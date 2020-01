Acqua non potabile: le bollette vanno restituite?

Se l’acqua del rubinetto non si può bere perché non ci sono depuratori, il cliente ha diritto a chiedere i rimborsi sulle bollette pagate negli ultimi 10 anni.

Nel tuo Comune tutti sanno che l’acqua del rubinetto non si può bere: i depuratori non funzionano correttamente e, spesso, esce terra. Nonostante ciò, hai sempre pagato le bollette per intero, con tutte le maggiorazioni previste dalla tariffa del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle per l’uso dell’acqua a fini alimentari. Ti chiedi se, attesa l’assenza del servizio e dell’impossibilità di fruire dell’acqua potabile, le bollette vanno restituite.

La questione è stata affrontata, in via definitiva, da una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 [1] a cui, di recente, si è aggiunto un importante chiarimento della Cassazione in tema di prescrizione del diritto al rimborso [2]. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza su quali sono i diritti degli utenti relativamente alle bollette dell’acqua non potabile.

Acqua senza depuratori: la grave situazione italiana

Capita spesso di sentir parlare di acquedotti colabrodo, dimenticando che la vera emergenza italiana riguarda la fognatura e la depurazione. Al 15% dei cittadini mancano le fognature e a quasi il 30% i depuratori, con alcuni scostamenti da regione a regione. Gli interventi sono costosi, ma soprattutto sono necessari, perché la Commissione europea non sarà tenera con il nostro Paese, quando richiederà a che punto siamo con gli standard del servizio.

La Regione che sta peggio è la Sicilia, con una copertura del 53,9%. Ci sono poi Toscana (62,7%), Campania (67%), Sardegna (68%) e Marche (69,9%). La copertura più alta spetta, invece, a Molise con l’84,5% e Piemonte, con l’82,5 per cento. Per quanto riguarda la rete fognaria, le situazioni più critiche riguardano Sardegna e Liguria (entrambe 75%), Umbria (77,1%), il Veneto (78,1%) e la Sicilia (78,8%).

Servizio di depurazione inesistente e diritto al rimborso delle bollette

Una vecchia legge del 1994 [3] stabiliva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Questa norma è stata, però, dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella pronuncia richiamata sopra. Il legislatore ha altresì abrogato nel 2006 [4] una disposizione ove si prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Secondo poi giurisprudenza consolidata, la tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo di una prestazione complessa e «trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza». Ne deriva che la quota per il servizio di depurazione non è dovuta nell’ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente. Qualora l’utente l’abbia pagata indebitamente, egli ha diritto alla ripetizione dell’indebito. E questo in virtù del principio generale in base al quale ad ogni utente spetta il diritto al rimborso nell’ipotesi di mancato funzionamento del servizio per fatti a lui non imputabili.

Anche il Consiglio di Stato si è attestato sulle medesime posizioni. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito [5] l’irragionevolezza della imposizione all’utente di pagare la quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione. Controprestazione che non può essere identificata nel fatto che le somme pagate dagli utenti, in mancanza del servizio, sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all’attuazione del piano d’ambito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori. Deve sempre sussistere un nesso di corrispettività tra tutte le voci della tariffa ed i servizi resi; tale corrispettività deve sussistere in concreto ed avere una sua base contrattuale.

Il decreto ministeriale del 2009 sui rimborsi dell’acqua

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il Governo ha adottato un decreto ministeriale [6] in cui formalizza il diritto al rimborso sulle bollette dell’acqua. Il provvedimento individua i criteri e i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. In particolare, sono stati individuati i gruppi di utenti, le modalità di richiesta e i termini prescrizionali relativi all’ottenimento del rimborso. Il ministero ha optato per la prescrizione quinquennale, anche se le sezioni regionali della Corte dei Conti appaiono divise a questo riguardo e, come a breve si vedrà, la Cassazione ha fornito un’interpretazione opposta.

Il Parlamento, tuttavia, prendendo atto delle conclusioni della Corte, ha legiferato che la quota depurazione, “costituendo gli oneri relativi all’attività di progettazione e di realizzazione degli impianti una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato”, continua ad essere dovuta dall’utenza nei casi in cui manchino i depuratori o questi siano inattivi, ma a decorrere dall’avvio della procedura amministrativa volta alla realizzazione degli impianti.

Prescrizione del diritto al rimborso sulle bollette dell’acqua

Qualora l’utente abbia pagato le bollette dell’acqua per intero e la sua zona non è servita da acqua potabile per via del mancato funzionamento dei depuratori, egli ha diritto alla restituzione delle relative quote indebitamente versate. Ma fino a quanti anni prima può spingersi? Il che equivale a chiedersi: qual è la prescrizione del diritto al rimborso sulle bollette dell’acqua?

Come noto, la prescrizione della bolletta dell’acqua – ossia del debito a carico dell’utente – è di due anni. Diverso è, invece, il discorso dal lato opposto ossia la prescrizione del credito dell’utente a recuperare le somme non dovute per il rimborso dovuto all’assenza dei depuratori. Se anche, come detto, il Dm del 2009 stabilisce una prescrizione quinquennale, secondo la Cassazione invece la prescrizione è di 10 anni. Quindi, l’utente può far valere il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate nell’ultimo decennio.

Questo perché la prescrizione quinquennale può essere fatta valere solo per le prestazioni periodiche, che vanno cioè eseguite ogni anno o in frazioni più brevi. Ebbene, il diritto al rimborso dei canoni per il servizio idrico integrato indebitamente pagati non ha carattere periodico per cui è soggetto al termine di prescrizione di 10 anni che decorre dalle date dei singoli pagamenti.

È vero che i canoni dovuti al Comune dall’utente per il servizio di deputazione hanno carattere periodico, dovendosi pagare periodicamente anno per anno, e sono, pertanto, soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ma qui il caso è diverso. Infatti, oggetto della controversia non è il debito dell’utente verso il Comune, ma quello del Comune verso l’utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni. Questa obbligazione non ha carattere periodico perché il Comune è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un’unica soluzione e non a rate. Pertanto, il diritto dell’utente alla ripetizione dell’indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.