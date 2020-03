Morosità condominiali: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: mancato pagamento di contributi condominiali; tutela della protezione dei dati personali dei condòmini; morosità del condomino nel pagamento delle spese condominiali.

La morosità per omesso pagamento di contributi condominiali

Il fatto che la morosità di cui il condominio chieda il pagamento sia risalente, anteriore all’acquisto dell’unità immobiliare a seguito dell’aggiudicazione e conseguente al mancato pagamento di contributi condominiali da parte del precedente proprietario, fa sì che tale morosità ricada integralmente sul precedente proprietario dell’immobile che ha subito la procedura esecutiva che ha condotto alla vendita del bene ed alla successiva aggiudicazione da parte del successivo acquirente in quanto la solidarietà prevista dall’ art. 63 disp att cc riguarda esclusivamente il pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente.

Tribunale Savona, 24/09/2018

Stato di morosità di un condomino

L’amministratore di condominio deve garantire la tutela della protezione dei dati personali dei condòmini con riferimento ai pagamenti delle spese condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale. Se non rispetta tale obbligo, comunicando a soggetti terzi lo stato di morosità altrui, commette il reato di diffamazione.

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, n.22184

Riscaldamento e acqua sono servizi primari

Nel caso di pacifica durata ultrasemestrale della morosità del condomino nel pagamento delle spese condominiali, pur essendo incontestabile la possibilità di godimento separato dei servizi comuni diriscaldamento ed acqua, in forza della quale sussistono, astrattamente, i presupposti applicativi dell’art. 63, comma 3, disp.att.c.c. concernente la sospensione della fruizione di detti servizi, è necessario distinguerefra servizi «essenziali» e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.).

Ne consegue che tale sospensione non può essere applicata con specifico riferimento all’erogazione del riscaldamento e dell’acqua anche tenendo presente che, per quanto riguarda il servizio dell’acqua, il D.P.C.M. 29 agosto 2016 («Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato») ha stabilito che ai soggetti indigenti, seppur morosi, deve essere comunque assicurata una fornitura di 50 litri al giorno pro capite.

Tribunale Bologna sez. III, 15/09/2017

Quando è legittima la sospensione dalla fruizione dei servizi comuni?

Ai sensi dell’art 63 disp.att., cod., civ., unico requisito richiesto per la legittima sospensione della fruizione dei servizi è il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre.

(Nella specie, il Trib. ha dunque accolto la domanda ex art. 702 bis c.p.c., tesa ad ottenere l’autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di acqua e riscaldamento).

Tribunale Treviso sez. III, 21/07/2017

Sospensione dalla fruizione dei servizi comuni di acqua e riscaldamento

Qualora un condomino risulti moroso nel pagamento dei contributi condominiali e la condizione di morosità si protragga per almeno un semestre, il Condominio ha diritto ad agire giudizialmente, al fine di ottenere l’autorizzazione a sospendere tale condomino dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua.

Tribunale Tempio Pausania, 09/03/2017

Quote condominiali

La morosità delle quote condominiali da parte dell’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica può legittimamente provocare la risoluzione del contratto.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 05/06/2015, n.450

Credito con il condominio

La critica nei confronti di un condomino può legittimamente estrinsecarsi all’interno di un’assemblea condominiale o nei rapporti con l’amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive (confermata la condanna nei confronti dell’imputato che aveva accusato la persona offesa di essere un condomino moroso e abituato a non pagare le proprie quote condominiali; nella specie non sussisteva il diritto di critica: da un lato, la parte lesa aveva ammesso di non aver pagato le spese condominiali, ma semplicemente perché a sua volta era in credito con il condominio, il che escludeva la sua morosità, e dall’altro, il diritto di critica deve essere esercitato nel giusto contesto).

Cassazione penale sez. V, 27/06/2014, n.46498

Accertamento della morosità

Merita accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di locazione, per morosità del conduttore, ove risulti accertato e provato il debito maturato da quest’ultimo relativamente alle spese condominiali e a due canoni locativi.

La risoluzione del contratto segue all’accertamento della morosità del convenuto, morosità persistente anche dopo il pagamento delle due rate scadute e per tutta la durata del giudizio di merito, protrattosi per circa un anno.

Dal punto di vista probatorio, colui che vanta un titolo riconducibile a un rapporto contrattuale deve limitarsi ad allegare il titolo e a dedurre l’inadempimento altrui costituito dal mancato pagamento del canone convenuto e delle spese condominiali. La controparte, dal canto suo, è invece onerata dall’obbligo di allegare l’adempimento della propria obbligazione ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.

Tribunale Trento, 25/10/2012, n.873

Gravità dell’inadempimento

Nel corso di un giudizio di merito per sfratto per morosità, il giudice deve ritenere fondamentale, ai fini decisori, nel valutare la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., per quanto attiene agli oneri condominiali, far riferimento a quanto disciplinato dal dettato normativo di cui all’art. 9 comma 3 l. n. 392 del 1978 in virtù del quale il conduttore è obbligato a corrispondere i detti oneri condominiali entro due mesi dalla richiesta ed entro tale termine è tenuto ad esercitare il suo diritto mirato ad ottenere la indicazione specifica delle spese accessorie con i conseguenti criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi.

Ne consegue che in caso di mancato esercizio di tale diritto nel termine prescritto dalla legge, il conduttore deve ritenersi in mora senza che lo stesso possa più addurre, a giustificare il mancato pagamento, il fatto che la richiesta di pagamento non era accompagnata dalla indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.

Tribunale Trani, 29/02/2008, n.66

Pagamento degli oneri accessori

Il pagamento dei canoni di locazione successivo alla domanda giudiziale del locatore di risoluzione per inadempimento non vale a sanare la morosità del conduttore ai sensi dell’art. 55 della legge sull’equo canone, ove non comprenda anche il pagamento degli oneri accessori (contributi condominiali) e delle spese del procedimento.

Cassazione civile sez. III, 19/12/1996, n.11367