Allattamento: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: allattamento; miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; somministrazione di un farmaco che impedisce l’allattamento al seno; congedo di maternità.

Tutela della lavoratrice durante il periodo di allattamento

L’articolo 7 della Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell’ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in ore notturne.

Corte giustizia UE sez. V, 19/09/2018, n.41

L’allattamento al seno: somministrazione di un farmaco

Non può essere addebitata alcuna colpa al medico che ha somministrato un farmaco che ha impedito l’allattamento naturale allorchè sia emerso in corso di causa che l’opportunità sul piano terapeutico della somministrazione di tale farmaco, anche se improntata a particolare prudenza, non poteva ritenersi scorretta sul piano medico, in quanto, in considerazione della sintomatologia della paziente, era da ritenersi prevalente l’interesse a tutelare la sua salute, specie in assenza di controindicazioni all’allattamento artificiale.

Cassazione civile sez. III, 13/04/2018, n.9179

Sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici

L’art. 10, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito di un licenziamento collettivo, ai sensi della direttiva 98/59, non preveda né una priorità al mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione applicabili prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, senza che ciò escluda, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di garantire una protezione più elevata alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Corte giustizia UE sez. III, 22/02/2018, n.103

Esigenze fisiologiche del bambino

I riposi giornalieri a favore del padre, previsti dall’art. 40 del D.lgs 151/2001, trovano giustificazione anche nel fatto che essi non possono essere considerati con esclusivo riferimento alle sole esigenze fisiologiche del bambino (allattamento), ma hanno la funzione di soddisfare anche i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell’armonico e sereno sviluppo della sua personalità (Corte cost., 1 aprile 2003, n. 104).

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 05/05/2017, n.306

La madre può allattare il figlio durante la prova concorsuale?

La condotta inerte e silente dell’ Amministrazione, la quale nella specie non ha approntato le misure organizzative idonee a consentire alla ricorrente di allattare il figlio neonato durante lo svolgimento della prova concorsuale, non appare in linea con i principii di solidarietà sociale e di tutela della maternità e della salute ai quali si ispirano tanto l’Ordinamento italiano che quello europeo.

La madre del neonato è stata posta davanti ad un’alternativa fra opzioni comunque pregiudizievoli: o rinunciare all’allattamento del figlio e dunque all’espletamento della naturale funzione materna o rinunciare all’espletamento delle prova concorsuale e dunque ad una importante occasione di crescita professionale.

L’approntamento di misure idonee a garantire il contemperamento fra l’interesse pubblico al corretto svolgimento di prove d’esame e l’interesse alla tutela dei diritti (fondamentali) connessi con lo stato di puerperio, costituisce un compito che una moderna organizzazione civile è chiamata a svolgere.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 07/04/2017, n.163

Attività lavorativa subordinata nel settore privato

L’art. 11, punto 4, II comma, della direttiva 92/85/Cee sull’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (X direttiva particolare ex art. 16, §. 1 della direttiva 89/391/Cee) deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro rifiuti di corrispondere a una lavoratrice un’indennità di maternità in quanto essa, come dipendente pubblica che ha ottenuto una messa in aspettativa per motivi personali al fine di esercitare un’attività lavorativa subordinata nel settore privato, non ha maturato, nell’ambito di quest’ultima attività, il periodo contributivo minimo previsto dal diritto nazionale per fruire della predetta indennità di maternità, sebbene abbia lavorato per più di dodici mesi immediatamente prima della data presunta del suo parto.

Corte giustizia UE sez. IV, 21/05/2015, n.65

Riconoscimento del diritto al congedo di maternità

La direttiva 92/85/Cee del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1 della direttiva 89/391/Cee), deve essere interpretata nel senso che gli stati membri non sono tenuti a riconoscere un diritto al congedo di maternità ai sensi dell’art. 8 di tale direttiva a una lavoratrice che, in qualità di madre committente, abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, nemmeno quando, dopo la nascita, essa effettivamente allatti, o comunque possa allattare, al seno il bambino (fattispecie relativa a una controversia tra una madre committente che aveva avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, e il suo datore di lavoro, una fondazione appartenente al Sistema sanitario nazionale, in merito al rifiuto di concederle un congedo retribuito in seguito alla nascita di tale figlio).

Corte giustizia UE grande sezione, 18/03/2014, n.167

Riposi giornalieri per allattamento

A partire dal 1° gennaio 2009 le “imprese di Stato” (di cui al comma 2 dell’art. 20 d.l. n. 112 del 2008) sono tenute a versare all’Inps, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e malattia, mentre l’Inps è tenuto a erogare, a tutti i dipendenti delle predette imprese, le prestazioni economiche di maternità – riferite ai congedi di maternità/paternità, ai congedi parentali e ai riposi giornalieri per allattamento, ai permessi di cui all’art. 33 l. n. 104 del 1992, ricompresi nelle disposizioni legislative di cui al d.lg. n. 151 del 2001 e successive modificazioni – nonché, ove previsto, le indennità giornaliere di malattia.

Cassazione civile sez. lav., 06/02/2014, n.2756

L’indennità di maternità

Le direttive 92/85/Cee del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee), e 76/207/Cee del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una norma nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede che il padre di un bambino, lavoratore subordinato, possa, con l’accordo della madre, anch’ella lavoratrice subordinata, fruire di un congedo di maternità per il periodo successivo alle sei settimane di riposo obbligatorio per la madre dopo il parto, fatto salvo il caso in cui esista un pericolo per la salute della stessa, mentre il padre di un bambino, lavoratore subordinato, non può fruire di siffatto congedo nel caso in cui la madre non sia lavoratrice subordinata e non sia iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale.

(La Corte si è così pronunciata nella controversia tra un lavoratore spagnolo e l’istituto di previdenza sociale, il quale si era rifiutato di attribuire al lavoratore un’indennità di maternità a causa della non iscrizione della madre di suo figlio a un regime pubblico di sicurezza sociale).

Corte giustizia UE sez. IV, 19/09/2013, n.5

Parità di trattamento e principio di non discriminazione

L’art. 119 del Trattato Ce (divenuto art. 141 Ce), l’art. 1 della direttiva 75/117/Cee (ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile), nonché l’art. 11, punti 2, lett. B, e 3, direttiva 92/85/Cee, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 §.1 della direttiva 89/391/Cee), devono essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro interessato non abbia previsto il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione ai quali una magistrata ordinaria aveva diritto prima del suo congedo di maternità, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale, nell’ipotesi di un periodo di congedo di maternità obbligatorio anteriore al 1/1/05, una magistrata ordinaria è esclusa dal beneficio di un’indennità relativa agli oneri che i magistrati ordinari incontrano nello svolgimento della loro attività professionale; ciò a condizione che tale lavoratrice abbia beneficiato durante detto periodo di un reddito di importo perlomeno equivalente a quello della prestazione, prevista dalla normativa previdenziale nazionale, che avrebbe percepito in caso di interruzione delle sue attività per motivi di salute, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Corte giustizia UE sez. VIII, 14/07/2016, n.335

L’attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità

L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui una lavoratrice in periodo di allattamento contesta, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, in quanto non sarebbe stata effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Corte giustizia UE sez. V, 19/10/2017, n.531