Revisione veicolo: ultime sentenze

Responsabilità per mancato assolvimento dell’onere di revisione della vettura; falso in certificazione amministrativa; revoca della concessione ministeriale dell’esercizio dell’attività di revisione.

Il verbale attestante l’intervenuta effettuazione delle operazioni di revisione del veicolo

In tema di falso documentale, ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata il verbale attestante l’intervenuta effettuazione delle operazioni di revisione di un veicolo, per la speciale potestà certificativa di cui è investito il funzionario della MCTC che lo redige e la sua valenza probatoria in ordine al superamento delle verifiche previste dalla normativa di settore ed all’idoneità del veicolo a circolare rispetto alla generalità dei consociati; costituisce, invece, certificazione amministrativa il talloncino comprovante l’avvenuta revisione del veicolo, da apporre sulla carta di circolazione, che ha natura derivativa rispetto all’atto del pubblico ufficiale.

Cassazione penale sez. V, 26/04/2021, n.22786

Concorso in falsità ideologica in atto pubblico

Integra un’ipotesi di concorso in falsità ideologica in atto pubblico la condotta del proprietario di un autoveicolo che istighi il proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione – investito, come tale, della qualità di pubblico ufficiale – ad attestare falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni all’uopo necessarie, con esito positivo quanto alle prove di regolarità delle parti esaminate.

Cassazione penale sez. V, 20/01/2020, n.17348

Contestazione della recidiva

In caso di contestazione della recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Deve cioè tenere conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui essi sono il segno, della qualità e del grado di offensività dei comportamenti, della distanza temporale tra i fatti e del livello di omogeneità esistente tra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.

Ciò posto, nel caso di specie, avente a oggetto l’accusa di dichiarazione di falsità del tagliando di revisione di un veicolo, la Corte d’appello ha escluso la contestata recidiva, dichiarando di conseguenza il delitto estinto per prescrizione.

Nello specifico, la lettura del certificato del casellario giudiziale evidenziava, per un verso, che, al momento della commissione del fatto, nei confronti dell’imputato erano passati in giudicato esclusivamente provvedimenti relativi a condotte eterogenee rispetto a quella oggetto della sentenza gravata: per altro verso, che, da circa 8 anni il medesimo soggetto non aveva più posto in essere nuovi reati.

Corte appello Taranto, 27/09/2019, n.923

La falsa attestazione di regolare revisione

La falsa attestazione di regolare revisione, apposta con falso tagliando sulla carta di circolazione di un autoveicolo, non inficiando la validità del documento nella sua interezza ed essendo emendabile con la cancellazione parziale prevista dall’arte. 537, comma 2, cod. proc. penna., non giustificata la confisca del documento.

Cassazione penale sez. V, 19/03/2019, n.15802

Sequestro preventivo del documento

È legittimo il sequestro preventivo ai fini della confisca di un documento del quale il giudice è tenuto a dichiarare in sentenza, ai sensi dell’art. 537 c.p.p., la falsità.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure, perché prodromico alla confisca del corpo di reato, il decreto di sequestro del certificato di proprietà e del libretto di circolazione di un’autovettura contenenti l’indicazione di una falsa residenza, sul presupposto che la falsificazione riguardava un dato incorporato nel documento e non – come nel caso di falsificazione del talloncino attestante la revisione del veicolo – un elemento esterno rispetto al complesso dei dati identificativi del mezzo).

Cassazione penale sez. V, 15/03/2019, n.19996

Mancata revisione del veicolo

I numerosi e pressanti impegni lavorativi non rientrano tra le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, configurabili solo a fronte della impossibilità di adottare comportamenti diversi da quello in concreto tenuto e sanzionato, che permettono di escludere la responsabilità per mancato assolvimento dell’onere di revisione della propria vettura.

Cassazione civile sez. VI, 14/03/2018, n.6338

Tagliando contraffatto di avvenuta revisione del veicolo

Costituisce falso in certificazione amministrativa e non falso in atto pubblico l’applicazione sulla carta di circolazione di un veicolo di un tagliando contraffatto di avvenuta revisione del veicolo stesso.

Cassazione penale sez. V, 04/10/2017, n.49221

Servizio di riparazione automezzi comunali

Le prestazioni oggetto del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di veicoli sono caratterizzate da sostanziale “standardizzazione”, dal momento che l’affidatario assume una “obbligazione di risultato”, con significativa assenza di una differenziazione della prestazione finale, atteso che il veicolo deve essere, a seconda dei casi, mantenuto in efficienza ovvero riportato all’ordinaria funzionalità senza qualsivoglia “miglioramento” di tipo tecnico, estetico o prestazionale. Inoltre, le prestazioni oggetto di questo servizio hanno carattere “ripetitivo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) d.lg. n. 50/2016. Ciò giustifica la rinuncia all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La clausola del capitolato speciale che stabilisce che le prestazioni “dovranno essere eseguite presso uno o più centri di assistenza dell’appaltatore, purché collocati ad una distanza di percorrenza stradale non superiore a 15 chilometri dalla sede del parco auto” della stazione appaltante è legittima, dal momento che, nella fattispecie, reca un requisito non di ammissione, ma per la stipula del contratto.

In ogni caso,sono da considerarsi illegittime (in quanto rappresentano una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti “ratione loci”) quelle prescrizioni racchiuse nella “lex specialis”che prevedono requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche ovvero con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 21/06/2018, n.673

Falso ideologico in atto pubblico

Commette falso ideologico in atto pubblico colui che, in qualità di responsabile tecnico dell’attività di revisione di un’autovettura, attesti falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione dell’auto, trattandosi di attività della p.a. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80 commi 1-16 c. strad.) e dovendo a tali soggetti, in virtù dei poteri certificativi loro conferiti dalla legge, essere riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali.

Cassazione penale sez. V, 18/10/2013, n.6343

Centri di revisione autoveicoli e motoveicoli

La revoca della concessione ministeriale dell’esercizio dell’attività di revisione può essere disposta solo nel caso in cui venga accertato dai competenti organi ispettivi che l’esercente attività di revisione di auto e motoveicoli abbia commesso tre violazioni alle norme tecniche e alle modalità di svolgimento dell’attività stessa nell’arco di due anni dall’accertamento di una prima violazione, stante la natura e il carattere particolarmente afflittivo del provvedimento di revoca, che può essere legittimamente adottato solo a fronte di gravi e reiterate (quattro in due anni) infrazioni alle norme tecniche, infrazioni che integrano il venir meno dei requisiti di professionalità ed onorabilità su cui riposa il rapporto fiduciario in virtù del quale lo Stato concede al privato l’esercizio di attività concretanti pubbliche funzioni. In tal senso dispone infatti l’art. 80 comma 15 periodo ultimo d.lg. n. 285 del 1992.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 03/04/2013, n.1731

Revisione del veicolo: scadenza in concomitanza con uno o più giorni festivi

Il principio in forza del quale, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, tale scadenza viene prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ha carattere generale ed è valido non solo per gli atti dei procedimenti civili (art. 155 c.p.c.), ma, a norma dell’art. 1187, comma 3 c.c. è applicabile, salva l’esistenza di usi diversi o di una diversa pattuizione, anche per l’adempimento delle obbligazioni. Sicché, se la revisione del veicolo scade in concomitanza con uno o più giorni festivi, l’autista beneficia della proroga di diritto al primo giorno lavorativo conseguente e, pertanto, non può essergli elevata immediatamente alcuna sanzione.

(Nella specie, la Corte ha annullato il verbale con il quale la polizia stradale aveva accertato che un automobilista circolava nella festività del 1° novembre, lunedì, con la revisione appena scaduta nella giornata precedente).

Cassazione civile sez. II, 01/12/2010, n.24375

Revisione del veicolo: data dell’accertamento

È illegittima la contestazione dell’infrazione all’art. 180, commi 1 e 7, c.strad., per aver circolato alla guida dell’autovettura “non avendo al seguito la carta di circolazione”, ma solo “copia fotostatica della carta di circolazione per copia conforme all’originale rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri”, mentre l’originale è trattenuta dalla Motorizzazione, per consentire la revisione del veicolo, acclarato che alla data dell’accertamento il veicolo risulta regolarmente revisionato e, pertanto, non vi sono motivi ostativi alla circolazione dello stesso.

Giudice di pace Bari, 08/01/2008, n.12185

Certificazione di avvenuta revisione di veicolo a motore

Costituiscono atti pubblici di fede privilegiata ex art. 476 comma 2 c.p. e non meri certificati sia l’attestazione, nei confronti dell’utente, di revisione del veicolo a motore, documentata dall’etichetta adesiva apposta sulla carta di circolazione, sia l’attestazione di revisione nei rapporti con la p.a., documentata dalla registrazione operata nel sistema telematico MCTC-Net connesso al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e del trasporto, posto che, malgrado l’impropria espressione di “certificazione di revisione avvenuta” impiegata dall’art. 80 comma 13 c.strad., si tratta di atti aventi natura costitutiva, dotati di forza probante originaria circa l’attività compiuta personalmente dal revisore autorizzato in qualità di pubblico ufficiale.

Tribunale Milano sez. XI, 13/02/2007

Ufficio motorizzazione attestante la revisione del veicolo

La differenza tra le due ipotesi criminose previste e punite dagli artt. 468 e 469 c.p. consiste nel fatto che, mentre in quella di cui all’art. 468 l’impronta del sigillo viene apposta mediante uno strumento idoneo destinato ad una facile riproduzione dell’impronta stessa, nella figura giuridica dell’art. 469 vengono adottati – per la creazione di impronte contraffatte – altri mezzi (incisioni, disegni, ecc.) tali che la creazione stessa richiede di volta in volta un’opera particolare e non una semplice riproduzione mediante l’uso di un unico strumento precedentemente preparato.

Ne deriva che nella previsione dell’art. 469 c.p. si rinviene una minore capacità di danno, conseguentemente alla impossibilità di una facile riproduzione insieme dell’impronta contraffatta.

(Nella specie è stato ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 468 nell’apposizione sul libretto di circolazione del timbro apocrifo e contraffatto dell’ufficio motorizzazione attestante la revisione del veicolo non avvenuta).

Cassazione penale sez. V, 27/03/1985