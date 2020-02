Sicilia: assessorato Economia a Corte Conti, ‘stima Pil assolutamente realistica’

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) – Una stima di crescita del Pil 2020 “assolutamente realistica” perché basata sui “dati e le informazioni disponibili al 25 ottobre 2019”, ovvero il “quadro economico descritto nella Nota di aggiornamento dello Stato approvata il 30 settembre 2019”. Così, in una nota, l’assessorato regionale all’Economia replica alla relazione sulle previsioni del Defr per gli anni 2020-2022 e della relativa nota di aggiornamento presentata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti in Commissione Bilancio Ars.