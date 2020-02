Sicilia: Confartigianato, ‘cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane’ (2)

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

(Adnkronos) – “Per le imprese artigiane dell’Isola – spiegano Giuseppe Pezzati ed Andrea Di Vincenzo, presidente e segretario regionale di Confartigianato Sicilia – restano in flessione tre su quattro dei macro-settori esaminati: manifatturiero, costruzioni e servizi alle persone”. Per quanto riguarda il manifatturiero, il risultato negativo “va correlato alla frenata del commercio internazionale determinato da diverse situazioni di difficoltà sul fronte socio-economico di natura geopolitica che interessano svariati Paesi a cui è destinato il made in Sicilia”.