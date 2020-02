Da Tinazzi progetto per recuperare vecchie botti per il sociale

Roma, 19 feb. (Labitalia) – “Dal legno si può fare qualsiasi cosa, ma non gli alberi”, si dice. Eppure, ci sono volte in cui dare nuova vita a un pezzo di legno equivale a donare una possibilità a chi si trova in una situazione difficile. È quanto accade con il progetto ‘Salva una botte, crea un capolavoro’ di Tinazzi, gruppo vitivinicolo, con sede a Lazise e produzioni in Veneto e Puglia, e Bottega Tettoia Pinardi, laboratorio artigiano del Dab, Villaggio Educativo Salesiano, sito in località Villa di Albarè nel comune di Costermano sul Garda.