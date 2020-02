Sicilia: sindacati, ‘bene decisione Consulta, ma stato di agitazione continua’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – “Finalmente una buona notizia per i catalogatori della Regione siciliana. Dopo anni di attesa, una sentenza della Corte Costituzionale dà loro ragione e li autorizza adesso a sperare in una positiva e celere soluzione per la loro vertenza”. Così i segretari generali regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Gaetano Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo Tango commentano la decisione della Consulta.