Calabria: Bruno Bossio (Pd), ‘guerra tra correnti spacciata per rinnovamento’

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Nel contesto dello scempio operato per sostituire Mario Oliverio, attraverso il commissariamento di ben due federazioni provinciali del Pd e la liquidazione della coalizione di centrosinistra, il risultato del 30% è stato davvero un miracolo. Ma affermare che il Pd è il primo partito in Calabria, come è stato detto all’indomani del voto, equivale a fare un’operazione di rimozione di una grave e pesante sconfitta elettorale e politica”. Lo ha detto Enza Bruno Bossio intervenendo alla Direzione Pd.