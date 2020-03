Sfratto morosità decreto ingiuntivo: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: intimazione di sfratto per morosità; pagamento dei canoni di locazione; emissione del decreto ingiuntivo; ordinanza di rilascio dell’immobile locato.

Pagamento dei canoni dopo la notifica dello sfratto

In tema di intimazione di sfratto per morosità, il pagamento dei canoni di locazione, posto a fondamento del provvedimento monitorio, effettuato dopo la notifica dello sfratto, non purga la morosità in quanto non libera il conduttore dal pagamento delle competenze legali liquidate con l’emissione del decreto ingiuntivo richiesto contestualmente alla convalida.

Di converso, l’intimato non può essere onerato dal pagamento delle competenze legali inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che resteranno a carico dell’opposto.

Tribunale Roma sez. VI, 10/01/2018, n.1107

Ordinanza di convalida di sfratto per morosità

L’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, a differenza dell’ordinanza di rilascio pronunciata ai sensi dell’art. 665 c.p.c., è suscettibile di acquisire efficacia di giudicato tra le parti, ma tale efficacia non preclude la possibilità di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato contestualmente ai sensi dell’art. 664 c.p.c. Uefficacia di giudicato dell’ordinanza di convalida concerne, infatti, la risoluzione del contratto e l’obbligo di rilascio dell’immobile locato, oltre che la pregressa esistenza del contratto di locazione e la qualità di locatore dell’intimante, non anche il quantum delle somme dovute al locatore e quindi non preclude al conduttore di chiedere nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore per il pagamento dei canoni scaduti (o in altro autonomo giudizio), l’accertamento dell’insussistenza, totale o parziale, del credito affermato dal locatore.

Tribunale Udine sez. II, 27/04/2016, n.499

Pagamento di canoni locatizi insoluti

Sia la convalida di sfratto per morosità, sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnabili, acquistano l’efficacia del giudicato sull’esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per il pagamento dei canoni e sull’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell’uno o dell’altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio” (CC, sentenza n. 8013/2009); conseguentemente, il qualora non sia stata proposta avverso i predetti provvedimenti giurisdizionali non può chiedersi che venga pronunciata in sede di altro e diverso giudizio la risoluzione dello stesso contratto per altra causa, non avendo eccepito nelle opportune sedi (art. 645 – 650 e 665 – 668 c.p.c.) l’esistenza di fatti impeditivi del diritto di credito quali l’inadempimento contrattuale eventualmente dedotto e che avrebbe altrove legittimato la proposizione dell’exceptio inadimpleti contractus.

Tribunale Ascoli Piceno, 05/12/2011

Citazione per convalida

Allorché sia stato intimato sfratto per morosità, comprensivo di domanda di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione, e sia stata pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c., non può essere pronunciato decreto ingiuntivo ai sensi degli art. 658 e 664 c.p.c., ed è inammissibile la proposizione da parte del locatore di ulteriore domanda monitoria volta a conseguire in separato giudizio il pagamento dei medesimi canoni oggetto di sfratto per morosità, essendo la facoltà prevista dall’art. 669 c.p.c. normativamente subordinata alla mancata richiesta dei medesimi canoni in uno all’intimazione.

Tribunale Salerno sez. I, 14/01/2011

Domanda di ingiunzione di pagamento

Tribunale Salerno, 26/07/2010

Convalida di sfratto e decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione

Sia la convalida di sfratto per morosità, sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnabili, acquistano l’efficacia del giudicato sull’esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per il pagamento dei canoni e sull’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell’uno o dell’altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio.

I suddetti provvedimenti non possono, invece, fare stato sulla qualificazione del contratto, ed in particolare sulla sua assoggettabilità o meno alla disciplina di cui alla l. 27 luglio 1978 n. 392, che non abbia formato oggetto di accertamento, nemmeno sommario, da parte del giudice.

Cassazione civile sez. III, 02/04/2009, n.8013

Procedimento per convalida di sfratto per morosità

In tema di procedimento per convalida di sfratto per morosità, se all’esito dell’opposizione dell’intimato il giudizio di convalida prosegue con la conversione del rito ex art. 667 c.p.c. non può essere più pronunciato decreto ingiuntivo ai sensi degli art. 658 e 664 c.p.c. per il pagamento dei canoni di locazione scaduti, atteso che il presupposto per l’accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, avanzata coevamente all’intimazione di sfratto per morosità, è costituito necessariamente, dalla pronuncia della convalida dello stesso sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore, e non può, quindi, essere rappresentato dall’ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni dell’intimato.

Tribunale Salerno, 08/04/2008

Licenza per finita locazione e per morosità

Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 l. 13 aprile 1988 n. 117, pronunciando in sede di reclamo avverso il decreto di declaratoria della inammissibilità della domanda ex art. 2 della stessa legge, a sua volta conferma detta inammissibilità, deve reputarsi suscettibile di impugnazione per revocazione, senza che in contrario possa valere la circostanza che il suddetto provvedimento abbia la forma del decreto e non quella della sentenza.

(Nella specie la S.C. è giunta a tale conclusione, sia sulla base di un’interpretazione sistematica desunta dalla norma dell’art. 656 c.p.c., che ammette la revocazione contro il decreto ingiuntivo, nonché dalla dichiarata incostituzionalità dell’art. 395 prima parte n. 1 e n. 4 nella parte in cui non ammetteva la revocazione contro l’ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione e per morosità, sia dal carattere decisorio del provvedimento, desumibile dalla sua soggezione al ricorso per cassazione e dall’attitudine a divenire inoppugnabile).

Cassazione civile sez. I, 17/09/1999, n.10078

Condanna al pagamento di canoni di locazione non dovuti

Del danno causato all’erario a seguito di condanna al pagamento di canoni di locazione non dovuti risponde – unitamente agli amministratori – il segretario comunale, garante della legittimità degli atti e dell’operato degli organi dell’ente, il quale, a conoscenza della mancanza dei presupposti della convalida di sfratto per morosità prima, e del decreto ingiuntivo, poi, non adotta alcuna iniziativa per opporsi agli atti del locatore.

Corte Conti, (Puglia) sez. reg. giurisd., 10/03/1995, n.33

Procedimento relativo al decreto ingiuntivo

In difetto della relativa opposizione da parte del conduttore intimato il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito alla istanza del locatore contenuta nell’atto di intimazione di sfratto per morosità, ai sensi degli art. 658 e 664 c.p.c., passa in giudicato, con effetti preclusivi uguali a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna, anche quando il detto intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto, perché l’art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia “separato decreto di ingiunzione” immediatamente esecutivo, contro il quale può essere proposta “opposizione a norma del capo precedente”, rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie.

Cassazione civile sez. III, 15/07/1991, n.7815

Procedimento di sfratto per morosità

L’ordinanza di rilascio dell’immobile locato, a carico del conduttore, nel procedimento di sfratto per morosità, ancorché non definitiva ed emessa con riserva delle eccezioni del convenuto, può costituire prova scritta idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni di locazione scaduti, tenendo conto della natura delle eccezioni sollevate nella fase sommaria del processo di sfratto.

(Nella specie, il decreto ingiuntivo era stato emesso, tenendo conto che nella fase sommaria del processo di sfratto per morosità il convenuto si era limitato ad eccepire il difetto di legittimazione alla causa dell’attore).

Cassazione civile sez. III, 11/07/1979, n.4000