Tirocinio formativo: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: svolgimento di un tirocinio formativo attivo abilitante alla partecipazione al concorso; professionalità da acquisire; periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni.

Accesso all’insegnamento nelle scuole secondarie

I requisiti necessari per poter accedere all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado sono: aver conseguito una laurea di durata triennale, aver successivamente conseguimento la laurea magistrale e aver svolto un tirocinio formativo attivo; in alternativa possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento, attraverso il mero compimento del solo tirocinio formativo attivo, coloro che siano in possesso di una laurea quinquennale conseguita in vigenza del vecchio ordinamento.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/09/2018, n.9486

Tirocinio formativo attivo abilitante alla partecipazione al concorso

Lo svolgimento di un tirocinio formativo attivo, abilitante alla partecipazione al concorso, non costituisce un’ipotesi di conflitto di interessi, dovendosi ritenere che, oltre alla tassatività delle cause di astensione, affinché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi da quelli normalmente intercorrenti tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante la circostanza che il rapporto tra il commissario e il candidato si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico, di tale intensità da fare sorgere il sospetto che, in virtù dello stesso, il giudizio non sia stato imparziale.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12/06/2018, n.6526

Tirocinio formativo: rileva per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione?

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione non rileva il tirocinio formativo, che non dà vita ad un rapporto di lavoro.

Consiglio di Stato sez. III, 01/06/2018, n.3305

Bando per l’assunzione di personale docente

Il T.F.A. (tirocinio formativo attivo) rientra, quale specifico percorso di formazione abilitante, nella categoria designata dalla lettera A.2.2. della tabella allegata al bando di concorso ordinario per l’assunzione di personale docente (D.D.G. M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016) e pertanto ai candidati che abbiano seguito il suddetto tirocinio spettano i corrispondenti 5 punti in ragione della piana applicazione della lettera del bando (più precisamente, della tabella dei titoli allegata al bando).

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 20/06/2017, n.3370

Esperienza formativa del tirocinante

Nel tirocinio formativo e di orientamento la finalità formativa è conseguita attraverso l’impiego e la presenza del tirocinante nella struttura produttiva dell’azienda ospitante, secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. Diversamente dalle tradizionali esperienze formative, il tirocinante acquisisce le competenze necessarie non tanto attraverso un percorso di apprendimento teorico quanto “on the job” ossia sperimentando direttamente, sia pure con forme simulate o comunque protette, le tecniche e le modalità operative che caratterizzano la professionalità da acquisire.

Essendo questi i caratteri dell’istituto, la circostanza che il tirocinante sia chiamato a svolgere compiti analoghi a quelli di un dipendente non snatura l’esperienza formativa, essendo queste attività parte integrante ed essenziale del progetto di tirocinio.

Tribunale Pesaro, 23/09/2016

Ammissione in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo

Ai sensi dell’art. 11 comma 19, d.m. 11 novembre 2011 sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’art. 15 comma 17, cit. d.m., compresi coloro che sono risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi mediante la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 18/03/2016, n.158

L’inizio di un percorso formativo

L’art. 40 comma 9, d.P.R. n. 394 del 1999 consente l’ingresso agli stranieri che “per finalità formativa” debbano svolgere attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio “funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale”.

Tale previsione sottintende chiaramente che un percorso formativo deve essere stato già iniziato; l’interessato deve cioè dimostrare di essere in possesso di una specifica formazione di cui il tirocinio formativo avrebbe dovuto costituire il completamento in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/09/2015, n.11067

Percorso abilitante

Ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione completando il percorso abilitante quale TFA (Tirocinio Formativo Attivo), dopo averlo iniziato come SSIS, va riconosciuto il medesimo diritto di accesso alle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, spettante agli abilitati SSIS.

Tribunale Palermo sez. lav., 11/06/2015, n.1598

Stabilizzazione a domanda dei lavoratori precari presso l’amministrazione regionale

È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3, l. reg. Sardegna 13 settembre 2012, n. 17. La disposizione censurata, la quale parifica ai periodi di lavoro utile ai fini della stabilizzazione regolata dall’art. 36, comma 2, l. reg. n. 2 del 2007 — svolti secondo quanto da esso previsto in forza di contratto di lavoro a termine, o di forme contrattuali flessibili o atipiche, presso l’amministrazione regionale, gli enti o le agenzie regionali rientranti nel comparto di contrattazione regionale di cui alla l. reg. 13 novembre 1998, n. 31 —, i periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito e le pregresse attività lavorative presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni, lede i principi di uguaglianza e di buon andamento dell’amministrazione, in quanto gli uni e gli altri non sono omogenei rispetto al lavoro precario prestato presso l’amministrazione regionale, trattandosi di esperienze non assimilabili per qualità e pregnanza a quelle direttamente maturate presso l’amministrazione regionale sarda.

Corte Costituzionale, 22/11/2013, n.277

Tirocinio formativo e di orientamento

La richiesta di parere formulata, ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, dal sindaco di un Comune, avente ad oggetto la riconducibilità o meno nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente dell’attivazione di “progetti sociali” da parte del Comune, mediante borse di studio, stage o tirocinio formativo e di orientamento, e l’imputazione degli oneri finanziari a spese per il personale, deve ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto attiene alla materia della contabilità pubblica.

Corte Conti, (Basilicata) sez. reg. contr., 04/02/2010, n.3

Tirocinio formativo a lavoro subordinato

Tutta la materia del rilascio dei permessi di soggiorno è governata dal principio generale, enunciato nell’art. 5 comma 5 d.lg. n. 286 del 1998, che impone all’amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti, che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del permesso, e rappresenta una clausola di salvaguardia per gli stranieri che dimostrino un attuale possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per cui deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo (nella specie: da tirocinio formativo a lavoro subordinato) fondato su un’istruttoria limitata alla valutazione del solo periodo anteriore alla scadenza del titolo, senza considerare le sopravvenienze che, oculatamente valutate, avrebbero consentito il rilascio dell’atto richiesto.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 20/05/2009, n.760

Partecipazione ad un tirocinio formativo

A fronte di un procedimento amministrativo di natura concorsuale per la partecipazione ad un tirocinio formativo, disciplinato da un regolamento e destinato a concludersi con la redazione di una graduatoria, sono configurabili interessi legittimi di diritto pubblico e non diritti soggettivi sicché va affermata la giurisdizione del g.a. nella causa promossa per sentire dichiarare l’illegittimità della esclusione da tale procedura del ricorrente.

Tribunale Reggio Calabria, 24/01/2007

Tirocinio formativo in azienda

Nell’effettivo svolgimento, il tirocinio formativo in azienda si è realizzato in conformità al contratto stipulato. Tra le parti non è pertanto intercorso alcun contratto di lavoro, nè subordinato nè autonomo.

Tribunale Torino, 10/07/2000