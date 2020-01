Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 29 gen. (Adnkronos) – “In riferimento alle notizie circolate in data odierna, dopo accurate verifiche effettuate emerge che non esiste nessun caso di Coronavirus in provincia di Como”. Lo riferisce l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.