Virus Cina: 15 mln ‘cinguettii’ in 1 mese, Twitter si allea con ministero Salute

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) – Nel corso delle ultime 4 settimane su Twitter sono stati pubblicati oltre 15 milioni di tweet sul tema coronavirus. Un trend che sembra destinato a non arrestarsi. Ecco perché il social network lancia un’iniziativa contro la disinformazione, per fare emergere contenuti sempre corretti e attendibili e promuovere un engagement costruttivo su quello che è un tema ancora in via di sviluppo. Twitter ha infatti introdotto un messaggio che rimanda alla pagina internet dedicata del ministero della Salute, che verrà attivato con la ricerca di termini legati al coronavirus. Un’iniziativa introdotta in numerosi paesi in Europa e nel resto del mondo, e da oggi attiva anche in Italia, in collaborazione con il ministero della Salute.