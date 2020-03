Compravendita immobile: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: compravendita immobiliare; casa venduta per abitazione; risoluzione del contratto per inadempimento; prova per presunzione della simulazione di un contratto; obblighi del notaio.

Vendita immobili: l’omessa consegna del certificato di abitabilità

Nel particolare settore della compravendita immobiliare, la casa venduta per abitazione deve essere dotata del requisito dell’abitabilità, con la conseguenza che il venditore, anche se per colpa della p.a., non possa ottenere il relativo certificato, non può pretendere (salva ogni sua azione nei confronti della p.a.) che resti valido un contratto nel quale consegna aliud pro alio (art. 1497 c.c.), nè può sottrarsi al risarcimento del danno, in quanto la cosa venduta, sia pure per un vizio di attività o di giudizio della p.a., non ha la qualità essenziale per la quale è stata acquistata.

In altri termini, la mancanza del permesso di abitabilità, non per colpevole inerzia dell’amministrazione ma in dipendenza del fatto che la costruzione oggetto di compravendita è stata eseguita in violazione delle norme edilizie o di igiene, integra l’ipotesi di una vendita “aliud pro alio”, che abilita il compratore a chiedere la risoluzione del contratto, ex art. 1453,1476 e 1477 c.c., o il risarcimento del danno, essendo la cosa venduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico-sociale e, dunque, a soddisfare in concreto le esigenze che determinarono il compratore a contrattare

Tribunale Pavia sez. III, 10/01/2020, n.25

Stipula della compravendita immobiliare

Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall’art.1, comma 1, sesto periodo della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la risoluzione del contratto per inadempimento entro il triennio dalla stipula della compravendita immobiliare per cui è stato riconosciuto il beneficio, non è assimilabile all’effettivo ritrasferimento dell’immobile.

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, n.33741

Preliminare di compravendita immobiliare

Il curatore fallimentare mantiene, anche in caso di domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare, il potere di sciogliersi da tale vincolo contrattuale. Laddove però il promissario acquirente/attore abbia trascritto la domanda prima della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, la dichiarazione di scioglimento del curatore non avrà effetti nei suoi confronti.

Cassazione civile sez. I, 16/12/2019, n.33238

Opere promesse con il preliminare di compravendita immobiliare

Il mancato completamento delle opere promesse con il preliminare di compravendita immobiliare non rientra nella nozione di vizio della cosa venduta, che consiste in un’imperfezione materiale o in un difetto della cosa, tale da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, relativo ad anomalie del processo di produzione, di fabbricazione, di formazione o di conservazione (trattandosi di inadempimento di prestazioni di facere accessorie alla prestazione principale di dare oggetto del preliminare, dovrà applicarsi la disciplina generale della responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 ss. c.c.

Tribunale Pisa, 02/12/2019, n.1235

Compravendita immobiliare: contrattazione preliminare scandita in due fasi

In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve innanzitutto verificare se quest’ultimo costituisca già esso stesso un contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, n.31188

Preliminare di compravendita immobiliare: diffida ad adempiere

Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, ove spetti al promissorio acquirente la scelta del notaio rogante, la diffida ad adempiere intimata dal promittente venditore è efficace anche se contenga soltanto la necessaria fissazione del termine entro il quale l’altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione e non indichi, altresì, il giorno, l’ora ed il luogo della stipula del contratto definitivo, giacché grava sull’intimato promissario acquirente l’onere di contattare il notaio per detta stipula.

Tribunale Lecce, 18/11/2019, n.3586

Versamento del prezzo di una compravendita immobiliare

In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti – ovvero del legittimario, come nel caso di specie – che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, n.29540

Compravendita immobiliare: la plusvalenza

E’ legittimo l’avviso di accertamento con il quale sia stato accertato un maggior reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. a seguito di plusvalenza derivante da compravendita immobiliare, ove al momento della stipula dell’atto sia stato incassato -almeno in parte – il corrispettivo della vendita e non sia stato ancora sostenuto dalla venditrice il costo, dei lavori di ristrutturazione.

(Nella specie, le scritture private e le quietanze attestavano l’avvenuto pagamento dell’importo fatturato in relazione ai lavori di ristrutturazione in epoca successiva alla vendita dell’immobile).

Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 25/10/2019, n.878

Contratto preliminare di preliminare: condizioni di validità

La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell’operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale.

Cassazione civile sez. II, 17/10/2019, n.26484

Stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare

Rientra tra gli obblighi del notaio richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare e, in particolare, nell’obbligo di buona fede oggettiva, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle cosiddette “visure” catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio per il mancato acquisto del diritto di proprietà sul compendio immobiliare compravenduto per atto dal medesimo rogato, nonostante le anomalie emergenti dalle visure immobiliari impedissero di verificare con certezza la titolarità, in capo ad uno dei precedenti danti causa della parte venditrice, del diritto di proprietà sui beni venduti).

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, n.21775

Conclusione di un preliminare di compravendita immobiliare

L’accordo intercorso successivamente alla conclusione di un preliminare di compravendita immobiliare e afferente all’esecuzione di lavori commessi al venditore e intesi a modificare l’immobile venduto, contro il versamento di un maggior prezzo, si configura come sopravvenuta modifica del preliminare negli elementi essenziali, soggetta alla forma scritta ad substantiam a norma degli articoli 1350, n. 1, e 1351 del codice civile, e idonea a attribuire al compratore il diritto di pretendere l’esatto adempimento di tali opere e al venditore il diritto di ottenere il corrispettivo pattuito.

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, n.21645