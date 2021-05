Opere abusive condominio: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: ordine di demolizione di opere abusive; responsabilità penale dell’amministratore di condominio; interessi del condominio notifica del gravame; tutela del decoro architettonico dell’edificio condominiale.

Tutela del decoro architettonico dell’edificio

Il decoro architettonico, che caratterizza la fisionomia dell’edificio condominiale, è un bene comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare; il singolo condòmino è quindi legittimato ad agire in giudizio per la rimozione delle modifiche apportate da altri condòmini che si rivelino abusive e pregiudizievoli.

Cassazione civile sez. II, 05/11/2019, n.28465

Abusi realizzati sulle parti comuni di un edificio

È illegittimo l’ordine di demolizione e ripristino volto alla repressione di opere abusive realizzate sulle parti comuni di un edificio che sia indirizzato al condominio e non ai singoli condomini, in quanto esso è un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica.

Ne consegue che le parti comuni dell’edificio non sono di proprietà dell’ente condominio, ma dei singoli condomini e pertanto la misura volta a colpire l’abuso realizzato sulle parti comuni deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei singoli condomini, unici (com)proprietari delle stesse e unici legittimati passivi dell’ordine.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 29/07/2019, n.1764

Opere abusive realizzate senza permesso di costruire

In tema di opere abusive, realizzate senza permesso di costruire in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, paesaggistico-ambientale su aree di notevole interesse pubblico o in zone sismiche, l’amministratore di condominio risponde penalmente, a ragione del fatto che egli, proprio in virtù della sua qualifica, non può ignorare la normativa edilizia in tema autorizzazioni amministrative necessarie al fine di erigere strutture permanenti e comunque modificative del prospetto dell’edificio.

Tribunale Napoli sez. I, 12/02/2018, n.1938

Ordine di demolizione: è un atto vincolato?

La realizzazione di un ingresso indipendente in condominio difforme alla licenza viola il testo unico per l’edilizia e legittima l’ordine di demolizione, a nulla rilevando la valutazione delle ragioni di interesse pubblico o la comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti. A ricordarlo è il Tar di Potenza secondo cui l’ordine di demolizione di opere abusive, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, “è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione”. Nel caso di specie, si trattava dell’ingresso di un condominio realizzato su un altro lato dell’edificio rispetto a quello previsto.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 26/03/2016, n.297

La condanna del locatario

In tema di amministrazione della cosa comune, il decreto emesso ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c. ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, che, essendo suscettibile di revoca e modifica ex art. 742 c.p.c., è privo del carattere di definitività e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., a meno che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi.

(Nella specie, il giudice di merito, atteso il disaccordo tra i comunisti, aveva nominato un amministratore affinché procurasse la condanna del locatario a rimuovere le opere abusive eseguite sugli immobili comuni; in applicazione dell’enunciato principio, la S.C., negando la consistenza di diritto soggettivo all’interesse di alcuni comunisti di ottenere la sanatoria degli illeciti edilizi, ne ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Cassazione civile sez. II, 22/03/2012, n.4616

Domanda risarcitoria

La domanda diretta alla rimozione delle opere abusive realizzate nel cortile condominiale e la relativa domanda risarcitoria devono essere proposte nei confronti dei singoli condomini trattandosi di azioni reali.

Cassazione civile sez. II, 16/03/2011, n.6177

L’eliminazione di opere abusive

In tema di rapporti condominiali nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l’eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini (e non per l’accertamento della natura condominiale di alcuni specifici beni) non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell’addebitato abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune.

Cassazione civile sez. II, 09/08/2010, n.18485

Rappresentanza giudiziale del condominio

Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale, con la conseguenza che essi sono legittimati ad impugnare personalmente, anche in cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi provveda l’amministratore; in tali casi, tuttavia, il gravame deve essere notificato anche all’amministratore, persistendo la legittimazione del condominio a stare in giudizio nella medesima veste assunta nei pregressi gradi, in rappresentanza di quei partecipanti che non hanno assunto individualmente l’iniziativa di ricorrere in cassazione.

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, n.3900

Tutela del bene comune

In tema di rapporti condominiali, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune (nella specie, canna fumaria) per l’eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell’addebitato abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune.

Cassazione civile sez. II, 07/09/2009, n.19329

Opera abusiva del singolo condomino

Nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell’opera abusivamente compiuta da uno dei condomini – che costituisca l’unico contestato profilo di illegittimità dell’opera stessa – non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull’immobile.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di rimozione di un ballatoio realizzato da un condomino sul preesistente terrazzo, in considerazione del fatto che non tutte le modifiche compiute avevano danneggiato il decoro dell’edificio, peraltro già compromesso da precedenti interventi, alcuni dei quali opera dello stesso condomino attore).

Cassazione civile sez. II, 17/10/2007, n.21835

La demolizione dell’opera abusiva e la rimessone in pristino

Qualora il comproprietario di un appartamento sito in un condominio abbia installato un bene sulla facciata condominiale dell’edificio stesso (sul quale insiste il balcone di pertinenza dell’appartamento), la sentenza che ordini la demolizione dell’opera abusiva e la rimessone in pristino deve essere emessa nei confronti di entrambi i comproprietari – essendo in difetto la sentenza resa nei confronti di uno solo di essi suscettibile di opposizione di terzo, a norma dell’art. 404 c.p.c. – senza che possa invocarsi che in pratica è stato posto in essere un illecito civile e penale contro i quali è chiesto il ripristino della legalità (sì che esclusivo destinatario della pronuncia è il solo comproprietario autore dell’illecito).

Cassazione civile sez. II, 16/05/2007, n.11291

Opere abusive ricadenti su parti comuni di un edificio

Ben può l’amministrazione comunale, in sede di rilascio della concessione edilizia, legittimamente richiedere il consenso del comproprietario dell’area interessata dall’intervento edilizio (nella specie, la concessione edilizia veniva richiesta per opere abusive ricadenti, parzialmente, su parti comuni di un edificio e, di conseguenza, negata in assenza del consenso del condominio).

Consiglio di Stato sez. V, 21/10/2003, n.6529

Rimozione di opere abusive

Il singolo condomino è legittimato a chiedere, senza alcuna necessità di litisconsorzio con gli altri condomini, la rimozione di opere abusive che importino mutamento della destinazione della cosa comune.

Pretura Taranto, 16/04/1991

Decoro architettonico della facciata dell’edificio

Le modificazioni apportate da uno dei condomini agli infissi delle finestre del proprio appartamento in assenza della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale prevista dal regolamento di condominio, valgono a far qualificare presuntivamente dette opere come abusive e pregiudizievoli al decoro architettonico della facciata dell’edificio ed a configurare l’interesse processuale del singolo condomino che agisca in giudizio a tutela della cosa comune.

Nè tale interesse può ritenersi escluso per la possibilità di una postuma convalida da parte dell’assemblea, perché l’esercizio del potere di azione non può trovare ostacolo nella aleatoria evenienza di una successiva convalida da parte dell’assemblea.

Cassazione civile sez. II, 09/06/1988, n.3927