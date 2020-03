Tredicesima: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: calcolo del trattamento pensionistico; riparto dell’onere probatorio; aumenti periodici della tredicesima mensilità; accantonamento da parte del datore di lavoro.

Computo dei ratei di tredicesima

Nella base di calcolo del trattamento pensionistico vanno inclusi i ratei di tredicesima mensilità già maturati all’atto di esercizio dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 12, l. n. 243 del 2004 – che consente ai soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità di proseguire il rapporto con esonero dalla ulteriore contribuzione ed attribuzione delle somme corrispondenti a titolo di incentivo – in forza del criterio di parità e secondo la “fictio iuris” stabilita dal successivo comma 13 dello stesso art. 1, senza considerare il criterio di cassa per il pagamento dei contributi ex art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 314 del 1997, applicabile solo ai rapporti normalmente in corso.

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2019, n.34193

Determinazione della base di calcolo per la tredicesima mensilità

Ai fini della determinazione della base di calcolo per la tredicesima e quattordicesima mensilità, l’art. 12 del c.c.n.l. Federambiente del 31.10.1995, nel far riferimento alla retribuzione globale ha incluso nel concetto di globalità tutte le indennità a carattere fisso e continuativo, cui sono riconducibili anche le indennità di “maggiore produttività” e di “manutenzione vestiario”, senza prevedere alcuna esclusione diretta o indiretta.

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, n.21035

Azione del lavoratore per conseguire le retribuzioni spettanti

Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l’onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l’avvenuta corresponsione delle somme richieste, l’onere di fornire la prova di siffatta corresponsione; e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l’obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 36 Cost., comma 3).

Tribunale Roma sez. lav., 16/07/2019, n.7127

Riparto dell’onere probatorio

Tribunale Rieti sez. lav., 11/07/2019, n.238

Costituzione della retribuzione contributiva

La retribuzione contributiva, alla quale si commisura l’indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, è costituita, a norma dell’art. 4 della l. n. 152 del 1968, dai soli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, sicché non rientra nel computo rilevante a tal fine la retribuzione percepita in ragione dell’incarico di direttore generale della Regione Molise, in considerazione della distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale, disciplinato da diversa fonte.

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13433

Determinazione della retribuzione alla luce dei contratti collettivi di settore

Anche se il datore di lavoro non aderisce a una delle organizzazioni sindacali firmatarie, il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, può essere assunto a parametro della determinazione della misura della retribuzione limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, e dunque con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima.

La giusta retribuzione deve poi essere adeguata anche in proporzione all’anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell’esperienza. Per tali motivi il contratto collettivo, quale norma formulata in condizioni che garantiscono la formazione del libero consenso, dalle stesse parti che sono immerse nella realtà da disciplinare, è il parametro più adeguato per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.

Tribunale Modena sez. lav., 16/04/2019, n.71

Controversie in tema di retribuzione

Tribunale Roma sez. lav., 15/01/2019, n.283

Calcolo della retribuzione mensile lorda

In tema di trattamento economico dei dirigenti della Regione Calabria, nella retribuzione mensile lorda utile ai fini del calcolo dell’indennità incentivante all’esodo ex art. 7, comma 6, della l.reg. Calabria n. 8 del 2005, va inclusa anche la tredicesima mensilità, indipendentemente dalla relativa previsione nel contratto intercorso tra le parti, in ragione della sua natura retributiva ed in quanto dotata dei requisiti di fissità, continua attività, costanza e generalità.

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2018, n.10307

Adeguamento della retribuzione

In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere come parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima.

Tribunale Roma sez. IV, 15/03/2018, n.1970

Adeguamento della retribuzione: va inclusa la tredicesima mensilità?

In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità.

In applicazione del suddetto criterio del “minimo costituzionale” va inclusa la tredicesima mensilità, stante il suo carattere oramai generalizzato e, quindi, attribuita alla generalità dei lavoratori subordinati, indipendentemente da una specifica contrattazione collettiva di settore; viceversa non può essere inclusa e considerata la quattordicesima mensilità, istituto di tipica provenienza pattizia dalla specifica contrattazione collettiva e di applicazione non generalizzata.

Tribunale Piacenza sez. lav., 13/03/2018, n.66

Lavoro subordinato e autonomo: differenze

Il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo del datore e cioè verificare se l’attività di lavoro sia “eterodiretta”, essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni del datore di lavoro in merito alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiare struttura organizzativa del datore di lavoro, occorre fare riferimento a criteri sintomatici e sussidiari quali il pagamento con cadenza mensile di un corrispettivo, la corresponsione della tredicesima mensilità e del compenso per le ferie non godute, l’inserimento della stessa nell’organizzazione della struttura dell’azienda e infine la volontà delle parti come espressasi sia nel momento genetico che, eventualmente, nei momenti successivi.

Tribunale Treviso sez. lav., 25/01/2018, n.51

La tredicesima mensilità rientra nella retribuzione pensionabile?

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2017, n.21668