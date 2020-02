Crac banche: a breve gli indennizzi

Il sottosegretario al Mef all’esito dell’incontro con il Fitd rassicura i risparmiatori: a breve l’indennizzo forfettario per le obbligazioni subordinate.

Si conclude positivamente il confronto istituzionale con i vertici del Fitd, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce i clienti degli istituti bancari in difficoltà, con indennizzi che coprono fino a 100 mila euro per ciascun depositante e per ogni banca. In questo caso l’indennizzo riguarda i clienti di due banche venete, la Banca Popolare di Vicenza (BpVi) e Veneto Banca.

Ad annunciare l’esito positivo è il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia, Alessio Villarosa, in una nota diffusa attraverso la nostra agenzia stampa Adnkronos.

Per l’integrazione del 15% dell’indennizzo forfettario per le obbligazioni subordinate delle 4 banche poste in risoluzione e delle due banche venete poste in liquidazione sono pervenute 15 mila istanze e le procedure di liquidazione sono in corso”. sottolinea il Sottosegretario Villarosa, aggiungendo che dal confronto istituzionale avviato con i vertici del Fitd per “risolvere ogni genere di problematica sussistente si è evinto che l’erogazione degli indennizzi procedere regolarmente secondo le modalità e le tempistiche definite. Entro pochi mesi i risparmiatori avranno l’integrazione dell’indennizzo”.

“I risparmiatori hanno ricevuto la giusta tutela grazie agli interventi normativi approvati dal M5S al governo. La tutela del risparmio è la priorità del mio mandato e contraddistingue l’operato del M5S al Governo. Ringrazio il Ministro Luigi Di Maio per il prezioso contributo ed il costante supporto reso ai risparmiatori in sede di Consiglio dei Ministri” conclude.