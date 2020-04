Diritto al ripensamento: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: diritto di ripensamento; pubblicità ingannevole; pratica commerciale scorretta; contratto di fornitura di energia elettrica.

Cos’è il diritto di ripensamento? Quando viene concesso? Il diritto di ripensamento è previsto solo se il contraente può essere qualificato come consumatore; il contratto è stipulato a distanza (ad esempio, per telefono o via internet) oppure al di fuori dei locali commerciali. In pratica, entro quattordici giorni dalla ricezione della merce oppure dalla sottoscrizione del contratto di servizi, puoi recedere dal contratto. Per maggiori informazioni sul diritto di ripensamento leggi le ultime sentenze.

Il diritto di ripensamento

Il potere normativo attribuito alle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità dall’art. 2 commi 12 lett. h) e 37 l. n. 481 del 1995, non può imporsi su fonti di rango primario, in quanto gli atti normativi secondari (nella specie, codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali, quanto alla disciplina del cd. diritto di ripensamento) sono in grado di derogare a fonti primarie solo in presenza di un’espressa autorizzazione legale, mancante nel caso di specie, non potendo il semplice richiamo all’art. 1339 c.c. alterare l’ordine gerarchico delle fonti.

Consiglio di Stato sez. VI, 11/11/2008, n.5622

Diritto di ripensamento per vizi di merito originari dell’atto

La revoca assume la veste di un vero e proprio jus poenitendi ossia un diritto di ripensamento per vizi di merito originari dell’atto.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 08/10/2014, n.5193

Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Integrano una pratica commerciale scorretta, ancorché aggressiva, quei comportamenti posti in essere da Enel Energia s.p.a. e da Enel s.p.a. che si sono sostanziati nel cercare il passaggio dei clienti residenziali dal regime di maggior tutela (regolamentato) al mercato libero, attraverso proposte di tariffe contrattuali particolarmente vantaggiose, nella vendita d’energia elettrica e/o nella fornitura di gas naturale: i suindicati comportamenti rappresentano una fornitura non richiesta di energia elettrica e/o di gas naturale, che si è risolta in taluni casi anche con la falsa sottoscrizione del contratto di fornitura da parte degli agenti incaricati dalla società elettrica; nell’imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, come ad esempio, il rallentamento dei reclami e delle comunicazioni dei consumatori, presentate, pur tuttavia, nei termini e riportando il cliente nel mercato regolamentato di fornitura del servizio dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è pervenuta la comunicazione, richiedendo comunque il pagamento, in quanto il servizio di fornitura di energia, nelle more dell’esercizio di diritto di ripensamento, era stato tempestivamente attivato; nella diffusione di comunicazioni commerciali ingannevoli; nell’adozione di forme di marketing aggressive, come ad esempio, vendite del servizio mediante numerosi e inesistenti contatti telefonici del cliente attraverso i call center della società.

Garante concorr. e mercato, 04/09/2008, n.18829

Recesso unilaterale dal contratto

Poiché il d.lg. n. 206 del 2005 limita la possibilità di esercitare il diritto di “ripensamento” (recesso unilaterale da un contratto di fornitura di energia elettrica entro dieci giorni) al solo consumatore (“persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolti”), l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas non può estenderne l’ambito di applicazione anche ad imprese, pur di modeste dimensioni.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 30/07/2007, n.5469

Il diritto di ripensamento e istituto della revoca

II diritto di ripensamento, previsto dall’art. 5 d.lg. n. 427 del 1998, si avvicina all’istituto della revoca, essendo destinato ad operare non su un rapporto obbligatorio già sorto, bensì – ancor prima ed in revoca – sull’atto di consenso alla conclusione del negozio.

Tribunale Bergamo, 21/11/2001

Esercizio del diritto di ripensamento

Il mancato rispetto del termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di audizione dell’inquisito, andata deserta, sancito dall’art.24 contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle regioni e delle autonomie locali del 1995, da parte dell’amministrazione, si ritiene quale comportamento illegittimo: il termine di cui sopra, prima del quale l’amministrazione non può applicare la sanzione conclusiva del procedimento cautelare, viene concesso, infatti, a favore del dipendente, il quale potrebbe, in tale termine, esercitare il suo diritto di ripensamento o addurre giustificazioni.

Nel caso prospettato del mancato rispetto dei quindici giorni da parte dell’amministrazione, non è sufficiente a far venir meno la illegittimità, il fatto che l’ulteriore attesa avrebbe determinato la scadenza del termine perentorio di centoventi giorni, con decorrenza dalla contestazione, entro i quali deve essere concluso il procedimento disciplinare; all’amministrazione, infatti, non mancano strumenti atti a prevenire e far fronte ad eventuali comportamenti ostruzionistici e dilatori dell’inquisito, ad es. mediante un uso diligente e tempestivo del potere di convocazione.

T.A.R., (Lazio) sez. III, 19/02/1997, n.374

Tutela dell’interesse dell’utente o del consumatore

Il potere normativo secondario (o, secondo una possibilità qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) — ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b, l. n. 481 del 1995 — si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso la integrazione del regolamento di servizio di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono, in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti, anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dell’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando invece esclusa — salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatori.

In particolare, deve escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione n. 200 del 1999 (che imponeva all’esercente « di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta ») abbia comportato l’integrazione del regolamento di servizio di settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza, con conseguente infondatezza dell’azione di responsabilità contrattuale esercitata dall’utente (per non essere stata prevista una modalità gratuita di pagamento della bolletta), giacché basata su clausola contrattuale inesistente.

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2013, n.12318

Tutela della libertà negoziale

Il divieto, previsto dall’art. 6 d.lg. n. 427 del 1998, per il venditore di esigere o ricevere il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, è posto a tutela della libertà negoziale, sotto l’aspetto del diritto di ripensamento.

Tribunale Bergamo, 21/11/2001