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia, ancorché formulata come volta a indirizzare il potere di direttiva che la Giunta provinciale esercita nei confronti dell’APRAN, in realtà definisce con precisione un nuovo tipo di aspettativa, specificandone la causa, la durata massima, il regime degli oneri previdenziali, sicché sconfina nell’ambito dell’ordinamento civile riservato alla competenza legislativa statale, non rilevando la circostanza che la suddetta aspettativa sia rivolta al solo personale della Provincia autonoma (sent. n. 447 del 2006, 289 del 2008, 114 del 2011, 77, 187 del 2013, 61 del 2014; ord. n. 342 del 2009).

Corte Costituzionale, 03/12/2014, n.269

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Il lavoratore dipendente che sia stato eletto ad una carica elettiva ha diritto ad ottenere un’aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia domanda, sicché non rientra nella discrezionalità del datore di lavoro stabilire se il lavoratore possa o meno continuare a rendere la prestazione durante l’adempimento dell’incarico elettivo.

Ne consegue che il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, se chiamato a ricoprire una carica elettiva (nella specie, di sindaco di un Comune), ha diritto alla sospensione e al differimento del termine massimo di durata del contratto, venendo in rilievo un fatto che impedisce, oggettivamente, il completamento della formazione professionale nel termine previsto e determina la necessità di una proroga per un periodo pari a quello di sospensione.

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2014, n.23013

Aspettativa non retribuita e rapporto di lavoro subordinato

La clausola aggiuntiva, in un verbale di conciliazione sindacale, intesa a considerare in essere, nonostante la risoluzione del rapporto di lavoro, una aspettativa non retribuita, va qualificata come pattuizione ulteriore, interna alle parti, che, essendo finalizzata a creare per fini privatistici una mera apparenza di collegamento ad un rapporto di lavoro subordinato, non può avere effetti nei confronti dell’Inps ai fini del diritto al versamento dei contributi volontari.

Corte appello Ancona, 21/05/2014

Possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita

Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 51 cost., la q.l.c. dell’art. 9, comma 8, l. reg. Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui esclude il diritto di aspettativa non retribuita ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e, quindi, non elimina la causa di incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale di un Comune.

La scelta del legislatore infatti è ragionevole, in quanto giustificata dall’incompatibilità dell’istituto con la natura di tale tipologia di contratto di lavoro, connotato dalla prefissione di un termine, in diretta connessione con le specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che debbono essere precisate in sede di pattuizione contrattuale e che giustificano la diversità di disciplina del rapporto, ed è espressione di un non irragionevole bilanciamento tra il conflitto di interessi che lo stato di dipendente dell’ente locale inevitabilmente determina con la carica di consigliere dell’ente locale medesimo ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed ha, perciò, individuato, quale punto di equilibrio, l’attuale disciplina (sentt. n. 105 del 1957, 193 del 1981, 124 del 1982, 158 del 1985, 52, 454 del 1997, 143, 283 del 2010).

Corte Costituzionale, 29/05/2013, n.109

Diritto all’aspettativa non retribuita

Il diritto all’aspettativa non retribuita in favore dei lavoratori eletti in Parlamento, ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, sorge solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 31 l. 20 maggio 1970 n. 300, senza che siano necessari anche i requisiti indicati dall’art 3 del d.lg. n. 564 del 1996, in tema di contribuzione figurativa per lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, la cui disciplina vale solo ai fini previdenziali e non introduce una modifica di ordine generale della disciplina dettata dallo Statuto dei lavoratori.

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2011, n.16865

Istanza per l’aspettativa non retribuita

È illegittima la collocazione in aspettativa non retribuita di un dipendente, avvenuta in assenza di una sua espressa richiesta (nella specie, la Corte ha considerato illegittima la condotta della società datrice – Poste Italiane- che, ritenendo superato il periodo di comporto da parte di un uso dipendente, dopo avergli intimato di regolarizzare la propria posizione presentando un’istanza per l’aspettativa non retribuita, nonostante il rifiuto del lavoratore, procedeva con la sospensione dello stipendio per il periodo eccedente il comporto.

Risulta, infatti, in ogni caso precluso al datore di poter collocare in aspettativa non retribuita il lavoratore, senza la richiesta di quest’ultimo. In primo luogo, perché ciò contrasta con il principio della non modificabilità unilaterale delle condizioni contrattuali, soprattutto con riferimento alla sospensione dell’obbligazione retributiva; in second’ordine,in quanto si tratta di un’aperta violazione della norma contrattuale collettiva applicabile nella specie art. 18, comma 3, c.c.n.l.), che espressamente prevede la possibilità di concedere l’aspettativa non retribuita solo su richiesta del lavoratore interessato).

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2011, n.9346

Aspettativa non retribuita per il mandato

L’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 81, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, per gli amministratori degli enti locali non trova applicazione ai consiglieri di circoscrizione.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 11/11/2010, n.6572