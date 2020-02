Fisco: Crippa, ‘riunione molto proficua, mentre c’è chi fa polemica noi al lavoro’ (2)

(Adnkronos) – La sburocratizzazione, spiega, “è anche un importante volano per la crescita del tessuto economico del Belpaese. Ma occorrono tempi certi per le imprese e risposte nette e chiare. Il silenzio assenso non aiuta a dare questi riscontri in tempi accettabili. Green economy ed economia circolare è un altro tema importante sul quale abbiamo discusso e ci siamo confrontati in modo molto positivo. Riteniamo che vadano accelerate le procedure in ambito di energia e, più in generale, in ambito ambientale”.