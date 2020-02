Marche: sondaggio Tecnè, ‘Mancinelli candidata più forte, sorpresa Annibali’

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Non è ancora definita nelle Marche la partita delle candidature alle prossime regionali. Per il centrodestra dovrebbe correre il parlamentare di Fdi, Federico Acquaroli. Ancora in alto mare invece le scelte del centrosinistra e anche dei 5 Stelle. In campo ci sono i nomi del governatore uscente Luca Ceriscioli del Pd, quello dell’ex rettore della Politecnica delle Marche Sauro Longhi (che potrebbe essere gradito ai 5 Stelle) mentre ha fatto un passo indietro rispetto alla voci che la davano in pista la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli.