Coronavirus: Speranza, ‘decisioni dettate da scienza, fidiamoci nostri scienziati’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Vorrei inizialmente sottolineare che le nostre scelte di queste settimane sono state sempre adottate a partire da valutazioni di carattere tecnico scientifico. È la scienza e non la politica ad orientare la nostra battaglia per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. È la comunità scientifica a definire il livello di rischio sanitario, non altri”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in aula alla Camera.