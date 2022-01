Taglio alberi: ultime sentenze

Taglio di alberi non autorizzato; area vincolata qualificabile come bosco; abbattimento di un cedro deodara e di un cipresso; reato di deturpamento delle bellezze naturali .

Furto di alberi: l’aggravante della violenza sulle cose

In tema di furto di alberi, l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2, c.p. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all’utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o mutamento di destinazione del bene.

Cassazione penale sez. V, 16/12/2020, n.3788

Taglio di alberi nati spontaneamente nel fondo altrui

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall’opera dell’uomo. (Fattispecie relativa alla sottrazione di materiale legnoso mediante taglio di alberi nati spontaneamente nel fondo altrui, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la affermazione della sussistenza dell’aggravante).

Cassazione penale sez. IV, 06/04/2021, n.25042

Reato l’abbattimento di alberi in difetto di preventiva autorizzazione paesaggistica

L’abbattimento di alberi (in specie di un cedro deodara e di un cipresso) in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all’art. 181 d. lgs. n. 42/2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull’assetto del territorio. È configurabile anche il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all’art. 734 c.p.: il delitto paesaggistico di cui al citato art. 181, comma 1-bis, e la sopraindicata contravvenzione di cui all’art. 734 c.p. hanno natura di reati di pericolo e non richiedono, per la loro configurabilità, un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici .

Cassazione penale sez. III, 26/11/2020, n.8499

Taglio di alberi: sanzione amministrativa

La disciplina dettata dall’art. 33 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale della Regione Veneto configura come illecito amministrativo non soltanto il taglio di alberi effettuato senza previa dichiarazione o senza previa autorizzazione, ma anche il taglio di un numero di alberi superiore a quello autorizzato. La sanzione della violazione di tale divieto, tuttavia, non si rinviene nell’art. 33 delle PMPF, che è espressamente dettato per la sola ipotesi di mancata presentazione della domanda di taglio, bensì nell’art. 26 del r.d. n. 3267 del 1923, richiamato “quoad poenam” dall’art. 39 delle PMPF che sanziona tutte le violazioni al relativo titolo secondo.

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, n.23310

La pulizia del terreno costituisce termine di inizio dei lavori?

Non costituisce termine di inizio dei lavori indicati in un permesso di costruire la semplice pulizia del terreno, con il taglio di eventuali alberi o arbusti e l’apposizione del cartello di cantiere, assumendo rilevanza invece la posa di elementi portanti, la costruzione di muri e gli scavi per le fondazioni.

Consiglio di Stato sez. VI, 14/10/2019, n.6968

Taglio degli alberi, delle piante e degli arbusti

Deve essere considerato bosco qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quell’arbustivo a, da castagneti sughere di o da macchia mediterranea con un limite spaziale non inferiore a 2000 m quadri.

(Nel caso di specie al dibattimento non era emerso in maniera certa sei terreni erano sempre stati considerati boschi e come tali soggetti a vincoli della legislazione penale speciale di settore e se pertanto il taglio degli alberi delle piante e degli arbusti integrava il reato di cui all’Art 142, comma 1 G e 181, comma 1 D. Lvo n. 42/2004).

Tribunale Chieti, 03/12/2018, n.1042

Taglio di alberi avvenuto in zona protetta

Il d.lg. n. 195 del 2005 ha introdotto una disciplina particolare estendendo la conoscenza delle informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. In particolare, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Dlgs citato deve essere garantito il diritto all’informazione per garantire ai fini della più ampia trasparenza che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa in forma o formati consultabili.

La p.a. è tenuta a rendere l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare e dimostrare il proprio interesse; pertanto, con riferimento a richiesta di informazione avente carattere ambientale poiché riguardante il taglio di alberi avvenuto in zona protetta e le ragioni a fondamento degli atti autorizzativi, sussiste il diritto di accedere agli atti richiesti, possedendo il regime di pubblicità in materia ambientale carattere tendenzialmente integrale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli art. 22 e ss. l. n. 241 del 1990.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 19/11/2015, n.1747

Sequestro di un’area boschiva

La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall’errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi da mero errore di interpretazione che diviene scusabile quando è determinato da un atto della p.a. o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante da cui l’agente tragga la convinzione della correttezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta (fattispecie relativa al sequestro di un’area boschiva in cui una impresa aveva dato inizio al taglio di alberi di alto fusto, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta dell’Ente Parco nazionale).

Cassazione penale sez. III, 16/10/2014, n.3412

Danno ambientale

Nel caso di taglio di piante non autorizzato, la sanzione ex art. 167, comma 5, d.lg. n. 42 del 2004, è legittimamente parametrata al danno ambientale provocato, non potendosi in alcun modo determinare il profitto ricevuto dal danneggiante a causa dell’azione posta in essere.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 29/07/2014, n.2138

Tutela del paesaggio

In tema di tutela del paesaggio, la nozione di bosco penalmente rilevante a norma della fattispecie di reato prevista dall’art. 181 d.lg. n. 42 del 2004, prescinde dall’origine naturale o artificiale delle superfici alberate, comprendendole entrambe, e trova un limite di applicabilità solo con riferimento agli impianti arborei destinati in via esclusiva alla produzione del legno.

(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all’art. 181 d.lg. n. 42 del 2004 l’intervento di taglio indiscriminato degli alberi seguito dal dissodamento del terreno, non specificamente autorizzato, in un fondo, la cui natura era desumibile dall’avvenuta esecuzione di attività di rimboschimento, la quale è stata considerata indice inequivocabile della non esclusività della destinazione dell’impianto a produzione del legno).

Cassazione penale sez. III, 18/03/2014, n.30303

Taglio di alberi: autorizzazione paesaggistica in sanatoria

Il taglio degli alberi in un’area vincolata qualificabile come “bosco”, essendo idoneo a modificare il paesaggio, non rientra tra gli abusi edilizi ccdd. minori, cui l’art. 167 d.lg. n. 42 del 2004 subordina la possibilità di ottenere, in deroga alla regola generale posta dall’art. 146 comma 4 dello stesso d.lg., l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 20/03/2012, n.1348

Taglio degli alberi e indennizzo

Non è dovuto il separato indennizzo per il c.d. “macchiatico maturo per il taglio degli alberi” ai sensi dell’art. 43 l. n. 2359 del 1865, in quanto incompatibile con il carattere esaustivo dell’indennizzo regolato dalla successiva l. n. 865 del 1971 (art. 16) secondo cui, atteso il criterio del valore tabellare (V.A.M.) ancorato al tipo di piantagione effettivamente praticata sul suolo agricolo, non può applicarsi il criterio del compenso aggiuntivo relativo al soprassuolo arboreo già previsto dalla legge del 1865.

Cassazione civile sez. un., 25/11/2009, n.24761

Taglio a raso e sradicamento di alberi

Integra il reato di cui all’art. 181 comma 1 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, l’abusiva esecuzione di lavori in area boscata protetta consistenti nel taglio a raso e sradicamento di alberi e nel conseguente livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo. (In motivazione la Corte ha precisato che non esclude il reato la mera “denuncia” del taglio della legna, non autorizzando la stessa detti interventi, ma solo il taglio della legna da ardere).

Cassazione penale sez. III, 14/10/2009, n.43863

Taglio di alberi di un giardino pubblico

In tema di tutela penale delle cose di antichità e d’arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di danneggiamento (art. 733 c.p.) compete anche a chi riveste la carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati costituiscano “monumento” e rivestano un rilevante interesse culturale, tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

(Fattispecie nella quale il danneggiamento era stato causato da un’ordinanza sindacale con cui si disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA.).

Cassazione penale sez. III, 24/10/2008, n.42893

Esecuzione di attività preparatorie

L’esecuzione di mere attività preparatorie, quali il taglio degli alberi, l’apertura di un varco di accesso al terreno, la demolizione di parte di un muro di confine e la realizzazione di una nuova recinzione, non accompagnante dalla compiuta organizzazione del cantiere di lavoro, non costituiscono valido inizio dei lavori tale da impedire la decadenza del permesso di costruire per mancato rispetto del termine iniziale.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 25/09/2008, n.10890

Taglio a raso di alberi di alto fusto

Nel delitto di danneggiamento il dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere, sicché per la sua esistenza è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare.

(La Corte ha precisato che resta estranea all’elemento soggettivo la pretesa convinzione di operare con finalità di “riordino della zona” in capo al direttore dei lavori di un’impresa impegnata nel recupero di una centrale idroelettrica sita in zona sottoposta a vincolo ambientale, forestale ed idraulico, con il compimento di opere di trasformazione urbanistica – realizzazione di una pista di accesso, taglio a raso di numerosi alberi di alto fusto, rilevanti sbancamenti, distruzione del sottobosco con deposito di materiali inerti, realizzazione di una rampa di accesso ad un torrente -, e che, in mancanza del consenso del proprietario del terreno e dell’area boschiva, il descritto comportamento si caratterizza per la consapevolezza di un’azione violenta, perché non accettata dalla persona offesa).

Cassazione penale sez. II, 14/03/2007, n.15102