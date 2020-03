Distanze tra edifici: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: distanze tra edifici; rispetto degli allineamenti; principio della prevenzione; calcolo delle distanze tra edifici; legislazione urbanistica ed edilizia.

Disciplina delle distanze tra edifici

Qualora vi siano edifici che si fronteggiano, il rispetto degli allineamenti è condizionato della disciplina delle distanze tra edifici, prevista dal D.M. n. 1444/1968, e ciò a prescindere dallo stato di urbanizzazione dell’area, dovendo peraltro essere osservate anche le norme sugli allineamenti verticali.

Consiglio di Stato sez. IV, 09/05/2019, n.3003

Distanze tra edifici: il principio della prevenzione

In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione in base al principio della prevenzione il proprietario che costruisce per primo condiziona la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire.

Corte appello Catania sez. II, 11/04/2019, n.842

Il calcolo delle distanze tra edifici

Ai fini del calcolo delle distanze tra edifici assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi carattere della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che si tratti di sporgenze e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all’interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell’igiene .

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 02/04/2019, n.485

Distanze tra edifici: regolamento edilizio comunale

In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l’obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati.

(Nella specie, in applicazione del richiamato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto che l’indicazione di un distacco minimo tra fabbricati da parte di un regolamento edilizio comunale escludesse la facoltà, in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di costruire in prevenzione, essendo implicito in quella disciplina il richiamo alla distanza da mantenere rispetto ai confini).

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5146

I Comuni possono prescrivere distanze inferiori per gli edifici?

L’ultimo comma dell’art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa nazionale soltanto laddove le costruzioni siano incluse nel piano particolareggiato o nella lottizzazione convenzionata, riguardando dunque solo le distanze tra edifici inclusi in quella determinata zona.

Cassazione civile sez. II, 16/10/2018, n.25833

Distanze inferiori tra fabbricati: quando sono ammesse?

Ai sensi dell’art. 879, co. 2 c.c., in tema di distanze tra edifici occorre far riferimento al disposto del D.M. 1444/1968, secondo il quale le distanze tra fabbricati, in quanto recepite dalle N.T.A. del piano regolatore comunale, diventano cogenti e integrano le disposizioni in materia del codice civile; in tale ambito la presenza di una strada pubblica può sovvertire gli interessi generali tutelati dalla legislazione urbanistica ed edilizia, mentre distanze inferiori sono ammesse, in deroga, solo in caso di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Consiglio di Stato sez. IV, 01/06/2018, n.3329

Distanze legali tra edifici

La realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione non di natura pertinenziale e, anche ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici, la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera .

Consiglio di Stato sez. IV, 02/03/2018, n.1309

Nuova costruzione e computo delle distanze legali dagli altri edifici

Rientrano nella nozione di nuova costruzione per il computo delle distanze legali dagli altri edifici non solo l’edificazione di un manufatto su un’area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.

Cassazione civile sez. II, 30/06/2017, n.16268

Possibilità di ridurre le distanze tra edifici

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 6, l. reg. Liguria 2 aprile 2015, n. 11, censurato per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost., in quanto la possibilità di ridurre le distanze tra edifici anche nei confronti di edifici ubicati all’esterno del perimetro del PUO contrasterebbe con l’art. 2-bis TUE e invaderebbe la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile».

La norma impugnata rientra nell’ambito applicativo dell’art. 2-bis TUE, giacché, nel disciplinare i «limiti di conformità» del piano operativo rispetto a quello strategico, consente al PUO di derogare alle distanze previste nel PUC, il quale a sua voltain forza dell’art. 29-quinquies, comma 1, lett. b), l. reg. Liguria 4 settembre 1997, n. 36, anch’esso inserito dall’art. 34, comma 1, l. reg. n. 11 del 2015, ma non impugnato«potrebbe averle fissate in misura anche inferiore a quanto previsto nel d.m. n. 1444 del 1968.

Inoltre, la possibilità di derogare alle distanze minime è accordata con la necessaria garanzia dell’intermediazione dello strumento urbanistico e al fine di conformare in modo omogeneo l’assetto di una specifica zona del territorio (circoscritta, per l’appunto, agli edifici ricompresi nel PUO), e non con riferimento a tipi di interventi edilizi singolarmente considerati (ristrutturazioni, sopraelevazioni, recupero di sottotetti, ed altro).

La previsione regionale non risulta priva di riferimento a specifiche esigenze del territorio neppure nella parte in cui dispone che la riduzione delle distanze è «applicabile anche nei confronti di edifici ubicati all’esterno del perimetro del PUO», trovando tale inciso giustificazione nel fatto che il territorio comunale viene ripartito in plurimi ambiti (di conservazione, di riqualificazione, di completamento) e distretti (di trasformazione), con la conseguente necessità che sia disciplinata anche la distanza tra un edificio ricompreso nel perimetro di uno strumento operativo e un edificio “frontista” rispetto al primo, ma esterno a quel perimetro e ricadente in altro ambito o distretto.

Anche in questa parte, pertanto, la disposizione regionale è conforme alla disciplina statale, in quanto, da un lato, condiziona l’operatività del suo precetto alla presenza di uno strumento urbanistico, dall’altro lato autorizza la riduzione delle distanze solo se essa è idonea ad assicurare un «equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti» (sentt. nn. 232 del 2005, 114 del 2012, 6 del 2013, 134 del 2014, 178, 185, 231 del 2016; ord. n. 173 del 2011).

Corte Costituzionale, 10/03/2017, n.50

Disciplina statale delle distanze tra edifici

Il contenuto del ricorso proposto dal Governo avverso l’art. 8, comma 1, lett. a), della legge reg. Veneto n. 4 del 2015 impone di ritenere — in armonia con la delibera autorizzativa del Consiglio dei ministri — che detta norma è impugnata solamente nella parte in cui consente di derogare alla disciplina statale delle distanze tra edifici.

Corte Costituzionale, 24/02/2017, n.41