Anticipo Tfr: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: anticipazione sul trattamento di fine rapporto; processo del lavoro; mutamento della “causa petendi”; tutela del lavoratore per il pagamento del Tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il riconoscimento del diritto al Tfr: illegittimità

Il trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell’art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l’accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell’unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l’anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all’integrale prestazione matura, per l’appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo.

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9303

Tutela del lavoratore per il pagamento del Tfr

L’ art. 1 comma 755 della l. n. 296 del 2006, istitutivo del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, non contempla l’ipotesi in cui il datore di lavoro risulti di fatto insolvente ed ammesso a procedura concorsuale e, quindi, incapace di provvedere all’anticipo del TFR dovuto dal Fondo di Tesoreria. In tale ipotesi, ravvisata l’esistenza di una lacuna normativa, si ritiene debba essere applicato il medesimo meccanismo stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2 del d.m. del 30 gennaio del 2007 ossia l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria una volta acclarata, a seguito della comunicazione del datore di lavoro, la situazione d’insolvenza di quest’ultimo.

Tribunale Perugia sez. lav., 02/10/2019, n.230

Pubblico impiego contrattualizzato e anticipazione del trattamento di fine rapporto

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 7, comma 1, della l. n. 53 del 2000, ha lo scopo di estendere oggettivamente l’istituto dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, previsto per i lavoratori privati dall’art. 2120, comma 8, c.c., presuppone per la sua operatività, in forza del comma 3 della norma, l’emanazione di un decreto interministeriale di attuazione, sicché, in mancanza, resta applicabile la pregressa disciplina di cui al d.p.r. n. 1032 del 1973, che non prevede l’anticipazione dell’indennità di buonuscita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’attribuibilità del trattamento anticipato domandato da un dipendente del Ministero dell’Istruzione per sostenere le spese relative ad un congedo richiesto al fine di un periodo di formazione in un’università estera).

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2015, n.18230

Estinzione e risoluzione del rapporto di lavoro

Costituisce un’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto l’accordo con cui il lavoratore accetti di essere collocato in mobilità lunga, di ricevere una somma a titolo di anticipazione sul t.f.r. e di essere licenziato al termine della mobilità. In tale fattispecie il licenziamento intimato non rappresenta altro che il previsto e scontato epilogo dell’accordo in precedenza intervenuto tra le parti.

Cassazione civile sez. lav., 23/01/2013, n.1558

Separazione personale tra coniugi e anticipazione sul Tfr

Venuta meno la comunione dei beni per effetto della disposta separazione personale fra i coniugi, non è accoglibile la richiesta diretta a ottenere la quota parte di n. 3.000 azioni Telecom acquistate da uno dei coniugi, trattandosi di azioni costituenti anticipazione sul t.f.r., in relazione al quale esclusivamente il coniuge divorziato, sempre che titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, avrebbe facoltà di avanzare richieste ex art. 12 bis legge sul divorzio.

Tribunale Bari sez. I, 20/06/2012, n.2267

Estensione al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici

L’art. 7, comma 1, l. 8 marzo 2000 n. 53 non amplia, sotto il profilo soggettivo, l’ambito degli aventi diritto all’anticipazione del trattamento di fine rapporto, non determinando alcuna equipollenza tra questo trattamento e quello di fine servizio operante nel pubblico impiego, atteso che la ratio della norma, consiste nell’estensione oggettiva dell’istituto dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, previsto dall’art. 2120 c.c. per lavoratori privati, alle esigenze connesse alla fruizione dei congedi parentali.

Ne consegue che l’ulteriore riferimento, contenuto nelle norme, alle domande di anticipazione per indennità equipollenti al menzionato trattamento, non può essere inteso quale estensione ai beneficiari del trattamento di fine servizio costituito dall’indennità di buonuscita, attesa la diversa base retributiva e di calcolo dei due regimi di quiescenza.

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, n.24474

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto

In tema di Irpef, la riliquidazione delle ritenute effettuate sulle somme corrisposte in data successiva al 1° gennaio 1980 a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, al fine di adeguarle ai più favorevoli criteri di tassazione previsti dalla l. 29 settembre 1985 n. 482, non compete al sostituto d’imposta in sede di definitiva liquidazione del Tfr al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma all’Amministrazione finanziaria, la quale può procedervi anche d’ufficio, indipendentemente dall’inserimento delle somme percepite a titolo di Tfr nella dichiarazione dei redditi del contribuente, trattandosi di un adempimento non prescritto dalla legge, la cui mancata effettuazione non giustifica di per sé il diniego della riliquidazione, in quanto, potendo l’Ufficio richiedere eventualmente i dati necessari al calcolo, soltanto l’inosservanza del relativo onere probatorio giustifica il rigetto della domanda di rimborso.

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2009, n.14296

Docenti universitari: anticipazione del Tfr

Alla categoria dei docenti universitari non può essere estesa l’applicazione dell’art. 2120 commi 6 e 8, lett. b), c.c., che conferiscono ai lavoratori dipendenti con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro il diritto a ricevere un’anticipazione del trattamento di fine rapporto ad essi spettante.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 03/10/2007, n.2077

Dipendente finge di dover comprare un’autovettura per ottenere un anticipo sul Tfr

Va confermato il licenziamento del dipendente che finge di dover comprare un’autovettura per ottenere dall’azienda un anticipo sul t.f.r.: l’esibizione di una documentazione falsa per attestare l’avvenuto acquisto è sufficiente per incrinare il rapporto fiduciario fra datore e lavoratore.

Cassazione civile sez. lav., 19/12/2007, n.26803

Anticipazione del Tfr per l’acquisto della prima casa

La “ratio” della disposizione di cui all’art. 2120 c.c. sull’anticipazione del t.f.r. per l’acquisto della prima casa di abitazione è quella di consentire al lavoratore di diventare proprietario della casa dove normalmente egli vive con il suo nucleo familiare, sicché l’unica condizione che la norma pone è che l’anticipazione sia impiegata per il detto scopo; la norma non impone che la casa di abitazione sia necessariamente vicina al luogo di lavoro, la lontananza potendo essere solo un indizio di insussistenza del presupposto.

Corte appello Milano, 09/01/2006

Redditi di lavoro dipendente e trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina dettata dall’art. 2120 c.c., come sostituito dall’art. 1 l. 29 maggio 1982 n. 297, integra – così come l’eventuale anticipazione sullo stesso – un diritto di credito a pagamento differito, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all’ammontare della retribuzione, costituendo in sostanza retribuzione differita della quota periodica afferente le singole retribuzioni.

In tema di imposte sui redditi, ne consegue che non è soggetta ad i.r.pe.f. l’anticipazione (nella specie, peraltro, anch’essa percepita all’estero) del trattamento di fine rapporto relativa ad annualità di retribuzione riferite al lavoro continuativamente prestato all’estero dal lavoratore dipendente non avente residenza in Italia, anche in quanto non ha rilevanza, a tale fine, il rilievo del dato formale costituito dalla sottoposizione, in Italia, dell’indennità di fine rapporto al particolare sistema impositivo della tassazione separata.

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2005, n.11175

La restituzione dell’anticipo d’imposta sui Tfr

Se i rapporti di lavoro con i dipendenti siano cessati prima del 1° gennaio 2000, s’impone la restituzione dell’anticipo d’imposta sui t.f.r., erogato ex art. 3, commi 211-213, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Comm. trib. prov.le Roma sez. XI, 07/01/2004, n.355

Diritto di conseguire una quota dell’anticipo del Tfr del coniuge

In tema di divorzio, il coniuge non passato a nuove nozze e titolare dell’assegno di divorzio non ha diritto di conseguire una quota dell’anticipo del trattamento di fine rapporto dell’altro coniuge, ai sensi dell’art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898 (introdotto dall’art. 16 l. 6 marzo 1987 n. 74), quando il coniuge obbligato, pur avendo cessato il rapporto di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore della citata l. n. 74 del 1987, abbia percepito l’anticipo prima di tale data, atteso che il detto anticipo (previsto dall’art. 2120 c.c., nel testo sostituito dall’art. 1 l. 29 maggio 1982 n. 297), una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può essere revocato, così determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere l’eventuale mutamento della legislazione in materia.

Cassazione civile sez. I, 18/12/2003, n.19427

Anticipazione del trattamento di fine rapporto mese per mese nella retribuzione

Non è valida la pattuizione, individuale o collettiva, che disponga l’anticipazione mese per mese del trattamento di fine rapporto nella retribuzione corrente (“obiter dictum”).

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2002, n.15813

Atto di appello di un lavoratore

Nel processo del lavoro, è configurabile un mutamento della “causa petendi”, con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello a norma dell’art. 437 c.p.c., quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e, quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica.

(Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di un mutamento della “causa petendi” nell’atto di appello di un lavoratore, con il quale questi aveva richiesto la corresponsione della maggiorazione che riteneva dovutagli sul trattamento di fine rapporto, costituita da una somma di entità pari a quella già erogatagli in corso di rapporto a titolo di prestito infruttifero dal datore di lavoro per effetto di un uso aziendale – che, invece, quegli aveva considerato come anticipazione sul trattamento di fine rapporto – mentre il ricorso introduttivo del giudizio si era basato sulla esistenza di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro relativo alla erogazione di un prestito infruttifero al primo da parte del secondo).

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2001, n.2938

Anticipazione sul Tfr: restituzione

Il pubblico dipendente è obbligato a pagare gli interessi legali in sede di restituzione delle somme pagategli a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto.

Consiglio di Stato sez. VI, 27/05/1998, n.822

Richiesta di anticipazione sul Tfr

La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per l’acquisto della prima casa effettuata successivamente all’accensione di un mutuo ipotecario è legittima sempreché il pagamento della somma – anche residua – sia di importo superiore o equivalente alla somma che si intende richiedere.

Pretura Ravenna, 23/08/1996

Quota dell’anticipo del Tfr

Il coniuge titolare dell’assegno di divorzio non ha diritto di conseguire una quota dell’anticipo del trattamento di fine rapporto (lavorativo) spettante all’altro coniuge, ai sensi dell’art. 12 bis legge n. 898 del 1970 (legge n. 74 del 1987, art. 16), quando il coniuge obbligato (al versamento dell’assegno), pur avendo cessato il proprio rapporto lavorativo dopo l’entrata in vigore della legge n. 74 cit., abbia percepito un anticipo sull’indennità prima di tale data: l’anticipo predetto, invero, previsto dall’art. 2120 c.c., nel testo riformulato dall’art. 1 della l. 29 maggio 1982 n. 297, una volta che sia stato accordato dal datore di lavoro e sia stato riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può più essere revocato, determinando la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere un eventuale mutamento della legislazione in materia.

Cassazione civile sez. I, 27/06/1995, n.7249

Concessione dell’anticipazione sul Tfr

Ai fini della concessione dell’anticipazione sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120, comma 8, lett. b), c.c., (nel testo sostituito dall’art. 1 della legge n. 297/1982) l’acquisto della prima casa si verifica anche nell’ipotesi in cui dall’atto di compravendita risulti come acquirente la sola moglie del lavoratore richiedente l’anticipazione, in relazione all’applicazione della disciplina dettata dall’art. 177 comma 1 lett. a) c.c., secondo cui in regime di comunione di beni tra coniugi entrano nel patrimonio di entrambi non solo i beni acquistati congiuntamente, ma anche quelli che formano oggetto di atti posti in essere separatamente da uno di essi; nè rileva la circostanza che dallo stesso atto il pagamento risulti effettuato solamente da colui che ha partecipato all’atto, presumendosi, nel suddetto regime di comunione, la destinazione dell’anticipazione richiesta dal lavoratore al pagamento del prezzo per la quota di prima casa da lui acquistata.

Cassazione civile sez. lav., 03/12/1994, n.10371

Anticipazione sul Tfr e acquisto della prima casa

L’acquisto della prima casa, al quale è finalizzata l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 comma 8 lett. b) c.c. (nel testo sostituito dall’art. 1 della legge n. 297 del 1982) è documentato anche dall’atto notarile che menzioni come acquirente solo la moglie del lavoratore richiedente l’anticipazione ove trattisi di coniugi in regime di comunione dei beni dato che in tal caso l’acquisto compiuto da uno dei coniugi implica “ex lege” l’acquisto dell’altro, in comunione per la metà; né rileva in contrario la circostanza che dallo stesso atto il prezzo risulti (ovviamente) a carico della sola acquirente indicata, presumendosi, in relazione al predetto regime di comunione, la destinazione dell’anticipazione richiesta dal lavoratore al pagamento del prezzo per la quota di prima casa da lui acquistata.

Cassazione civile sez. lav., 21/04/1993, n.4666

La richiesta del beneficio e la necessità di acquisto

Anche a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 142 del 1991 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 2120, comma 8, lett. b), c.c. “nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività” – l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto (la quale non deve necessariamente precedere l’acquisto) presuppone una stretta correlazione fra la richiesta del beneficio e la necessità di acquisto (ancorché non definitivo ma in itinere) della prima casa di abitazione (per il lavoratore o per i suoi figli), e cioè un nesso funzionale, la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, deve essere esclusa quando l’acquisto stesso si sia verificato in epoca tale (secondo l’accertamento del giudice del merito) da interrompere ogni collegamento causale con l’esigenza considerata dalla norma, che è volta a favorire l’accesso alla proprietà dell’alloggio e non già a consentire l’estinzione, a distanza di anni, di debiti contratti per il pagamento del prezzo.

Cassazione civile sez. lav., 04/02/1993, n.1379

Anticipazione sul Tfr: la revoca

La revoca dell’anticipazione sul trattamento di fine rapporto fatta per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’art. 2120, comma 8, lett. b) del c.c. è illegittima anche se detto acquisto sia avvenuto anteriormente alla data di presentazione della domanda da parte del lavoratore.

Tribunale Roma, 16/04/1992