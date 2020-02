Vino: Gambero Rosso, da distribuzione a promozione protagonisti a confronto

Roma, 17 feb. (Labitalia) – Si è concluso con successo il Global Summit di Gambero Rosso ‘Vino 4.0 – Distribuzione, Comunicazione, Promozione Strategie e protagonisti a confronto’, che ha analizzato le strategie da mettere in atto per la promozione del vino italiano in Italia e nel mondo con l’obiettivo di incrementare i prezzi di vendita, aumentando così il margine per l’intero settore. Una giornata interamente dedicata ai protagonisti del comparto enologico, con il primo Global Summit Vino 4.0, la presentazione della prima guida ‘Enoteche d’Italia 2020’ e il grande wine tasting ‘Anteprima Fiere Vino’.