Veneto: processo a ‘clan dei Casalesi’, rinvio a giudizio per 45 imputati

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Venezia, 5 feb. (Adnkronos) – Si è tenuta oggi l’ultima udienza preliminare del maxi processo contro la costola del “clan dei Casalesi”, operativa nel territorio del Veneto dal 1999 al gennaio 2019. Il Giudice, Andrea Battistuzzi, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti i 45 imputati che non hanno optato per riti alternativi, fissando la prima udienza dibattimentale del processo, avanti il Tribunale di Venezia, per l’11 giugno 2020.