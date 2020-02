San Valentino: cacao cibo degli innamorati, stimola ‘chimica dell’amore’

Roma, 10 feb. (AdnKronos Salute) – Il cacao è ormai riconosciuto come un superfood che apporta preziosi nutrienti, in particolare benefici per il sistema cardiovascolare. In passato era ritenuto un potente afrodisiaco ed è questa una delle ragioni per cui il cioccolato – soprattutto in occasione della festa degli innamorati di San Valentino, ormai alle porte – è il regalo dell’amore per antonomasia. Ma il cacao è realmente un afrodisiaco? La scienza boccia questa ipotesi, ma conferma l’azione dell’ingrediente sulla ‘brain chemistry’ dell’amore.