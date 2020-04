Ristrutturazione: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: ristrutturazione edilizia; problemi di statica, antisismici o igienico – sanitari; realizzazione di opere edilizie dopo l’ultimazione del fabbricato; opere di ristrutturazione.

Detrazione d’imposta per le ristrutturazioni edilizie

I progetti oggetto di due Dia ma presentati nello stesso periodo e dallo stesso tecnico, tali da esprimere l’unitarietà degli interventi non possono considerarsi autonomi con conseguente applicazione dell’unico limite stabilito ai fini della detrazione d’imposta per le ristrutturazioni edilizie.

I progetti oggetto di due Dia distinte ma presentati nello stesso periodo e dallo stesso tecnico, tali da esprimere l’unitarietà degli interventi, l’uno prosecuzione dell’altro in un unitario progetto, non possono considerarsi autonomi, con conseguente applicazione dell’unico limite stabilito dalla legge su cui calcolare la detrazione d’imposta per spese di ristrutturazione edilizia.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXI, 30/10/2019, n.4280

L’intervento di demolizione e ricostruzione

L’intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetta la sagoma dell’edificio preesistente, intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia, per il quale è necessario il permesso di costruire.

Consiglio di Stato sez. II, 25/10/2019, n.7289

La ricostruzione di un rudere

Il ricupero o la ricostruzione di un rudere è riconducibile nell’alveo della ristrutturazione edilizia, qualora sia possibile accertarne la preesistente consistenza, ovvero, in mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da ricuperare, in quello della nuova costruzione; in particolare, la mancata conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente, tra cui la sagoma, comporta che l’intervento fuoriesca dalla categoria della ristrutturazione edilizia, configurando una nuova costruzione.

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 21/10/2019, n.782

Elementi strutturali dell’edificio

Nella ristrutturazione edilizia è necessaria la preesistenza di un fabbricato ben identificabile nella sua consistenza e nella sua planimetria, potendo procedere con sufficiente grado di certezza alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio, in modo tale che esso possa essere individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale in relazione anche alla sua destinazione.

Consiglio di Stato sez. VI, 16/10/2019, n.7046

Interventi di ristrutturazione edilizia

Nella ristrutturazione edilizia devono essere ricompresi gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi, attraverso una serie di interventi che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 11/10/2019, n.4835

L’ampliamento e la ristrutturazione edilizia

L’art. 39 bis, comma 3, l. rg. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009 reca deroghe ai limiti di volume, prescritti dagli strumenti urbanistici, tra l’altro, per l’ampliamento e per la ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, purchè questa sia giustificata dalla necessità di debordare dalla sagoma esistente che dia luogo ad « obiettive ed improrogabili » criticità di ordine statico.

In altri termini, la norma ammette la ristrutturazione in deroga, mediante demolizione e ricostruzione, se l’ampliamento connesso alla ristrutturazione può dar luogo ai citati problemi di statica, antisismici o igienico-sanitari (come nella fattispecie de qua, nella quale l’ampliamento delle villette all’esterno della sagoma esistente e, cioè, in un unico e diverso corpo edilizio, non poteva che avvenire — dal punto di vista statico ed antisismico — mediante la loro demolizione e ricostruzione).

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 03/10/2019, n.414

La modificazione della luce interna rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia?

L’intervento edilizio che comporta la modificazione della luce interna, con conseguente aumento di volumetria, nonché la modificazione dell’altezza massima esterna e, di conseguenza, della sagoma, non può essere qualificato come manutenzione straordinaria o risanamento ed adeguamento strutturale, esso infatti rientra negli interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia, soggetti a titolo edilizio.

Consiglio di Stato sez. VI, 02/10/2019, n.6613

Interventi di nuova costruzione

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001, sono interventi di nuova costruzione la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lett. e.6. Conseguentemente, l’intervento edilizio che ha comportato l’edificazione sul cordolo, sul quale poggia la nuova copertura, posta ad una altezza superiore a quella preesistente, con l’intento di sfruttare il sottotetto, non integra una ristrutturazione edilizia.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 01/10/2019, n.2087

Ristrutturazione edilizia e permesso di costruire

Una struttura di copertura di un terrazzo della superficie di 35 mq., costituita da tre pilastri e pali in legno con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico, per le dimensioni obiettivamente non esigue e l’assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, non può rientrare nella categoria della cosiddetta “edilizia libera” e non può, quindi, essere qualificata come pergotenda; al contrario, è un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tale, del permesso di costruire .

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 25/09/2019, n.1611

Il mutamento di destinazione d’uso

Con riferimento al mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, deve evidenziarsi che, qualora esso venga realizzato dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura in ogni caso un’ipotesi di ristrutturazione edilizia.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 20/09/2019, n.11155

Ristrutturazione edilizia: caratteri distintivi

La ristrutturazione edilizia, per essere tale e non coincidere con una nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi.

Consiglio di Stato sez. II, 12/08/2019, n.5663

Appalto: la garanzia per vizi

In tema di contratto d’appalto, l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.

Tribunale Milano sez. VII, 08/08/2019, n.7820

La realizzazione di un soppalco

La realizzazione di un soppalco costituisce un intervento la cui consistenza deve essere apprezzata caso per caso, conseguentemente sarà riconducibile all’ambito della ristrutturazione edilizia, qualora sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico mentre, nel caso in cui i lavori siano tali da comportare una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, potrà considerarsi un intervento minore.

Consiglio di Stato sez. II, 05/08/2019, n.5518