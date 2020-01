Virus Cina: Oms, ‘migliori menti al mondo impegnate per combatterlo’

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) – “Siamo rimasti impressionati dalla risposta cinese all’epidemia di coronavirus a tutti i livelli: personalmente non ho mai visto un impegno di tale entità. Da parte nostra abbiamo messo insieme le migliori menti al mondo, inclusi esperti cinesi, del settore pubblico e di quello privato, per esaminare quello che sappiamo”, sul virus. Così Michael Ryan, Executive Director, WHO Health Emergencies Programme, in conferenza stampa nella sede dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a Ginevra, appena rientrato dalla missione in Cina.