Tinteggiatura: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: spesa per la tinteggiatura delle pareti; tinteggiatura della recinzione; attività di tinteggiatura di esterni; tinteggiatura della facciata dell’edificio condominiale.

Obbligazione contrattuale del conduttore

In tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della l. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore.

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n.29329

Tinteggiatura della recinzione

Ai fini dell’applicabilità della garanzia di cui all’art. 1669 c.c., i gravi difetti dell’opera sono quelli strutturali che possono anche non pregiudicare la statica dell’edificio purchè siano tali da compromettere la funzionalità sostanziale dell’opera (nella specie tra i gravi difetti non rientrano quelli relativi alla tinteggiatura della recinzione ma quelli di infiltrazioni di acque meteoriche nel portone di ingresso in occasione di piogge, in quanto esso è stato costruito su di una pavimentazione inclinata verso l’interno dell’appartamento; la mancanza di un bloccaggio ad una persiana; le fessurazioni parallele al corrimano dovute ad una errata tecnica costruttiva dei terrazzi; sbollature di intonaco nella facciata; fessurazioni “a ragnatela” presenti nell’intonaco; presenza di muffe e colature di umidità).

Tribunale Pisa, 04/02/2019, n.83

Tinteggiature interni

I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 cc. non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell’opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima incidendo in modo negativo e considerevole sul godimento dell’immobile e pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua normale funzione economica e pratica (nel caso di specie: i gravi difetti sono consistiti in deterioramento diffuso “a macchia di leopardo” di tinteggiature esterne e sottostante rasatura con formazione, in alcuni casi, di bolle e distacco; deterioramento della tinteggiatura al di sotto dello sporto di linda; distacco dei battiscopa perimetrali degli edifici e dei battiscopa delle terrazze; generale deterioramento di tinteggiature ed ossidazione dei paraspigoli; deterioramento per presenza di fessure agli infrarossi di numerose terrazze con formazione, in alcuni casi, di strutture calcare stalattitiche; deterioramento delle pavimentazioni delle terrazze per distacco delle piastrelle dal sottostante massetto; deterioramento degli intonaci tinteggiature interni dei vani scala localizzate in prossimità dei serramenti; presenza di muffe agli angoli delle pareti perimetrali esterne).

Tribunale Udine, 20/08/2018, n.1037

La tinteggiatura di lavori edili

La tinteggiatura di lavori edili sequestrati integra il reato di violazione dei sigilli.

(Nel caso di specie, si trattava della costruzione di una pedana a congiungimento di due balconi esistenti e di parapetti in muratura).

Tribunale Torre Annunziata, 09/07/2018, n.1576

Tinteggiatura d’esterni

Non sempre lo svolgimento di un’altra attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia, giustifica la reazione del datore di lavoro che abbia licenziato il dipendente (illegittimo, nella specie, il licenziamento contestato ad un lavoratore per aver svolto attività di tinteggiatura di esterni durante l’ultimo giorno di un periodo di assenza per malattia per asserita gastroenterite).

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2018, n.17424

Opere poste sotto sequestro

La tinteggiatura di opere poste sotto sequestro integra il reato di violazione di sigilli.

Tribunale Napoli sez. I, 06/05/2014, n.6273

Esecuzione di lavori di manutenzione

In tema di controversie riguardanti l’esecuzione di lavori di manutenzione di un edificio in condominio (nella specie tinteggiatura della facciata), se il condominio cita in giudizio l’appaltatore che a sua volta chiede ed ottiene di poter chiamare in causa un terzo, per vedersi completamente liberato dalle accuse mossegli, la domanda iniziale s’intende automaticamente estesa al terzo chiamato, senza necessità di specificazioni in tal senso da parte dell’attore.

Cassazione civile sez. II, 28/11/2013, n.26638

Operazione di tinteggiatura di una recinzione

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile che preveda la limitazione della garanzia ai danni derivati da fatti accidentali va interpretato nel senso che la garanzia assicurativa opera anche nell’ipotesi di fatti colposi (fattispecie relativa ai danni causati ad un’auto da schizzi e macchie di vernice, nel corso di un’operazione di tinteggiatura di una recinzione).

Cassazione civile sez. III, 26/06/2013, n.16108

Ordinanza di tinteggiatura dell’edificio

È illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco ha ordinato la tinteggiatura di un edificio, nell’ipotesi in cui lo stesso non risulta in “stridente contrasto” con il contesto circostante l’edificio dei ricorrenti., ma anzi vi è somiglianza con una pluralità di fabbricati dell’abitato, ugualmente terminati con intonaco “a vista” e non ricade in zona interessata da vincolo paesaggistico (rilevando poi che l’edificio era di proprietà di un ex amministratore, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei conti).

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 14/11/2012, n.1787

Rimborso delle spese anticipate

Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell’art. 1134 c.c., che ne sussisteva l’urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disconosciuto il diritto del condomino al rimborso delle spese sostenute per l’opera di tinteggiatura e di rifacimento degli intonaci del fabbricato condominiale, in quanto non urgenti, anche alla luce del provvedimento del Sindaco del \.Comune che aveva imposto al condominio l’esecuzione di opere urgenti e indifferibili tra le quali non rientravano quelle di tinteggiatura).

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, n.27519

Finitura con intonaco e tinteggiatura

La semplice finitura con intonaco e tinteggiatura a civile, la pavimentazione in legno, la presenza dell’impianto elettrico non integrano ex se il contestato abuso di mutamento di destinazione d’uso, in quanto detti elementi sono compatibili con la possibile e legittima destinazione del sottotetto a soffitta e non raggiungono, perciò, la soglia di rilevanza dell’avvenuto mutamento di destinazione d’uso. La presenza, poi, di mobili, sedie e materiali vario accatastato e/o disposto in maniera non funzionale appare coerente con l’uso effettivo dei locali come soffitta.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 07/09/2011, n.225

Lavori di tinteggiatura e piastrellatura

È illegittimo il diniego di condono edilizio per difetto di istruttoria laddove quest’ultima si basi esclusivamente su un rapporto della polizia municipale che assume come dato fondante della mancata ultimazione di lavori l’aver trovato in loco un operaio intento a lavori di tinteggiatura e piastrellatura, e contestualmente ignori la documentazione allegata alla domanda di condono (nella specie fatture che attestavano l’esecuzione di lavori in questione).

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 12/04/2007, n.617