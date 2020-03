Divieto di fumo: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: divieto di fumo; uso delle sigarette elettroniche; tutela della salute; domanda di risarcimento danni avanzata da uno studente; divieto di fumo sul luogo di lavoro; risarcimento del danno patito dal lavoratore non fumatore; domanda di risarcimento danni da esposizione a fumo passivo; divieto di fumare nei locali pubblici.

Divieto di fumo

La materia del divieto di fumo, nel quale rientra anche l’uso delle sigarette elettroniche, attiene alla tutela della salute e quindi rientra nella competenza concorrente dello Stato e della Regione ai sensi dell’art. 117 cost.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 15/12/2014, n.3039

Fumo passivo

Il datore di lavoro risponde dei danni subiti dal proprio dipendente in seguito alla prolungata esposizione al fumo passivo di altri colleghi ai sensi dell’art. 2087 c.c., ed a prescindere dalla ricorrenza di una normativa che imponga uno specifico divieto di fumo sul luogo di lavoro.

Tribunale Messina sez. lav., 02/02/2011, n.283

Fumo passivo: risarcimento danni

Non essendo la potestà legislativa suscettibile di coazione, non può essere accolta la domanda di risarcimento danni da esposizione a fumo passivo per la non adozione, anteriormente alla entrata in vigore della l. n. 3 del 2003, di un provvedimento legislativo di divieto di fumo nei locali pubblici diversi da quelli indicati dall’art. 1 l. n. 584 del 1975.

Tribunale Venezia sez. III, 06/06/2008

Divieto di fumo nei locali pubblici

Legittimamente la circolare del Ministero della salute 17 dicembre 2004, in materia di divieto di fumo nei locali pubblici, impone una redistribuzione dei medici di controllo in quanto alle aree topografiche comprese tra la sede committente e l’abitazione del medico e, di conseguenza, al fine di pervenire all’ottimizzazione economica e gestionale del servizio, prevede l’assegnazione delle visite di controllo, in via prioritaria, ai medici inseriti nell’apposita lista che hanno il loro domicilio in prossimità dell’indirizzo di reperibilità indicato dal lavoratore, in quanto trattasi di regole che tendono a contenere la spesa dell’Inps entro una valenza evidentemente interna.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 20/10/2010, n.32903

Divieto di fumo nei locali pubblici: i controlli medico-legali

La circolare del Ministero della salute 17 dicembre 2004, in materia di divieto di fumo nei locali pubblici, fissando le modalità dei controlli medico-legali e i loro compensi interviene in un ambito che non le è stato assegnato, pertanto non può dirsi interpretativa ma dispositiva e quindi adottata in violazione delle norme che stabiliscono i vari livelli di intervento.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 20/10/2010, n.32903

Asma bronchiale cronica ed allergica in presenza di fumo

Deve essere respinta la domanda di risarcimento danni avanzata da uno studente in ragione dell’impossibilità di frequentare i locali universitari, essendo egli affetto da asma bronchiale cronica ed allergica, patologia che gli impediva di entrare in contatto con ambienti nei quali aveva spesso riscontrato una considerevole presenza di fumo, allorchè venga riscontrata l’assenza del nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva dell’Ateneo (ravvisabile nel mancato svolgimento delle attività di controllo riguardo al rispetto del divieto di fumo nei locali) e l’impossibilità, dedotta dal ricorrente, di frequentare i locali e partecipare alle attività didattiche e di studio, atteso che l’attore non aveva minimamente fornito la prova che la pretesa inagibilità dei locali avesse interessato le aule di lezione, la Biblioteca Generale e quelle di Dipartimento e di Istituto, quei luoghi cioè nei quali appunto si svolgono le attività didattiche, di ricerca e di studio che l’Amministrazione universitaria è tenuta a garantire.

Cassazione civile sez. I, 20/04/2016, n.7967

Divieto di fumo nei locali chiusi

L’art. 51, l. 16 gennaio 2003, n. 3, che ha introdotto un generale divieto di fumo nei locali chiusi, con l’esclusiva possibilità di attrezzare all’uopo locali attigui come tali contrassegnati, si applica a tutti i locali pubblici, comprese le sale Bingo, a nulla rilevando la circostanza che queste ultime siano state attivate sotto la vigenza della l. 1 novembre 1975, n. 584, che prevedeva una diversa e meno pregnante disciplina.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/08/2005, n.6057

Divieto di fumo nei locali aperti al pubblico

Sono illegittimi i provvedimenti amministrativi interpretativi ed attuativi delle norme di legge concernenti il divieto di fumo nei locali aperti al pubblico, nella parte in cui impongono ai soggetti responsabili di tali locali, o loro delegati, l’obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare il conseguente verbale di contravvenzione.

Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2009, n.6167

Violazione del divieto di fumo

È infondata la q.l.c. dell’art. 52 comma 20 l. 28 dicembre 2001 n. 448, nella arte in cui modifica le sanzioni amministrative già previste dall’art. 7 l. 11 novembre 1975 n. 584 per la violazione del divieto di fumo e per la mancata esposizione, da parte di coloro cui compete, degli avvisi riportanti il divieto medesimo, in riferimento all’art. 117, comma 3, cost.

Corte Costituzionale, 19/12/2003, n.361

Divieto di fumo e licenziamento per giusta causa

È fondato il licenziamento per giusta causa di un caporeparto che violi il divieto di fumo vigente in un’azienda in cui vi sia rischio di incendio. La fondatezza e la proporzionalità del provvedimento espulsivo nel caso di specie deve essere valutata anche con riferimento alle mansioni concretamente svolte dal lavoratore ed in particolare al ruolo di caporeparto svolto, tale da costituire un modello diseducativo per gli altri dipendenti.

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2015, n.14481

L’esposizione al fumo passivo sull’intero territorio della Repubblica

In materia di divieto di fumo viene in rilievo un bene, quale la salute della persona ugualmente pregiudicato dall’esposizione al fumo passivo sull’intero territorio della Repubblica e dunque non suscettibile di ottenere protezioni diverse alla stregua di valutazioni differenziate rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali; pertanto, è incostituzionale per violazione dei principi fondamentali della legislazione nazionale evocati dagli art. 9 n. 10) e 5, statuto regione Trentino Alto Adige, la l.prov. Bolzano 25 novembre 2004 n. 8. in quanto intende sostituire una propria disciplina organica a quella statale vigente sui divieti di fumare nei locali pubblici, non spettando alla Corte costituzionale valutare le motivazioni sociali e politiche dedotte alla base della disciplina censurata.

Corte Costituzionale, 16/02/2006, n.59

Gli effetti patogeni del fumo

Con riguardo agli effetti patogeni del fumo, onde impedire il danno che può derivare al bene primario della salute, l’art. 1 della legge n. 584 dell’11 novembre 1975, che espressamente commina il divieto di fumare in determinati locali con specifica considerazione dei soggetti che, in quanto non fumatori, subiscono gli effetti nocivi dell’altrui fruizione del tabacco, è destinato a disciplinare il predetto divieto di fumo solamente in quei locali in cui si realizzi una permanenza di pubblico che vi accede onde usufruire dei servizi o dell’attività prestati dai pubblici dipendenti: detta norma, viceversa, non ha inteso stabilire il divieto di fumare nei locali pubblici destinati ad attività di lavoro del personale dipendente e nei quali non è prevista, seppure non vietata, la presenza del pubblico.

T.A.R., (Lazio) sez. I, 17/03/1995, n.462