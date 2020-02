Coronavirus: Musumeci, ‘Sicilia ha bisogno di controllare propri confini’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo una regione di confine che ha bisogno di controllare i propri confini e di mettere in guardia chi arriva dalle regioni che hanno subito il contagio. Abbiamo chiesto allo stato di predisporre una schiera di personale a controllo degli aeroporti, maggiori e minori, dei porti, nei servizi di autolinee, ma non è stato fatto. Nessun controllo, anzi un parziale controllo. Se lo Stato avesse operato i controlli, nessuna raccomandazione sarebbe stata necessaria per i turisti”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante una diretta Facebook sull’emergenza Coronavirus.