Bollette acqua: ultime sentenze

Con riferimento alla divisione delle spese tra condomini, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di installazione di contatori nelle unità immobiliari, va eseguita in base ai valori millesimali. Quindi, è annullabile la deliberazione dell’assemblea secondo la quale le spese relative ai consumi dell’acqua calda siano ripartite in maniera difforme sia dal regolamento condominiale sia dalla legge (nel caso di specie erano calcolate in base al numero delle persone componenti il nucleo famigliare). Infatti, tali spese ex art. 1123 c.c. – salvo ‘diversa convenzione’ (che, per produrre effetti, richiede l’unanimità dei consensi) – devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Tribunale Pavia sez. III, 14/03/2022, n.323

Prescrizione bollette per la fornitura dell’acqua

La fornitura d’acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è qualificabile a tutti gli effetti come un contratto di somministrazione, con la conseguenza che i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo.

Tribunale Reggio Calabria sez. I, 14/10/2021, n.1352

Riparto delle spese della bolletta dell’acqua

In tema di condominio, salvo una diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ex articolo 1123, comma 1, del codice civile, in base ai valori millesimali delle singole proprietà. È, pertanto, viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti al contempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda di un condomino che contestava il rendiconto nella parte in cui ripartiva il consumo dell’acqua in base agli occupanti e non in base agli effettivi consumi dati dai contatori, essendo ciò espressamente previsto dal regolamento condominiale.

Tribunale Lecco sez. I, 31/10/2020, n.399

Condominio: criteri di addebito dei consumi di acqua

In tema di condominio negli edifici, per la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua i criteri di ripartizione di cui all’art.1123 c.c. (per millesimi di proprietà) o il diverso criterio indicato dal regolamento che sono applicabili e legittimi solo “in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare.

Tribunale Milano sez. XIII, 03/05/2019, n.4275

Mancata installazione contatori di sottrazione in ogni singola unità immobiliare

In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua effettuata ai sensi dell’art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali, è legittima solo in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare; la ripartizione a contatore, peraltro, è imposta dalle norme vigenti, che prevedono come obbligatoria l’installazione di contatori individuali, soprattutto per le attività produttive o del terziario, di talché a tal fine non è richiesta una preventiva delibera condominiale autorizzativa dell’installazione medesima.

I criteri di ripartizione di cui all’art. 1123 c.c. (per millesimi di proprietà) o il diverso criterio indicato dal regolamento di condominio, pertanto, sono applicabili e legittimi solo in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare. Né può essere ritenuta illegittima la installazione del contatore solo in alcune unità immobiliari (specificamente 2), dovendo escludersi che la ripartizione possa essere fatta sulla base dei consumi misurati solo nel caso di installazione di contatori in tutte le unità che compongono il condominio, in quanto tutta la normativa in materia intende innanzitutto assicurare il risparmio idrico, con la conseguenza che l’installazione deve essere eseguita non appena possibile anche soltanto in singole porzioni immobiliari con contatore di sottrazione.

Tribunale Milano, Sezione 13, Civile, Sentenza, 6 febbraio 2018, n. 1280

Gestore del servizio idrico

È illegittimo l’inserimento nelle bollette, da parte del soggetto gestore del servizio idrico (AcquaEnna), della voce “partite pregresse”, in quanto le medesime si caratterizzano per l’assenza di qualsiasi indicazione idonea all’esplicitazione della voce “partite pregresse” nelle stesse indicata solo con la laconica indicazione “Conguaglio anni 2005-2010”.

Ciò comporta non solo la violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al rapporto negoziale in questione, ma anche del dettato di cui all’art. 31.2, All. A. della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, e di cui all’art. 10, All. A, della delibera della stessa Autorità n. 586/2012/R/IDR.

Giudice di Pace Enna, Sentenza, 4 aprile 2016, n. 258

Riparto della spesa in mancanza di contatori di sottrazione

In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 1 agosto 2014, n. 17557

Integrazione dei contratti individuali di utenza

Il potere normativo secondario (o, secondo una possibilità qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) — ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b, l. n. 481 del 1995 — si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso la integrazione del regolamento di servizio di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono, in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti, anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dell’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando invece esclusa — salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatori.

In particolare, deve escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione n. 200 del 1999 (che imponeva all’esercente « di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta ») abbia comportato l’integrazione del regolamento di servizio di settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza, con conseguente infondatezza dell’azione di responsabilità contrattuale esercitata dall’utente (per non essere stata prevista una modalità gratuita di pagamento della bolletta), giacché basata su clausola contrattuale inesistente.

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2013, n.12318

Riparto della spesa in mancanza di contatori di sottrazione

Cassazione civile sez. II, 01/08/2014, n.17557

Pagamento nei termini e con le modalità indicate nelle bollette

Deve essere considerata vessatoria la clausola negoziale con la quale, nei contratti per la distribuzione di acqua, si prevede a carico dell’utente il dovere di pagare il corrispettivo nei termini e con le modalità indicate nelle bollette e nelle fatture, senza porre l’utente stesso in condizione di conoscere siffatte condizioni di pagamento al momento di conclusione dei contratti.

Tribunale Palermo, 10/01/2000

Stipulazione di contratti per la fornitura di acqua

Per aversi occupazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (così evitando il provvedimento di decadenza per mancata occupazione), non è sufficiente il mero compimento di atti formali o strumentali, quali l’assunzione di residenza anagrafica, l’installazione di mobili, la stipulazione di contratti per la fornitura di acqua ed energia elettrica, e l’intestazione delle relative bollette di pagamento, occorrendo invece che l’assegnatario dell’alloggio vi abbia fissato effettivamente e stabilmente la propria abitazione e la sede, esclusiva o principale, della propria vita domestica.

Consiglio di Stato sez. IV, 27/12/1994, n.1069

Produzione acqua calda

La questione di costituzionalita’ dell’art. 6, comma primo (‘recte’ secondo), del d.l. 15 settembe 1990 n. 261, conv. in L. 12 novembre 1990 n. 331, disciplinante la misura dell’imposta di consumo sul gas metano per usi civili fino al 31 dicembre 1990, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio ‘a quo’, controvertendosi in quest’ultimo delle sole fatturazioni contenute nelle bollette relative al periodo giugno-novembre 1991. (Inammissibilita’ della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.).

Corte Costituzionale, Sentenza, 6 aprile 1993, n. 142

Bollette della luce e dell’acqua

Attualmente nè la disciplina generale in materia di esenzioni o agevolazioni nè la disciplina dell’art. 1 della l. reg.sic. 30 luglio 1969 n. 29 prevedono mezzi probatori privilegiati per ottenere le agevolazioni tributarie concesse nelle ipotesi in cui sia data la prova che un immobile è stato abitato in un determinato periodo.

Conseguentemente al giudice è consentito fondare la propria decisione su elementi di fatto provati mediante documenti quali le bollette della luce e dell’acqua o mediante atti di constatazione notarili che possono essere considerati fonti probatorie valide ancorché distinte da quelle cui può fare riferimento la P.A.

Cassazione civile sez. I, 13/11/1986, n.6653

Bollette del consumo della luce e dell’acqua e prova dei rapporti tributari

In mancanza di una regola generale sulla prova nei rapporti tributari, l’utilizzabilità di specifici mezzi va stabilita in base alla normativa specifica dettata per le singole esenzioni e agevolazioni; ove queste sono accordate in relazione a situazioni di mero fatto non dimostrabili documentalmente con mezzi precostituiti, deve riconoscersi anche al contribuente il ricorso a presunzioni basate su elementi di fatto acquisiti con mezzi semplici (applicazione alla ipotesi della effettiva abitazione di immobile dimostrata con bollette del consumo della luce e dell’acqua e constatazione notarile).

Cassazione civile sez. I, 13/11/1986, n.6653