Olimpiadi: Gelmini, ‘Sassoli intervenga contro esclusioni’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Il Partito democratico organizza un convegno a Bruxelles sulle Olimpiadi del 2026 e non invita alcun rappresentate istituzionale delle Regioni che ospiteranno questa importante manifestazione mondiale e che tanto si sono impegnate per avere in Italia i giochi invernali. Lombardia e Veneto sono stati tagliati fuori, in modo assolutamente scorretto, da questo appuntamento, organizzato tra l’altro il 22 aprile, alla vigilia delle prossime elezioni regionali”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.