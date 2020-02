Sicilia: Anas, ‘viadotto Imera percorribile entro maggio’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – Il viadotto Imera sarà percorribile entro aprile-maggio di quest’anno. A ribadirlo è Anas che, con una nota, chiarisce la differenza fra i lavori a Genova e quelli sul viadotto dell’autostrada A19 Palermo-Catania. “In riferimento a dichiarazioni o notizie diffuse nelle ultime ore sulle differenze tra l’iter per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, a Genova, e il viadotto Imera, in Sicilia – si legge – Anas intende ribadire che il cantiere in Liguria ha potuto beneficiare di deroghe alle normali procedure, mentre quello sull’autostrada A19 Palermo-Catania ha seguito le procedure ordinarie, secondo il quadro di riferimento normativo vigente”.