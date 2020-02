Attività di agriturismo: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: struttura adibita ad attività di agriturismo; invalidità delle rinunce e transazioni stipulate dall’affittuario di fondi rustici; necessaria preesistenza di attività imprenditoriale agricola; spese per la ristrutturazione di immobile rurale destinato all’attività di agriturismo; inerenza all’attività agricola.

Concessione di un fondo rustico per l’esercizio dell’attività di agriturismo

In tema di affitto di fondi rustici, la disciplina di cui all’art. 23, l. n. 11/1971, che mira alla protezione dell’affittuario nel quadro del rapporto di affitto, ma non attribuisce a quel soggetto, in virtù della qualifica ricoperta, una generalizzata tutela che esorbiti da quel rapporto ed investa ogni relazione giuridica alla quale egli partecipi nella qualità rivestita tale norma, non trova applicazione nelle rinunce o transazioni relative al diritto di prelazione e a quello di riscatto ex l. n. 590/1965, né è applicabile ai contratti aventi ad oggetto la concessione di un fondo rustico per l’esercizio dell’attività di agriturismo.

Corte appello Ancona, 19/06/2019, n.1032

Gli agriturismi sono esonerati dal rispetto degli standard di servizi e sicurezza?

Con riferimento all’aspetto della sosta di un camper, identici devono essere gli standard di servizi e di sicurezza offerti. L’esonero ingiustificato dal rispetto di detti standard per gli agriturismi, infatti, finisce per violare la concorrenza perché una categoria di soggetti, quelli esercenti attività di agriturismo, per una parte di attività, peraltro aggiuntiva a quella propria dell’agriturismo (vendita di prodotti propri), non sono tenuti ad affrontare spese per assicurare luce, acqua potabile, impianti antincendi, ecc. agli “ospiti”, mentre proprio detta ospitalità garantisce loro un ritorno economico dalla vendita dei propri prodotti e dalla somministrazione di alimenti e bevande (colazioni, pranzi, cene con prodotti dell’agriturismo).

Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n.3130

L’agriturismo richiede la previa esistenza di una azienda agricola

La domanda di accertamento dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agriturismo (nella specie, per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di fabbricati destinati ad uso alloggio e ristoro) presuppone la dimostrazione dell’esistenza di un’impresa agricola; le norme che disciplinano l’attività agrituristica, infatti, fanno tutte riferimento ad una azienda agricola già esistente e funzionante, alla quale accede l’attività agrituristica, in posizione di essenziale strumentalità, grazie allo sfruttamento dei prodotti ricavati nella azienda agricola nelle annate agrarie.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 29/03/2019, n.283

Attività agricola e attività di agriturismo

In tema di IVA, qualora il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, svolga un’attività agricola e un’attività di agriturismo, optando per diversi regimi fiscali, l’attività agrituristica, sebbene complementare, resta distinta da quella agricola, sicché le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili adibiti all’attività di agriturismo, pur avendo essi destinazione agricola, restano soggette al regime forfettario previsto per l’attività complementare, dovendo trovare applicazione il principio dell’inerenza dei costi all’attività di impresa e non alle caratteristiche del bene.

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2019, n.5954

Attività agricola

Costituisce presupposto indispensabile per la revoca della qualifica di maso chiuso l’irreversibilità della inidoneità dello stesso a produrre un reddito sufficiente al mantenimento di 4 persone. Lo stato di abbandono del maso chiuso non può mai essere causa sufficiente per lo scioglimento dello stesso ed anche un parziale stato di abbandono del maso chiuso non è di per sé sufficiente ad evidenziare il venir meno della funzione economico – sociale assegnata all’azienda agricola.

La nozione di redditività del maso non va riferita alla produzione effettiva, bensì alla potenziale produttività del maso in base ad una normale gestione. Nel caso di specie, la commissione provinciale per i masi chiusi in maniera non inconferente ha dedotto che il reddito del maso chiuso poteva essere implementato mediante l’esercizio, in via complementare, dell’attività di agriturismo, prospettandosi l’attività agricola razionalmente esperibile nell’ambito del maso, nella sua globalità, già di per sé idonea a garantire un reddito conforme alla previsione di cui all’art. 2, comma 1 della l. prov. B. n. 17/200, restando fermo il rispetto del criterio della prevalenza dell’attività agricola medesima.

T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 06/03/2018, n.76

Contratto di locazione di agriturismo

Il reato di cui all’art. 646 c.p. risulta pienamente integrato quando i conduttori di un contratto di locazione commerciale di un esercizio destinato a turismo rurale e beneficiari di un contratto di comodato d’uso degli arredi, utensili e suppellettili presenti nell’immobile, al fine di procurarsi un ingiusto profitto consistente nell’utilizzo degli oggetti presso altro locale da loro gestito, si appropriano di mobili, elettrodomestici, suppellettili, stoviglie e complementi di arredo dei quali avevano pieno possesso nella loro qualità di locatari della struttura adibita ad attività di agriturismo, rifiutandone la restituzione.

Tribunale Campobasso, 19/07/2016, n.106

Ampliamento della sua azienda agricola

Il reato di truffa sussiste indipendentemente dalla circostanza che sia stato l’imputato a mettersi in contatto con la parte lesa, qualora la struttura commerciale predisposta sia idonea, come nella fattispecie, a ingannare il cliente che ha bisogno di finanziamenti (confermata nella specie la condanna per l’imputato che aveva falsamente prospettato ad un imprenditore la possibilità di ottenere vari finanziamenti per l’ampliamento della sua azienda agricola, per l’apertura di un’attività di agriturismo, nonché per l’acquisto di pannelli solari).

Cassazione penale sez. II, 05/10/2011, n.37018

Attività di agriturismo e ristorazione

Il marchio “L’Azdora” usato per attività di agriturismo e ristorazione è valido sebbene debole in quanto costituito da un termine che nella tradizione romagnola evoca una figura di donna alla quale è riservata, nella organizzazione della famiglia allargata contadina, la gestione di tutte le attività domestiche (tra le quali va ricompresa sicuramente quella legata alla cucina) .

Tribunale Bologna, 16/09/2011

Attività edilizia a fini agrituristici

In caso di esecuzione di opere edilizie in un manufatto destinato ad attività agricole e agrituristiche, trova applicazione l’art. 9 comma 1 lett. a), l. 28 gennaio 1977 n. 10, perché la normativa urbanistica in tema di edificabilità in zone agricole è applicabile anche all’attività edilizia a fini agrituristici, svolta da imprenditore agricolo in connessione con l’attività agricola normale, considerando che l’attività di agriturismo ben può ritenersi connessa con l’attività agricola per natura, sempre che sia svolta da un imprenditore agricolo e sempre che emerga, in base a concreti accertamenti e valutazioni, che essa si pone in rapporto di accessorietà con l’esercizio dell’attività agricola.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 07/09/2011, n.1590

Attività agrituristica e inquadramento in quella agricola

L’inquadramento dell’attività agrituristica (già disciplinata con la legge n. 730 del 1985, poi con il d.lg. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la più recente legge n. 96 del 2006) in quella agricola è subordinato alla condizione che l’utilizzazione dell’azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale (ovvero – secondo la dizione dell’attuale l. 20 febbraio 2006 n. 96 – “prevalente”).

Ne consegue che all’attività di agriturismo, in quanto attività agricola, deve essere applicata la tariffa agricola corrispondente e non già quella per l’utenza alberghiera e, a tal fine, il giudice investito della relativa controversia può disapplicare le delibere della competente autorità che stabiliscano diversamente.

(Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la domanda dei titolari di una società esercente attività di agriturismo, con la quale era stato richiesto l’accertamento dell’obbligo di corrispondere la somma dovuta per la fornitura di acqua in base alla tariffa agricola e non sulla scorta di quella prevista per le utenze alberghiere, individuata, invece, come applicabile dalla competente Autorità di ambito territoriale).

Cassazione civile sez. III, 13/04/2007, n.8851

Fabbricati da adibire ad attività di agriturismo

Ai sensi dell’art. 8 l. 5 dicembre 1985 n. 730, il comune, prima di rilasciare l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nelle forme di ristorazioni agrituristiche in locali ubicati in centri abitati, deve accertare l’assoluta mancanza, nella stessa azienda agricola in cui l’imprenditore esercita la sua principale attività di conduzione del fondo, di fabbricati da adibire ad attività di agriturismo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 14/03/2000, n.1774